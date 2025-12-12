Díjazták november legjobbjait a PL-ben, félpályás gól is nyert

A 22 éves Igor Thiago remek formában futballozik, 15 bajnokin szerzett 11 góljával csak Erling Haaland (15) előzi meg a góllövőlistán. November különösen jól sikerült neki: öt találattal segítette csapatát, ezzel ő lett a Brentford történetének első játékosa, aki megkapta a hónap legjobbjának járó Premier League-elismerést.

A hónap legjobb vezetőedzőjét illető díjat Enzo Maresca vehette át, aki novemberben 10 pontot szerzett a Chelsea-vel – ez volt a liga legjobb mutatója ebben a hónapban. A londoniak legyőzték a Tottenham Hotspurt, a Wolverhampton Wandererst és a Burnleyt, majd emberhátrányban harcoltak ki értékes döntetlent az élen álló Arsenal ellen.

A gólok közül Tyler Adamsé került ki győztesen, az amerikai középpályás a Sunderland otthonában a felezővonalat elhagyva emelte át a labdát Robin Roefs kapuson – igaz, a gól végül pontot sem ért, az újonc kétgólos hátrányból fordított a Bournemouth ellen.

A hónap védését az Everton angol válogatott kapusa, Jordan Pickford mutatta be, aki Joshua Zirkzee fejesére ért oda látványosan. A liverpooliak több mint egy órán át emberhátrányban játszva legyőzték a Manchester Unitedet az Old Traffordon.