Nemzeti Sportrádió

Pálinger Katalin: Optimista vagyok a következő éveket és a 2027-es hazai vb-t illetően

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.12. 14:57
null
Vámos Petra, Pálinger Katalin és Ilyés Ferenc a Japán elleni mérkőzés napján (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Golovin Vlagyimir Pálinger Katalin magyar női kézilabda-válogatott Ilyés Ferenc
Mint ismert, a magyar válogatott a hetedik helyen – az utóbbi húsz évben a legjobb pozíciót elérve – fejezte be a női kézilabda-világbajnokságot. A magyar szövetség oldalán Ilyés Ferenc elnök, Pálinger Katalin alelnök és Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a következőképpen értékelte a történteket.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke: – Az MKSZ elnöksége előzetesen az első hat hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célul, ami az elmúlt jó pár világbajnokság eredményét elnézve talán merésznek tűnhetett, hiszen a legjobb hat közé legutóbb 2005-ben került a csapat, amikor bronzérmes lett, ugyanakkor a 2024-es év olimpiai hatodik és Európa-bajnoki harmadik helye mutatta, hogy elkezdtünk felzárkózni az élmezőnyhöz. A szövetségi kapitánnyal közös részletes értékelés még előttünk áll, de két nappal az utolsó meccs után azt elmondhatjuk, mindenképpen a fejlődést mutatja az, hogy míg 2023-ban mindannyian örültünk a vb-tizedik helynek, hiszen olimpiai selejtezőt ért, most a negyeddöntőt követően, a hetedik helyezés kapcsán inkább búslakodtunk, nem azért elsősorban, mert egy hellyel lecsúsztunk a hatodik helyezésről, hanem azért, mert a négy közé nem jutottunk be, ezért küzdött a csapat, a játékosok ki is mondták, hogy nekik ez a belső céljuk. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen mutatja, hogy a lányok motivációban, önbizalom tekintetében is sokat léptek előre, köszönhetően az előző és a mostani évnek is. A hollandok elleni negyeddöntőt elnézve a négy közé jutáshoz, az újabb éremhez még tovább kell fejlődnünk, az első hat helyről pedig voltaképpen egy rossz félidő, a japánok elleni kiszenvedett döntetlen miatt maradtunk le, vagy ha a végén a dánok ellen sikerül egyenlítenünk az utolsó támadásnál, akkor is a hatodik pozícióban zárunk, de tudjuk, hogy a sportban nincs „ha”. Jól látszik, hogy a nagy csapatok ellen vagy két bravúrra van szükség az elődöntő eléréséhez, vagy egyre, de azt jól időzítve, hiszen ha a dánok ellen mutatott teljesítményt mutatjuk Hollandia ellen, akkor a minimum, hogy szoros lett volna a meccs és reális esélyünk lett volna a sikerre. A kötelezőket ez a csapat már tudja hozni, volt két jó mérkőzése jegyzett ellenféllel szemben, Románia és Dánia ellen, de látjuk azt is, hogy vannak hullámvölgyek. Ezeket kell szűkíteni, és akkor a jövő évi Európa-bajnokságon, valamint a 2027-es, hazai rendezésű világbajnokságon újabb lépéseket tehetünk az elitbe kerülés és az elitben maradás felé.

Pálinger Katalin, az MKSZ alelnöke: – Nagyon szép eredménynek tartom a hetedik helyet, és látni a csapatunkon a fejlődést, még akkor is, ha a negyeddöntőt követően van bennünk csalódottság és hiányérzet. Jó volt látni, hogy az elmúlt évek erőnléti munkája, amelyre nagy hangsúlyt fektettünk, és a játékosok, a szövetség és a klubok közösen dolgoztak rajta, már mutatja eredményét. Nyilván lehet még ebben is fejlődni, de felvettük a versenyt a legjobbakkal kondícióban, és több meccset a végjátékban tudtunk biztossá, nagyobb különbségűvé tenni a javunkra, ez tehát mindenképpen pozitívum, és az is, hogy magas tempójú meccseket tudunk játszani, nem egyszer az iramot mi diktáltuk. Ami a mérleg másik serpenyőjében van, hogy nagy lehetőséget szalasztottunk el a negyeddöntőben, hiszen nem lett volna verhetetlen a holland csapat, de sajnos a mi játékunk most nem tudott felnőni az alkalomhoz. Ugyanakkor ebből is sokat lehet tanulni, több játékosnak ez volt az első világversenye, másoknak az első olyan, amelyen több lehetőséget kaptak, és tovább tudunk fejlődni. Most már ott vagyunk a legjobbak között folyamatosan, velük versenyben, ráadásul a mi keretünk most kezd beérni, egyben marad, így optimista vagyok a következő éveket és a 2027-es hazai vb-t illetően!

