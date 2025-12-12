UEFA Ifjúsági Liga: a Sporting lesz a Puskás Akadémia ellenfele a legjobb 32 között

A pénteki sorsoláson eldőlt, hogy a bajnoki ágról érkező Puskás Akadémia ellenfele az alapaszakaszból tizenkettedikként továbbjutó portugál Sporting CP lesz.

A továbbjutás ebben a körben már egy mérkőzésen dől el, melyet 2026. február 3-án vagy 4-én rendeznek meg. Azt már a sorsolás előtt tudni lehetett, hogy a Puskás Akadémia hazai pályán fogadhatja ellenfelét.

A mérkőzések pontos kezdési időpontját december 16-án délben véglegesíti az Európai Labdarúgó-szövetség.