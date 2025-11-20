Pavel Nedved szerint az írek most vannak a legjobb formájukban – reakciók a vb-pótselejtezők sorsolása után

Az olasz válogatott a pótselejtezős elődöntőben Észak-Írországgal találkozik, majd továbbjutás esetén Wales vagy Bosznia-Hercegovina következhet: „Először koncentráljunk az első meccsre. Az északírek a saját stílusukban játszanak, fizikailag nagyon erősek és minden labdáért megküzdenek – kezdte mondandóját Gennaro Gattuso szövetségi kapitány. – Nagyszerű meccset kell majd játszanunk ellenük, de versenyképesek tudunk lenni. Ismerjük Walest és Bosznia-Hercegovinát is, a cardiffi stadion mindenkinek nagyon nehéz, de most az elődöntőre összpontosítunk. Túl kell esnünk azon a kínos helyzeten, ami vasárnap történt a San Siróban” – tette még hozzá.

Az olasz válogatott gondjairól is őszintén beszélt a szakember: „A problémánk nem taktikai jellegű. Minden rendszernek vannak előnyei és hátrányai, jelenleg a törékenységünkön kell dolgoznunk, mert azt már bebizonyítottuk, hogy ha jól csináljuk a dolgokat, akkor versenyképesek vagyunk. A rendszereken lesz elég időnk gondolkodni, Észak-Írországot a lehető legjobban fogjuk tanulmányozni.”

Pletykák keringenek arról, hogy az olasz szövetség néhány héttel a pótselejtezős elődöntő előtt szeretne egy összetartást szervezni a válogatottnak, ez azonban a klubok zsúfolt versenynaptára miatt akadályokba ütközhet: „Nem rajtam múlik. Van egy elnökünk, és megvannak az emberek, akik ezzel foglalkoznak. Persze minél több napot tölthetünk együtt, annál jobb” – reagált erre a lehetőségre Gattuso.

Federico Chiesa esetleges visszatérésére kitérő választ adott a kapitány, szavai szerint nem neki vagy a stábnak van problémája, hanem a játékosnak: „Én mindig felhívom, beszélek vele, és a probléma nem Gattuso vagy a stábja, hanem Chiesa. Neki vannak gondjai, nem nekünk” – utalt ezzel arra, hogy a Liverpool játékosa korábban már visszautasította a meghívót a nemzeti együttesbe.

A román válogatott az elődöntőben Törökországgal találkozik, továbbjutás esetén pedig Szlovákiával vagy Koszovóval játszhatna a világbajnoki részvételért. A románok veterán szövetségi kapitánya, Mircea Lucescu kiválóan ismeri a török labdarúgást, hiszen vezetőedzőként és szövetségi kapitányként is dolgozott az országban: „Nagyon jó csapatuk van, az egyik legjobb Európában – méltatta a törököket a 80 éves mester. – Mielőtt odakerültem, sokszor játszottam Törökország ellen, mit is mondhatnék, nagyon jól ismerem őket. Szerintem ezen az ágon mindegyik csapatnak megvannak az esélyei. Nagyon jól ismerem a törököket, néztem a Spanyolország elleni legutóbbi mérkőzésüket, és észrevettem, hogy hat futballistájuk is az én irányításom alatt debütált a válogatottban. Négy-öt évvel ezelőtt még fiatalok voltak, de most már ők is komoly tapasztalattal rendelkező játékosokká váltak. Nem beszélhetünk az esélyekről, a pályán bármi megtörténhet. A labdarúgás kiszámíthatatlan, nem lesz könnyű. Tűzforró légkör vár ránk, minden szempontból fel kell készülnünk.”

A mieinket drámai módon kiejtő Írország Csehországgal találkozik az elődöntőben, majd a döntőben Dánia vagy Észak-Macedónia következhet. Az esélyekről Brian Kerr, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya beszélt: „A csehek voltak a második legjobb lehetőség, úgy vélem, az emberek úgy gondolták, hogy a szlovákok lettek volna a legjobbak. Elég jó a sorsolás, van esélyünk. Természetesen ez a cseheknek is hatalmas lehetőség, valószínűleg nagyon magabiztosak lesznek, de azt hiszem, a mi szempontunkból nem ez volt a legrosszabb lehetőség. Tudtuk, hogy idegenben kell pályára lépnünk. De ha túljutunk ezen az akadályon, ami nagyon nem lesz egyszerű, akkor hazai pályán játszhatunk Dániával vagy az északmacedónokkal, akiket annak ellenére sem szabad leírni, hogy hét egyre kikaptak Walestől.”

Ladislav Krejcí, a Wolverhamptonban szereplő cseh válogatott védő is optimistán tekint a párharc elé: „Örülünk, hogy hazai pályán játszhatunk a rájátszásban. Ez nagy előny, de csak azután foglalkozhatunk a döntővel, ha előbb legyőzzük Írországot, amely nagyon kellemetlen és kitartó ellenfél. Ezt a legutóbbi, Magyarország elleni selejtezőjén is volt alkalmunk látni. Azonban úgy vélem, a hazai környezet nagy előny lesz, irányítani fogjuk a mérkőzést és közelebb kerülünk céljaink eléréséhez. Az utóbbi időben nem sokszor találkoztunk szigetországi csapatokkal, ezért még jobban fel kell készülnünk az írekre, hogy minél kevesebb meglepetés érjen minket. A klubcsapatomban van egy ír csapattársam, beszéltünk is vele, hogy jó lenne összefutni...”

Pavel Nedved, a csehek korábbi aranylabdás klasszisa – aki manapság a szövetség sportigazgatójaként tevékenykedik – szerint az írek most futballoznak a legjobb formájukban: „Szorult helyzetben voltunk és végül Írországot kaptuk, amely valószínűleg most van a legjobb formájában. Legyőzte Portugáliát és elképesztő módon jutott túl Magyarországon. Ezeken a meccseken mindig nehéz, de a lényeg, hogy otthon játszunk, és a lehető legjobban fel tudjunk készülni, valamint a játékosok egészségesek legyenek.”