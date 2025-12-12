UEFA Ifjúsági Liga: a Sporting lesz a Puskás Akadémia ellenfele a legjobb 32 között

Nemzeti Sportrádió

2025.12.12.
Fotó: puskasakademia.hu
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénteki nyoni sorsolásán eldőlt, hogy a portugál Sporting lesz a Puskás Akadémia ellenfele az UEFA Ifjúsági Liga legjobb 32 csapata között.

Mint ismert, az előző körben a felcsúti együttes drámai csatában, tizenegyesekkel búcsúztatta a román FCSB-t, így bejutott a sorozat legjobb 32 csapata közé, ahonnan már a legjobb 16 közé vezet az út.

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 18:40

A Puskás Akadémia tíz emberrel, tizenegyespárbajban jutott tovább az ifi BL-ben

Az FCSB Felcsúton ledolgozta az első meccsen összeszedett hátrányát, majd emberelőnybe is került, de a hazaiak hősies küzdelemben kivívták a továbbjutást.

A pénteki sorsoláson eldőlt, hogy a bajnoki ágról érkező Puskás Akadémia ellenfele az alapaszakaszból tizenkettedikként továbbjutó portugál Sporting CP lesz.

A továbbjutás ebben a körben már egy mérkőzésen dől el, melyet 2026. február 3-án vagy 4-én rendeznek meg. Azt már a sorsolás előtt tudni lehetett, hogy a Puskás Akadémia hazai pályán fogadhatja ellenfelét. 

A mérkőzések pontos kezdési időpontját december 16-án délben véglegesíti az Európai Labdarúgó-szövetség. 

 

Ezek is érdekelhetik