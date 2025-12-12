Döntött De Paul jövőjéről az Inter Miami – hivatalos
Rodrigo De Paul 23 tétmeccsen 2 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, és kulcsszerepet vállalt a bajnoki címben: a rájátszásban minden alkalommal a kezdőcsapat tagja volt, a Vancouver Whitecaps elleni fináléban pedig az ő találata döntött.
Messi két gólpasszt adott a Vancouver ellen, az Inter Miami története során először nyerte meg az MLS-t
A 31 éves argentin válogatott játékos Designated Player státuszban folytatja a munkát Miamiban, honfitársával, Lionel Messivel együtt. Az egyik megüresedett DP-hely Jordi Alba és Sergio Busquets visszavonulásával nyílt meg számára. Az új szerződés 2029-ig köti őt a klubhoz.
De Paul a katari világbajnokságon Messi „testőreként” vált igazán ismertté, és az argentin válogatottal két Copa Américát is nyert (2021, 2024), összesen 83 alkalommal lépett pályára nemzeti színekben. Klubszinten közel 500 mérkőzésen szerepelt, többek között a Racing Clubban, a Valenciában, az Udinesében és az Atlético Madridban.
Ismét Lionel Messit választották meg az MLS legértékesebb játékosának
A középpályás továbbra is alapvető szerepet kap majd, hiszen az Inter Miami 2026-ban több fronton is trófeákért küzd: az MLS Cup megvédése mellett indulnak a CONCACAF Bajnokok Kupájában és a Ligák Kupájában is.