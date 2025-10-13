Összejöhet az UEFA rémálma, történelmi zakóra is szükség lehet San Marino pótselejtezős szerepléséhez

A képlet rendkívül egyszerű: ha Románia nem kap ki Bosznia-Hercegovinától novemberben, akkor az utolsó fordulóban San Marinónak érdekében áll, hogy minél nagyobb különbségű vereséget szenvedjen keleti szomszédunktól. A miniállam ugyanis akkor jut be a Nemzetek Ligáján keresztül a pótselejtezőbe, ha a románok a bosnyákokat megelőzve a második helyen zárják a selejtezőcsoportot – ellenkező esetben Mircea Lucescu együttese kvalifikálja magát az NL-en keresztül a pótselejtezőbe (Románia és San Marino megnyerte a saját csoportját az NL legutóbbi kiírásában – a szerk.).
Mindez azért lehetséges, mert pontegyenlőség esetén a gólkülönbség rangsorol, így például egy boszniai román siker esetén Ianis Hagiéknak egy háromgólos deficitet kell ledolgozniuk (egy Ausztria elleni 1–0-s bosnyák siker esetén például Romániának minimum 5–0-ra kellene vernie San Marinót) – feltéve, hogy a bosnyákok az utolsó körben legyőzik Ausztriát, minden más eredmény esetén Románia előz.
Ha Románia döntetlent játszik Boszniában, akkor a balkáni válogatottnak ki kell kapnia Ausztriában, míg keleti szomszédunknak minimum 4–0-ra kell nyernie odahaza San Marino ellen.
|H-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ausztria
6
5
–
1
|19–3
|+16
|15
|2. Bosznia-Hercegovina
6
4
1
1
|13–5
|+8
|13
|3. Románia
6
3
1
2
|11–6
|+5
|10
|4. Ciprus
7
2
2
3
|11–9
|+2
|8
|5. San Marino
7
–
–
7
|1–32
|–31
|0
1. FORDULÓ
2025. március 21.
Ciprus–San Marino 2–0
Románia–Bosznia-Hercegovina 0–1
2. FORDULÓ
2025. március 24.
Bosznia-Hercegovina–Ciprus 2–1
San Marino–Románia 1–5
3. FORDULÓ
2025. június 7.
Bosznia-Hercegovina–San Marino 1–0
Ausztria–Románia 2–1
4. FORDULÓ
2025. június 10.
Románia–Ciprus 2–0
San Marino–Ausztria 0–4
5. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Ausztria–Ciprus 1–0
San Marino–Bosznia-Hercegovina 0–6
6. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Bosznia-Hercegovina–Ausztria 1–2
Ciprus–Románia 2–2
7. FORDULÓ
2025. október 9.
Ausztria–San Marino 10–0
Ciprus–Bosznia-Hercegovina 2–2
8. FORDULÓ
2025. október 12.
San Marino–Ciprus 0–4
Románia–Ausztria 1–0
9. FORDULÓ
2025. november 15.
Ciprus–Ausztria
Bosznia-Hercegovina–Románia
10. FORDULÓ
2025. november 18.
Ausztria–Bosznia-Hercegovina
Románia–San Marino