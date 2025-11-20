Kisorsolták a vb-pótselejtezőket, Csehországba mennek az írek

Csütörtökön kora délután a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség zürichi központjában elkészítették a világbajnokság európai és előtte az interkontinentális pótselejtezőinek sorsolását. Ennek során kiderült, hogy a vasárnap a magyar válogatottat drámai körülmények között a Puskás Arénában 3–2-re legyőző Írország nemzeti csapata Csehországban kezdi meg a szereplését a március végi pótselejtező elődöntőjében, aminek győztese a döntőben a Dánia–Észak-Macedónia összecsapás továbbjutóját fogadja.

Az elmúlt két világbajnokságról lemaradó Olaszország válogatottja Észak-Írország ellen hazai pályán kezd, győzelme esetén a Wales–Bosznia-Hercegovina összecsapás továbbjutójának vendégeként harcolhatja ki a 12 év utáni visszatérés lehetőségét.

A C-ágon a Szlovákia–Koszovó összecsapás továbbjutója fogadhatja a török–román elődöntő továbbjutóját, a B-ágon pedig az ukrán–svéd elődöntő továbbjutója láthatja vendégül a Lengyelország–Albánia mérkőzés győztesét a vb-részvétel kiharcolásáért.

A pótselejtezőben minden mérkőzés egyenes kieséses rendszerben zajlik, a győztes továbbjut. Ha kilencven perc után döntetlen az állás, akkor kétszer 15 perc hosszabbítás következik, ha pedig még ekkor sincs döntés, tizenegyesek során dől el a továbbjutó kiléte.

Érdekesség: a kialakult párosítás alapján elmondható, hogy ha a magyar válogatott jutott volna tovább vasárnap, nem pedig az ír, akkor a mieink a legfrissebb világranglista alapján elvégzett kalapbeosztás során a második kalap harmadik helyére kerültek volna Csehországot megelőzve, így pedig Szlovákiát „letolva” a harmadik kalap első helyére, ahonnan kiesnek az írek. Vagyis, a mi feltételezett továbbjutásunk miatt a kalapbeosztások során Írország helyére visszacsúszott Szlovákiát kaptuk volna a D-ágon, s az elődöntős esetleges továbbjutás esetén a döntőt is hazai pályán vívhattuk volna – feltéve, hogy Marco Materazzi és Martin Dahlin ugyanilyen „sorrendben” húzza elő a golyókat, és a második kalap harmadik helyén lévő csapathoz a harmadik kalap első helyén lévőt párosítja.

Zürichben az európai sorsolás előtt az interkontinentális pótselejtezőt is kisorsolták, a hat részvevő közül a két legerősebbet a Kongói DK-t és Irakot eleve kiemelték a döntőbe. Előbbiek az Új-Kaledónia–Jamaica meccs győztesével, utóbbiak a Bolívia–Suriname találkozó továbbjutójával mérkőznek majd a világbajnoki részvételért.

PERCRŐL PERCRE

AZ INTERKONTINENTÁLIS ÉS AZ EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ SORSOLÁSA

Pontban 13 órakor megkezdődött a műsor, Gianni Infantino FIFA-elnök köszöntője után bemutatták Christian Karembeu-t, majd Manolo Zubiriát, aki ismertette az interkontinentális pótselejtező sorsolásának menetét.

INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐ

2026. MÁRCIUS

1. ÁG

ELŐDÖNTŐ

Új-Kaledónia–Jamaica

DÖNTŐ

Kongói DK–Új-Kaledónia/Jamaica

2. ÁG

ELŐDÖNTŐ

Bolívia–Suriname

DÖNTŐ

Irak–Bolívia/Suriname

Következik az európai pótselejtező sorsolása, érkezik Karembeu helyett Marco Materazzi és Martin Dahlin, majd Infantino újabb köszöntője után ennek a sorsolásnak a menetét is megismerhettük Zubiria tolmácsolásában.

EURÓPAI PÓTSELEJTEZŐ

A-ÁG

ELŐDÖNTŐ (március 26.)

Olaszország–Észak-Írország

Wales–Bosznia-Hercegovina

DÖNTŐ (március 31.)

Wales/Bosznia-Hercegovina–Olaszország/Észak-Írország

B-ÁG

ELŐDÖNTŐ (március 26.)

Ukrajna–Svédország

Lengyelország–Albánia

DÖNTŐ (március 31.)

Ukrajna/Svédország–Lengyelország/Albánia

C-ÁG

ELŐDÖNTŐ (március 26.)

