Linzben szó szerint megnyílt a föld, Ausztria mellesleg legyőzte Ciprust

M. B.M. B.
2025.09.06. 23:02
Alexander Schlager kapus is megmérte a gödör mélységét (Fotó: Imago Images)
foci vb 2026 vb 2026 bosnyák válogatott osztrák labdarúgó-válogatott San Marino ciprusi válogatott San Marinó-i válogatott
Ausztria szoros meccsen gyűrte le Ciprust, míg Bosznia-Hercegovina gálázott San Marinóban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság H jelű selejtezőcsoportjában.

A gól nélküli első félidő után Marcel Sabitzer tizenegyesével szerezte meg a vezetést Ausztria Linzben. Ha a futball miatt nem volt valami szórakoztató a mérkőzés, akkor a pálya (nem elírás!) gondoskodott arról, hogy emlékezzünk a találkozóra, miután a hazai 16-os előtt „megnyílt a föld”, és méretes gödör alakult ki (VIDEÓ ITT). Az intermezzo miatt tíz percet hosszabbított a játékvezető, de az eredmény már nem változott: Ausztria hozta a köztelezőt, s hibátlan mérleggel áll a csoportban. 1–0

Bő negyedóráig tartotta magát San Marino a bosnyákok ellen, a 16. percben Alessandro Golinucci kapott piros lapot utolsó emberként elkövetett szabálytalanságért,  majd néhány perccel később Benjamin Tahirovic átlövése talált utat a kapuba Colombo lába között. A folytatásban is a balkáni csapat játszott fölényben, s az utolsó 20 percre ráfordulva Edin Dzeko két perc alatt két gólt szerzett: a veterán center előbb Memic centerezését pofozta be a gólvonalról, majd Bajraktarevic lekészítése után lőtt kapásból a bal alsóba 20 méterről. A 81. percben megszületett a negyedik bosnyák gól is, Samed Bazdar borzalmas hazaadást büntetett eredményesen. A végjátékban a változatosság kedvéért Kerim Alajbegovic és Nihad Mujakic is beköszönt – könnyedén hozta a papírformát Sergej Barbarez csapata. 0–6

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
H-CSOPORT
5. FORDULÓ
San Marino–Bosznia-Hercegovina 0–6 (Tahirovic 21., Dzeko 70., 72., Bazdar 81., Alajbegovic 85., Mujakic 90.)
Kiállítva: Golinucci (San Marino, 16.)
Ausztria–Ciprus 1–0 (Sabitzer 54. – 11-esből)

      
H CSOPORT

M

GyDVL-KGkP
1. Bosznia-Hercegovina4410–1+912
2. Ausztria337–1+69
3. Románia4228–4+46
4. Ciprus4133–5–23
5. San Marino551–18–170

 

 