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány: – A célunk az volt, hogy pénteken és vasárnap is játszhassunk a világbajnokságon, szívesen maradtunk volna Hollandiában, hiszen az azt jelentette volna, hogy bejutunk a legjobb négy közé, ami célunk és vágyunk volt, és nem is gondolom, hogy ez irreális lett volna. Ha ott vagyunk folyamatosan a legjobb hat, legjobb nyolc csapat között, az már mutatja egy csapat erejét. Apró dolgokon múlott, hogy a végelszámolásnál hányadik helyre sorolnak be minket, hiszen a negyeddöntők vesztesei számára helyosztókat csak az olimpia előtti világbajnokságon rendeznek, az olimpiai selejtezők miatt, ezúttal a középdöntőben elért helyezés, pontszám és gólkülönbség adta ki a rangsort Dánia, Brazília, Magyarország és Montenegró között. Összességében büszke vagyok a lányokra, hiszen ez volt a harmadik világbajnokságunk, eddig nem sikerült bejutnunk a nyolc közé, most ezt nagyon akartuk, a lányoknak pedig ennél is merészebb álmaik voltak. A negyeddöntő lefújása után ezért nagy is volt a csalódottság a csapatban, megviselte őket a vereség. Utána leültünk, és megbeszéltük a történteket, lezártuk egymás között a tornát, hiszen tovább kell mennünk. A hollandok ellen több minden hiányzott ahhoz, hogy győzzünk, de büszkék lehetünk a lányokra. A keretben a tavalyi Eb-hez képest komoly mozgás, változás volt, tizenegy játékosunk volt itt most a vb-n az Eb-bronzérmesek közül, többen először szerepeltek világversenyen, a szélső posztokon pedig sajnos sérülés miatt folyamatosak voltak a változások a vb előtt és alatt is. A csapategység azonban mindig megvolt, a régebb óta keretben lévő kézilabdázók sokat segítettek az újaknak a beilleszkedésben. Akadt néhány nehéz periódusunk a tornán, elég, ha csak a Japán elleni meccsre gondolunk, hullámzások most is voltak, de most is igaz, amit folyamatosan hangsúlyozunk: csapatként, együtt sok mindent el tudunk érni. 

Kapcsolódó tartalom

Golovin Vlagyimir: Hullámzó volt a teljesítményünk, de még mindig fiatal csapat vagyunk

A negyeddöntő jelentette a végállomást a magyar válogatottnak a 2025-ös világbajnokságon.

Olvasóinknál Szemerey Zsófi volt a magyar válogatott legjobbja a női kézilabda-vb-n

A mezőnyjátékosok közül Simon Petra nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Janurik Kinga: Éremmel szerettünk volna hazatérni

Golovin Vlagyimir: Sok erőt lehet ebből a világbajnokságból meríteni • Simon Petra: Szomorúak vagyunk, de lépegetünk előre

Simon Petra: Én magasabbra vágyom és a csapat is magasabb helyen van

„Remélhetőleg a hazai vébén bemegyünk a négybe.” Vámos Petra: Holnap biztos értékelni fogom a hetedik helyet, de most még nagyon fáj.

 

Golovin Vlagyimir Pálinger Katalin magyar női kézilabda-válogatott Ilyés Ferenc
Legfrissebb hírek

Golovin Vlagyimir: Hullámzó volt a teljesítményünk, de még mindig fiatal csapat vagyunk

Kézilabda
11 órája

Olvasóinknál Szemerey Zsófi volt a magyar válogatott legjobbja a női kézilabda-vb-n

Kézilabda
23 órája

Janurik Kinga: Éremmel szerettünk volna hazatérni

Kézilabda
Tegnap, 16:46

Kopogtatunk az ajtón – Jakus Barnabás jegyzete

Kézilabda
2025.12.10. 23:21

A kéziszövetség elnöke elégedett a válogatott hetedik helyével

Kézilabda
2025.12.10. 21:35

Simon Petra: Én magasabbra vágyom és a csapat is magasabb helyen van

Kézilabda
2025.12.10. 20:52

„Ha normális játékvezetést kapunk, akkor vissza szokták nézni az ilyen helyzeteket” – Klujber a piros lapjáról

Kézilabda
2025.12.10. 20:43

Golovin Vlagyimir: Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és talán lehetőséget sem kaptunk volna

Kézilabda
2025.12.10. 19:48
Ezek is érdekelhetik