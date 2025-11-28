Daniel Ortiz: A modern kapus remek példája Yaakobishvili Áron

Talán nem is lehetne jobb helyen Yaakobishvili Áron. A Barcelona kötelékébe tartozó 2006-os születésű kapus az előző évadban korosztályos szinten spanyol bajnok és Király-kupa-győztes lett, valamint elhódította az UEFA Ifjúsági Ligát is, az U19-es csapat alapembereként egyértelműen megérett a felnőttfutballra. Az idényt kölcsönben a La Liga 2-ben újoncként szereplő FC Andorrában tölti, amelynél a La Masián együtt töltött évek után ismét korábbi mesterével, Daniel Ortiz kapusedzővel dolgozhat.

Noha csapatkapitányként az együttesnél maradt a feljutásból oroszlánrészt vállaló Nico Ratti, valamint a 24 évesen La Liga-rutinnal felvértezett Jesús Owono is kölcsönben érkezett a törpeállam első számú csapatához, Yaakobishvili Áronnak nem okoz gondot a konkurenciaharc, megküzd a helyéért: az eddig játszott 15 bajnokiból 10 alkalommal az ő nevével kezdődött az összeállítás.

Hogy el tudjuk helyezni, mindez mekkora siker az ő esetében, érdemes megvizsgálni, hogy az elit bajnokságok előszobájaként tekinthető La Liga 2-ben, a Championshipben, a 2. Bundesligában, a Serie B-ben, valamint a Ligue 2-ben hány 21 évnél fiatalabb kapus mondhatja el magáról, hogy alapembere együttesének. Yaakobishvili Áronhoz hasonlóan öten vannak, akik ennyire fiatalon hétről hétre ezen a szinten kapnak játéklehetőséget: a Stuttgarttól kölcsönvett Dennis Seimen a Paderbornban, Ewen Jaouen a Reimsben, Mathys Niflore a Dunkerque-ben, Noah Raveyre a Pau-ban, míg Edoardo Motta a Reggianában véd.

Idénybéli statisztikáival maximálisan rászolgál a bizalomra. A Sofascore teljesítményalapú mutatója szerint 7.20-as átlagértékeléssel ő a La Liga 2 holtversenyben harmadik legjobbja a posztján azok közül, akik legalább a mérkőzések harmadán pályára léptek. Meccsenként 3.3 védése van, védési hatékonysága 70 százalék. Tizennégyszer vették be az ellenfelek a kapuját, ami a Granada ellen érintetlen maradt. Társai gyakran bevonják a játékba, ezt jelzi 46.3 labdaérintése meccsenként, passzainak 85 százaléka pontos (hosszú indításainak 49 százaléka után talál társat a labda). Ezek az adatok rávilágítanak, hogy rövid idő alatt alkalmazkodott a felnőttfutball tempójához, felvette a La Liga 2 ritmusát – nem véletlenül kap rendszeresen játéklehetőséget olyan poszton, amelyen ritkán vállalnak ekkora kockázatot fiatallal.

A katalán sztárcsapat utánpótlásából érkező kapus mindent alárendel annak, hogy egyszer visszatérve megragadjon a sztárcsapatnál, és a legmagasabb szinten harcolja ki a helyét. Hogy erre mennyi esélye van, megkérdeztük azt a kapusedzőt, aki a legjobban ismeri Yaakobishvili Áront.

„Yako a modern kapus tökéletes példája – mondta a Nemzeti Sportnak Daniel Ortiz, az Andorra kapusedzője, aki már a La Masián éveken át foglalkozott a korosztályos válogatott magyar tehetséggel. – Kezdve azzal, hogy mindkét lábával magabiztos, higgadt a labdabirtoklásnál. Nagyszerűen reagál a letámadásra, rengeteg eszköze van ahhoz, hogy segítse a játéképítést. Kiváló a döntéshozatali képessége, a csapatának olyan biztonságérzetet ad, amelyet minden edző elvár a kapusától. A védésekben is kiemelkedő: technikás vetődések, jó pozíciófelvétel és gyors reakcióidő jellemzi. Napról napra látom rajta a fejlődést. A legjobb Yakóban, hogy nem látom a benne rejlő potenciál plafonját – bármeddig eljuthat. Valódi profi, kizárólag a futballra koncentrál, és minden egyes nap magas szinten teljesít.”