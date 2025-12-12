Döntött De Paul jövőjéről az Inter Miami – hivatalos

A 31 éves argentin válogatott játékos Designated Player státuszban folytatja a munkát Miamiban, honfitársával, Lionel Messivel együtt. Az egyik megüresedett DP-hely Jordi Alba és Sergio Busquets visszavonulásával nyílt meg számára. Az új szerződés 2029-ig köti őt a klubhoz.

De Paul a katari világbajnokságon Messi „testőreként” vált igazán ismertté, és az argentin válogatottal két Copa Américát is nyert (2021, 2024), összesen 83 alkalommal lépett pályára nemzeti színekben. Klubszinten közel 500 mérkőzésen szerepelt, többek között a Racing Clubban, a Valenciában, az Udinesében és az Atlético Madridban.