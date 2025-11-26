BL: Liverpool–PSV Eindhoven
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában a Liverpool hazai pályán fogadja a holland PSV-t. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
LIVERPOOL (angol)–PSV EINDHOVEN (holland) 1–1 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 21 óra. Vezeti: Alejandro Hernández (José Naranjo, Diego Sánchez Rojo) – spanyolok
LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Jones, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Gakpo. Menedzser: Arne Slot
PSV: Kovar – Szalah-Eddin, Gasiorowski, Schouten, Dest – Szaibari, Mauro Júnior, Veerman – Man, G. Til, Perisic. Vezetőedző: Peter Bosz
Gólszerző: Szoboszlai (16.), ill. Perisic (6. – 11-esből)
Cikkünk folyamatosan frissül...
Bajnokok Ligája
11 órája
Arne Slot biztosan pályára küldi Szoboszlai Dominikot a BL-meccsen
KEZDÉS: 21.00. Kerkez Milos hollandiai múltja semmit sem nyom a latban a PSV elleni kezdőcsapat összeállításakor.
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik