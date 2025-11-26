A BVSC és az Eger is hozta a kötelezőt a női vízilabda ob I-ben

NŐI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

III. Kerületi TVE–GYVSE-Uni Győr 16–10 (4–1, 6–2, 5–6, 1–1)

G: Rajna, Ráski 3-3, Boldizsár, Borsos, Gyöngyössy, Fráter 2-2, Szabó J., Tóth Frida, ill. Lendvai 4, Burali 2, Koltay, Petik, Svec, Sunabe

BVSC-Manna ABC–Valdor-Szentes 21–6 (4–0, 8–3, 2–2, 7–1)

G: Lendvay 6, Dobi 4, Mucsy, Pőcze 3-3, Dobos, Dömsödi Dalma, Gorter, Kiss E., Tóth Fruzsina, ill. Dömsödi Döníz, Furák-Szabovik, Korom, Molnár D., Varga V., Zöld

One Eger–KSI SE 15–11 (6–1, 4–3, 2–2, 3–5)

G: Pogonyi, Owen 3-3, Parkes, Sóti, Tomori 2-2, Horváth Zsófi, Nagy B., Urbin, ill. Forster 5, Kemény A., Kenderes, Kiss K., Kókai, Péter N., Szabó Á.

Kedden játszották

UVSE Helia-D–FTC-Telekom 7–12 (1–3, 1–2, 4–4, 1–3)

December 3., szerda

19.00: Dunaújvárosi FVE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

Az állás: 1. FTC 27 pont (9 mérkőzés), 2. UVSE 24 (9), 3. BVSC 19 (9), 4. Eger 17 (9), 5. Dunaújváros 15 (8), 6. Győr 9 (90–115, 9), 7. III. Kerület 9 (108–147, 9), 8. Szeged 6 (67–116, 8), 9. Szentes 6 (72–133, 9), 10. KSI 0 (9)