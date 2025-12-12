Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: indul az összetett vk-címvédő olasz alpesi síző

2025.12.12. 15:29
Ott lesz a februári milánói és cortinai téli olimpián Federica Brignone, az olaszok összetett világkupa-győztes alpesi sízője, aki áprilisban szenvedett súlyos sérülést.

A 35 éves klasszis sportoló április 3-án az olasz bajnokságon bukott nagyot, több helyen eltört a sípcsontja, a szárkapocscsontja és a térde is. A hosszú rehabilitációs időszak részeként november végén engedték ismét síelni, s akkor azt mondta, reménykedik abban, hogy a hazai játékokig megfelelő formába tud kerülni és részt vehet az olimpián. Pénteken az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke azt nyilatkozta, hogy versenyzőjük indulni fog.

„Federica Brignone ma reggel azt mondta nekem, hogy a legfrissebb vizsgálati eredmények alapján ott lesz majd az olimpián” – fogalmazott Luciano Buonfiglio, aki azt is bejelentette, hogy Brignone egyike lesz az olasz csapat négy zászlóvivőjének a nyitóünnepségen.

Brignone az előző idényben óriás-műlesiklásban, három éve pedig kombinációban nyert világbajnoki aranyérmet, ötkarikás játékokon viszont még nem állhatott a dobogó legmagasabb fokára, két ezüst- és egy bronzérme van. A legutóbbi szezonban a világkupában – 2020 után – másodszor nyerte meg az összetettet, továbbá a lesiklást és az óriás-műlesiklást is, így több számban is aranyesélyesnek számított volna az olimpián, melynek egyik nagy kérdése lesz, hogy milyen állapotban tud majd rajthoz állni.

 