Törökország–Románia

Szlovákia–Koszovó

DÖNTŐ (március 31.)

Szlovákia/Koszovó–Törökország/Románia

D-ÁG

ELŐDÖNTŐ (március 26.)

Dánia–Észak-Macedónia

Csehország–Írország

DÖNTŐ (március 31.)

Csehország/Írország–Dánia/Észak-Macedónia

Zárásként kisorsolják azt is, hogy az egyes ágakon a döntőt melyik elődöntő győztese játszhatja otthon. Ez A-ág esetében a Wales–Bosznia győztese lesz, a B-ágról az ukrán–svéd meccs továbbjutója, a C-ágon a Szlovákia–Koszovó elődöntő nyertese, a D-ből pedig a Csehország–Írország elődöntő nyertese lesz a döntő házigazdája.

TUDNIVALÓK

A FIFA honlapjának tájékoztatása szerint előbb az interkontinentális pótselejtező sorsolását készítik el – itt Christian Karembeu, a francia válogatottal 1998-ban világbajnoki, 2000-ben Európa-bajnoki címet szerzett középpályás segédkezik majd. Az ő kiválasztása nem véletlen, a két héten belül 55 éves korábbi klasszis ugyanis az interkontinentális selejtezőben érdekelt Új-Kaledónia szülöttje. Az interkontinentális pótselejtező sorsolásánál is érvényesülni fog a FIFA azon fő irányelve, hogy az azonos konföderációból érkező csapatok lehetőség szerint külön ágra kerüljenek, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy Jamaica és Suriname nem kerülhet azonos elődöntőbe. A vb teszteseményeként szolgáló tornán jövő március 23–31. között négy mérkőzést rendeznek (két elődöntő, két döntő), az egyik ágnak Monterrey, a másiknak Guadalajara ad majd otthont.

Az aktuális FIFA-világranglista alapján a két legerősebb résztvevőt – Kongói DK és Irak – kiemelték, a további négyet párba sorsolják; utóbbi két mérkőzés győztese bejut a döntőbe, ahol valamelyik kiemelttel találkozik majd. A döntők két nyertese kijut a világbajnokságra.

A RÉSZTVEVŐK

Kiemeltek: Kongói DK, Irak

Nem kiemeltek: Bolívia, Jamaica, Suriname, Új-Kaledónia

Miután az interkontinentális sorsolással végeztek, következik az európai pótselejtezők sorsolása. Itt Karembeu helyett már ketten segédkeznek a sorsolás elkészítésében: az olaszokkal 2006-ban világbajnok Marco Materazzi, valamint az 1994-es világbajnokságon bronzérmes svéd válogatott csatára, Martin Dahlin működik közre – mindkettejük hazája érdekelt a pótselejtezőben. A selejtezőcsoportok 12 második helyezettje mellett a vb-kvótához nem jutó 4 csoportelső a Nemzetek Ligájából szerepel itt. A 16 csapatot a FIFA a legfrissebb világranglistája szerint kalapokba sorolta, az első kalaposok a Nemzetek Ligájából, a második kalaposok a harmadikból kapnak ellenfelet. Az első két kalapos csapatok az első meccset március 26-án hazai pályán játsszák, az öt nappal későbbi döntőre pedig a pótselejtező beosztásával együtt sorsolják a pályaválasztói jogot.

A sorsolás során előbb az első kalappal kezdve kihúzzák a nyolc elődöntő nyolc házigazdáját, majd a harmadik kalapból a négy csapatot hozzárendelik a négy második kalapos csapathoz, majd a Nemzetek Ligájából érkezőket az első kalaposokhoz.

AZ EURÓPAI PÓTSELEJTEZŐ KALAPBEOSZTÁSA

1. kalap: Olaszország, Dánia, Törökország, Ukrajna

2. kalap: Lengyelország, Wales, Csehország, Szlovákia

3. kalap: Írország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó

4. kalap (Nemzetek Ligája): Svédország, Románia, Észak-Macedónia, Észak-Írország

A november 19-i világranglista alapján elkészített kalapbesorolás alapján a magyar válogatott a második kalapba a csehek elé, de a walesiek mögé került volna továbbjutása esetén, míg Szlovákia lecsúszott volna a harmadik kalapba az írek helyére.

A sorsolások során a műsorvezető Melanie Winiger svájci-kanadai színésznő, modell lesz, a sorsolásokat pedig Manolo Zubiria, a FIFA technikai igazgatója, a vb amerikai versenyigazgatója vezényli majd le.

A világbajnokság csoportbeosztását idén december 5-én sorsolják Washingtonban.