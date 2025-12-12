Nemzeti Sportrádió

Díjazták november legjobbjait a PL-ben, félpályás gól is nyert

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2025.12.12. 16:26
null
Enzo Maresca és Igor Thiago számára biztosan emlékezetes marad 2025 novembere (Fotó: Premier League)
Címkék
Igor Thiago Enzo Maresca Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) kihirdette a novemberi díjazottakat: a hónap játékosa a Brentford brazil támadója, Igor Thiago lett, míg a hónap vezetőedzője a Chelsea-t irányító Enzo Maresca.

A 22 éves Igor Thiago remek formában futballozik, 15 bajnokin szerzett 11 góljával csak Erling Haaland (15) előzi meg a góllövőlistán. November különösen jól sikerült neki: öt találattal segítette csapatát, ezzel ő lett a Brentford történetének első játékosa, aki megkapta a hónap legjobbjának járó Premier League-elismerést.

A hónap legjobb vezetőedzőjét illető díjat Enzo Maresca vehette át, aki novemberben 10 pontot szerzett a Chelsea-vel – ez volt a liga legjobb mutatója ebben a hónapban. A londoniak legyőzték a Tottenham Hotspurt, a Wolverhampton Wandererst és a Burnleyt, majd emberhátrányban harcoltak ki értékes döntetlent az élen álló Arsenal ellen.

A gólok közül Tyler Adamsé került ki győztesen, az amerikai középpályás a Sunderland otthonában a felezővonalat elhagyva emelte át a labdát Robin Roefs kapuson – igaz, a gól végül pontot sem ért, az újonc kétgólos hátrányból fordított a Bournemouth ellen.

A hónap védését az Everton angol válogatott kapusa, Jordan Pickford mutatta be, aki Joshua Zirkzee fejesére ért oda látványosan. A liverpooliak több mint egy órán át emberhátrányban játszva legyőzték a Manchester Unitedet az Old Traffordon.

 

Igor Thiago Enzo Maresca Premier League
Legfrissebb hírek

Szalahot is jelölte a BBC az Év sportszemélyisége díjra

Angol labdarúgás
2025.12.09. 16:12

Fernandes duplázott, a Manchester United simán legyőzte a Wolverhamptont

Angol labdarúgás
2025.12.08. 22:59

Wayne Rooney: Szalah teljesen tönkreteszi a liverpooli örökségét

Angol labdarúgás
2025.12.08. 12:27

A busz alatt – Deák Zsigmond jegyzete

Angol labdarúgás
2025.12.07. 23:34

Londoni derbit nyert meg a Palace, feljött a negyedik helyre; a Brighton a 91. percben mentett pontot

Angol labdarúgás
2025.12.07. 19:25

Szalah szerint a Liverpool „busz alá lökte” őt, az utolsó meccsei jöhetnek

Angol labdarúgás
2025.12.07. 08:49

Szoboszlai Dominik: Mindenki kérdezze meg magától otthon, mindent megtett-e, amit tudott

Angol labdarúgás
2025.12.06. 22:34

Videó: tökéletes befejezés – Szoboszlai Dominik góljával vezetett újra a Liverpool a Leeds ellen, egy ideig...

Angol labdarúgás
2025.12.06. 20:33
Ezek is érdekelhetik