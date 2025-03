Bukarestben tört meg a bosnyákok rossz sorozata: megverték a románokat

Ciprus–San Marino 2–0

Akik az európai válogatott futball „alsóházának” szerelmesei, azok számára igazi csemegével kezdődött el földrészünkön a 2026-os világbajnokság selejtezője: San Marino Ciprusra látogatott. A házigazda az előzetes várakozásoknak megfelelően fölényben futballozott, majd miután az első félidőben még csak lesről talált be, a második játékrészben eldöntötte a találkozót. Az első góljukat a ciprusiak egy védelmi hiba után, a másodikat egy szépen végig vitt kontratámadás után szerezték.

Románia–Bosznia-Hercegovina 0–1

A Nemzetek Ligájában a mieink vendégeként 0–0-t játszó, míg hazai pályán 2–0-ra kikapó bosnyák válogatott borzasztó formát tudhatott maga mögött: a románok elleni találkozót megelőzően sorozatban 12 meccset nem tudott megnyerni. Azelőtt is – 2023. október 13-án – Liechtensteinben aratott 2–0-s győzelmet.

A most elindult európai vb-selejtezőben tiszta lappal indult a délszláv ország válogatottja, s ezt kihasználandó, nagyon harciasan vágott neki első mérkőzésének Bukarestben. A bosnyákok a 14. percben egy gyors támadással meglepték a házigazdát, Sead Kolasinac szolgálta ki a tizenhatoson belül a jobbról érkező Armin Gigovicot, aki közelről nagy erővel a hálóba vágta a labdát.

Bosznia-Hercegovinának a mérkőzés során ez volt az egyetlen kaput eltaláló lövése, többre azonban nem is volt szüksége. Az 54. percben Benjamin Tahirovic vétlen kezezése után nem kapott büntetőt a házigazda, majd hiába támadtak egyre többet a meccs hajrájára a sikertelenségekbe erősen belefeszülő románok, a keményen védekező vendégek a több nagyszerű védést is bemutató Nikola Vasilj segítségével kihúzták a végéig kapott gól nélkül. A végén ha Samed Bazdar nem lövi fölé ziccerét, még szebbé tehette volna sikerét Bosznia, ám így is bőven volt mit ünnepelnie, hiszen hosszú idő után ismét győzelmet aratott.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ

H-CSOPORT

Ciprus–San Marino 2–0 (Pittasz 55., Kakullisz 86.)

Románia–Bosznia-Hercegovina 0–1 (Gigovic 14.)