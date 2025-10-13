Összejöhet az UEFA rémálma, történelmi zakóra is szükség lehet San Marino pótselejtezős szerepléséhez

Nemzeti Sportrádió

2025.10.13.
Fotó: Imago Images
Rendkívül bizarr eshetőséget szúrt ki a 2026-os világbajnokság európai selejtezőinek H-csoportjában a Football Meets Data adatelemző felület.

A képlet rendkívül egyszerű: ha Románia nem kap ki Bosznia-Hercegovinától novemberben, akkor az utolsó fordulóban San Marinónak érdekében áll, hogy minél nagyobb különbségű vereséget szenvedjen keleti szomszédunktól. A miniállam ugyanis akkor jut be a Nemzetek Ligáján keresztül a pótselejtezőbe, ha a románok a bosnyákokat megelőzve a második helyen zárják a selejtezőcsoportot – ellenkező esetben Mircea Lucescu együttese kvalifikálja magát az NL-en keresztül a pótselejtezőbe (Románia és San Marino megnyerte a saját csoportját az NL legutóbbi kiírásában – a szerk.).

Mindez azért lehetséges, mert pontegyenlőség esetén a gólkülönbség rangsorol, így például egy boszniai román siker esetén Ianis Hagiéknak egy háromgólos deficitet kell ledolgozniuk (egy Ausztria elleni 1–0-s bosnyák siker esetén például Romániának minimum 5–0-ra kellene vernie San Marinót) – feltéve, hogy a bosnyákok az utolsó körben legyőzik Ausztriát, minden más eredmény esetén Románia előz. 

Ha Románia döntetlent játszik Boszniában, akkor a balkáni válogatottnak ki kell kapnia Ausztriában, míg keleti szomszédunknak minimum 4–0-ra kell nyernie odahaza San Marino ellen.

H-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Ausztria

6

5

1

19–3+1615
2. Bosznia-Hercegovina

6

4

1

1

13–5+813
3. Románia

6

3

1

2

11–6+510
4. Ciprus

7

2

2

3

11–9+28
5. San Marino

7

7

1–32–310

1. FORDULÓ
2025. március 21.
Ciprus–San Marino 2–0
Románia–Bosznia-Hercegovina 0–1

2. FORDULÓ
2025. március 24.
Bosznia-Hercegovina–Ciprus 2–1
San Marino–Románia 1–5

3. FORDULÓ
2025. június 7.
Bosznia-Hercegovina–San Marino 1–0
Ausztria–Románia 2–1

4. FORDULÓ
2025. június 10.
Románia–Ciprus 2–0
San Marino–Ausztria 0–4

5. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Ausztria–Ciprus 1–0
San Marino–Bosznia-Hercegovina 0–6

6. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Bosznia-Hercegovina–Ausztria 1–2
Ciprus–Románia 2–2

7. FORDULÓ
2025. október 9.
Ausztria–San Marino 10–0
Ciprus–Bosznia-Hercegovina 2–2

8. FORDULÓ
2025. október 12.
San Marino–Ciprus 0–4
Románia–Ausztria 1–0

9. FORDULÓ
2025. november 15.
Ciprus–Ausztria
Bosznia-Hercegovina–Románia

10. FORDULÓ
2025. november 18.
Ausztria–Bosznia-Hercegovina
Románia–San Marino

 

