Nyögvenyelős győzelemmel maradtak hibátlanok a bosnyákok a vb-selejtezősorozatban

A bosnyák válogatott az első két mérkőzését megnyerte, miközben San Marino pontot sem szerzett a H-csoportban. Természetesen a hazaiak voltak a mérkőzés esélyesei, és fölényben is játszottak, sokáig azonban nem tudták bevenni az ellenfél kapuját. A 66. percben tört meg a jég, Amar Dedic pörgetése után a négy perce beálló Edin Dzeko tört be a tizenhatoson belülre, majd hat méterről a kapu bal oldalába lőtt – a 39 éves csatár a 141. válogatott mérkőzésén a 68. gólját szerezte. Még három helyzete volt Bosznia-Hercegovinának, ebből kettő Dzekónak, akinek az egyik lövését Edoardo Colombo védte, a másik elkerülte a vendégek kapuját, míg a hajrában Ermin Bicakcic próbálkozását blokkolták. San Marino a kapott gól után nem tudta veszélyeztetni a bosnyákok győzelmét, akik így továbbra is hibátlanok. 1–0

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

H-CSOPORT

Bosznia-Hercegovina–San Marino 1–0 (Dzeko 66.)

Később

20.45: Ausztria–Románia, Bécs (Tv: Arena4)

H-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Bosznia-Hercegovina 3 3 – – 4–1 +3 9 2. Románia 2 1 – 1 5–2 +3 3 3. Ciprus 2 1 – 1 3–2 +1 3 4. Ausztria 0 – – – 0–0 0 0 5. San Marino 3 – – 3 1–8 –7 0

G-CSOPORT

18.00: Málta–Litvánia, Ta'Qali (Tv: Spíler2)

20.45: Finnország–Hollandia, Helsinki (Tv: Spíler2)

K-CSOPORT

18.00: Andorra–Anglia, Barcelona (Tv: Spíler1)

20.45: Albánia–Szerbia, Tirana (Tv: Spíler1)