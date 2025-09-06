Linzben szó szerint megnyílt a föld, Ausztria mellesleg legyőzte Ciprust

A gól nélküli első félidő után Marcel Sabitzer tizenegyesével szerezte meg a vezetést Ausztria Linzben. Ha a futball miatt nem volt valami szórakoztató a mérkőzés, akkor a pálya (nem elírás!) gondoskodott arról, hogy emlékezzünk a találkozóra, miután a hazai 16-os előtt „megnyílt a föld”, és méretes gödör alakult ki (VIDEÓ ITT). Az intermezzo miatt tíz percet hosszabbított a játékvezető, de az eredmény már nem változott: Ausztria hozta a köztelezőt, s hibátlan mérleggel áll a csoportban. 1–0

Bő negyedóráig tartotta magát San Marino a bosnyákok ellen, a 16. percben Alessandro Golinucci kapott piros lapot utolsó emberként elkövetett szabálytalanságért, majd néhány perccel később Benjamin Tahirovic átlövése talált utat a kapuba Colombo lába között. A folytatásban is a balkáni csapat játszott fölényben, s az utolsó 20 percre ráfordulva Edin Dzeko két perc alatt két gólt szerzett: a veterán center előbb Memic centerezését pofozta be a gólvonalról, majd Bajraktarevic lekészítése után lőtt kapásból a bal alsóba 20 méterről. A 81. percben megszületett a negyedik bosnyák gól is, Samed Bazdar borzalmas hazaadást büntetett eredményesen. A végjátékban a változatosság kedvéért Kerim Alajbegovic és Nihad Mujakic is beköszönt – könnyedén hozta a papírformát Sergej Barbarez csapata. 0–6

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

H-CSOPORT

5. FORDULÓ

San Marino–Bosznia-Hercegovina 0–6 (Tahirovic 21., Dzeko 70., 72., Bazdar 81., Alajbegovic 85., Mujakic 90.)

Kiállítva: Golinucci (San Marino, 16.)

Ausztria–Ciprus 1–0 (Sabitzer 54. – 11-esből)