Összejöhet az UEFA rémálma, történelmi zakóra is szükség lehet San Marino pótselejtezős szerepléséhez

A képlet rendkívül egyszerű: ha Románia nem kap ki Bosznia-Hercegovinától novemberben, akkor az utolsó fordulóban San Marinónak érdekében áll, hogy minél nagyobb különbségű vereséget szenvedjen keleti szomszédunktól. A miniállam ugyanis akkor jut be a Nemzetek Ligáján keresztül a pótselejtezőbe, ha a románok a bosnyákokat megelőzve a második helyen zárják a selejtezőcsoportot – ellenkező esetben Mircea Lucescu együttese kvalifikálja magát az NL-en keresztül a pótselejtezőbe (Románia és San Marino megnyerte a saját csoportját az NL legutóbbi kiírásában – a szerk.).

Mindez azért lehetséges, mert pontegyenlőség esetén a gólkülönbség rangsorol, így például egy boszniai román siker esetén Ianis Hagiéknak egy háromgólos deficitet kell ledolgozniuk (egy Ausztria elleni 1–0-s bosnyák siker esetén például Romániának minimum 5–0-ra kellene vernie San Marinót) – feltéve, hogy a bosnyákok az utolsó körben legyőzik Ausztriát, minden más eredmény esetén Románia előz.

Ha Románia döntetlent játszik Boszniában, akkor a balkáni válogatottnak ki kell kapnia Ausztriában, míg keleti szomszédunknak minimum 4–0-ra kell nyernie odahaza San Marino ellen.

H-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Ausztria 6 5 – 1 19–3 +16 15 2. Bosznia-Hercegovina 6 4 1 1 13–5 +8 13 3. Románia 6 3 1 2 11–6 +5 10 4. Ciprus 7 2 2 3 11–9 +2 8 5. San Marino 7 – – 7 1–32 –31 0

1. FORDULÓ

2025. március 21.

Ciprus–San Marino 2–0

Románia–Bosznia-Hercegovina 0–1

2. FORDULÓ

2025. március 24.

Bosznia-Hercegovina–Ciprus 2–1

San Marino–Románia 1–5

3. FORDULÓ

2025. június 7.

Bosznia-Hercegovina–San Marino 1–0

Ausztria–Románia 2–1

4. FORDULÓ

2025. június 10.

Románia–Ciprus 2–0

San Marino–Ausztria 0–4

5. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Ausztria–Ciprus 1–0

San Marino–Bosznia-Hercegovina 0–6

6. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Bosznia-Hercegovina–Ausztria 1–2

Ciprus–Románia 2–2

7. FORDULÓ

2025. október 9.

Ausztria–San Marino 10–0

Ciprus–Bosznia-Hercegovina 2–2

8. FORDULÓ

2025. október 12.

San Marino–Ciprus 0–4

Románia–Ausztria 1–0

9. FORDULÓ

2025. november 15.

Ciprus–Ausztria

Bosznia-Hercegovina–Románia

10. FORDULÓ

2025. november 18.

Ausztria–Bosznia-Hercegovina

Románia–San Marino