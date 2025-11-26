Rossi az eddig megdönthetetlennek hitt Baróti-rekordot is túlszárnyalhatja

Marco Rossi 2018. szeptember 8-án, a finnek elleni idegenbeli, 1–0-ra elveszített Nemzetek Ligája-meccsen ült először a magyar válogatott kispadján. Az írek elleni, 3–2-re elveszített november 16-i vb-selejtező pedig már a 82. találkozója volt a magyar válogatott szövetségi kapitányaként. Azzal, hogy a keddi elnökségi ülésen eldőlt, folytathatja a munkát, jelentősen megnyújthatja kapitányi időszakát – a jelenlegi szerződése 2030. júniusig szól.

A magyar férfi labdarúgó-válogatott 122 éves történetében a legtöbb meccsen Baróti Lajos irányította a csapatot szövetségi kapitányként, két részletben összesen 117 hivatalos találkozón. Az első időszakában 1957. december 22. (NSZK–Magyarország 1:0) és 1966. július 23. (Szovjetunió–Magyarország 2:1) között, tehát nyolc évig és hét hónapig, 80 meccsen át volt ő a kapitány. Ezt az egyhuzamban 80 meccses csúcsot a novemberi két vb-selejtezővel már túlszárnyalta Rossi, viszont ahhoz, hogy a megszakítás nélkül a leghosszabb ideig hivatalban lévő szövetségi kapitány legyen, még másfél évet el kell(ene) eltöltenie pozíciójában. Baróti második időszaka 1975. május 7. (Magyarország–Bulgária 2–0) és 1978. június 10. (Franciaország–Magyarország 3–1) között tartott, amely során további 37 hivatalos meccsen vezette a válogatottat.

Amennyiben Rossi kitölti a jelenleg érvényes szerződését, akkor a következő négy évben – évente átlagosan tíz meccsel számolva – 120 fölé emelkedhet a magyar válogatott szövetségi kapitányaként eltöltött mérkőzéseinek a száma. Egy Eb-szerepléssel akár a 130-at is megközelíthetné, vagyis a kapitányok között, Barótit megelőzve ő lehetne az új meccsrekordere a nemzeti tizenegynek. Egy, az elmúlt években már-már megdöntethetetlennek tűnő rekordot adhatna át a múltnak; a legutóbbi 25 évben Rossi a 13. szövetségi kapitány (az ideiglenesen egy-két meccsre megbízott szakemberekkel együtt), de az említett időszakban elődei még negyven meccsig sem jutottak el (2001 és 2018 között Egervári Sándor volt a csúcstartó 34 találkozóval).

Marco Rossival eddig két nagy tornán, két Európa-bajnokságon szerepelt a válogatott, összesen hat Eb-meccsen, amivel a tréner rekorder (ebből egyet nyertünk meg, két döntetlen és három vereség mellett). Baróti Lajossal a kispadon az 1964-es Eb-n játszott a válogatott (a négycsapatos tornán egy vereséggel és egy győzelemmel a 3. lett), a neves előd azonban négy világbajnokságon is vezethette a csapatot – az összesített mérlege 15 mérkőzésen öt győzelem, két döntetlen, nyolc vereség, 1962-ben (5. hely) és 1966-ban (6. hely) egyaránt a negyeddöntőig jutott a mieinkkel.

Rossi mérlege jelenleg 37 győzelem, 19 döntetlen, 26 vereség. A győzelmek számában ketten előzik meg, a 62 sikerrel listavezető Baróti mellett az 50 győzelmet számláló Sebes Gusztáv is.

Rossi a több mint hét éve tartó kapitányi időszakával már európai viszonylatban is az élmezőnybe tartozik. Három olyan szakvezető dolgozik az európai válogatottak élén, akit előbb neveztek ki az időközben magyar állampolgárságot is szerző olasznál. Koldo Álvarez vezeti a listát, aki 16. éve irányítja az andorrai válogatottat, őt a 14. éve a francia válogatott élén álló, a csapattal 2018-ban világbajnokságot, három éve ezüstérmet nyerő Didier Deschamps követi, a harmadik pedig a horvátoknál nyolc éve kinevezett, 2018-ban a csapattal vb-2., legutóbb pedig vb-3. Zlatko Dalic. Érdekesség, hogy a tíz leghosszabb ideje hivatalban lévő kapitány közül Rossin kívül csak egy olyan tűnik fel az európai rangsorban, aki nem a saját hazája csapatát irányítja: a francia Willy Sagnol, aki lassan öt éve kapitánya a grúz válogatottnak.

Név (nemzetiség, életkor) Melyik ország válogatottját irányítja? Mikor nevezték ki? Mikor jár le a szerződése? Koldo Álvarez (andorrai, 55 éves) Andorra 15 éve, 9 hónapja, 24 napja határozatlan Didier Deschamps (francia, 57 éves) Franciaország 13 éve, 4 hónapja, 18 napja 2026 Zlatko Dalic (horvát, 59 éves) Horvátország 8 éve, 1 hónapja, 19 napja 2026 Marco Rossi (olasz, 61 éves) Magyarország 7 éve, 5 hónapja, 7 napja 2030 Matjaz Kek (szlovén, 64 éves) Szlovénia 6 éve, 11 hónapja, 30 napja 2025 Steve Clarke (skót, 62 éves) Skócia 6 éve, 6 hónapja, 6 napja 2026 Stale Solbakken (norvég, 57 éves) Norvégia 4 éve, 11 hónapja, 9 napja 2025 Willy Sagnol (francia, 48 éves) Grúzia 4 éve, 9 hónapja, 11 napja 2027 Blagoja Milevszki (északmacedón, 54 éves) Észak-Macedónia 4 éve, 3 hónapja, 25 napja 2025 Murat Yakin (svájci, 51 éves) Svájc 4 éve, 3 hónapja, 17 napja 2026 A LEGHOSSZABB IDEJE Hivatalban lévő SZÖVETSÉGI KAPITÁNYOK LISTÁJA, EURÓPA

Forrás: Transfermarkt