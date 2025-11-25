Elkészült a labdarúgó-vb kalapbeosztása! – jövő pénteken jöhet a sorsolás

Kevesebb mint 200 nappal az első 48 csapatos vb kezdete előtt a FIFA részletes útmutatást tett közzé a torna csoportkialakításának menetéről.

A házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó az első kalapba került, a többi 39, már biztos résztvevő pedig a múlt hét szerdán közzétett világranglista alapján került a négy, egyenként 12 csapatos kalapba. Az európai pótselejtezőből jövő márciusban továbbjutó négy válogatott, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kap besorolást.

Az már most biztos, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A-, Kanada a B-, az Egyesült Államok pedig a D-csoportba kerül. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát sorsolják majd a többi kvartett első első helyére, viszont nem teljesen véletlenszerűen: a FIFA döntése szerint a világranglistán első Spanyolország ellentétes ágra kerül a második Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával. Amennyiben ez a négy a csapat megnyeri a csoportját, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.

Szintén alapelv, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európai válogatottakat, mivel innen 16 csapat szerepel a vb-n.

A sorsolás jövő hét pénteken – közép-európai idő szerint – 18 órakor kezdődik Washingtonban, másnapra pedig a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok is elkészülnek.

A 2026-OS LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG SORSOLÁSÁNAK KALAPBEOSZTÁSA

1. kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország

2. kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Dél-Korea, Ecuador, Ausztria, Ausztrália

3. kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika

4. kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, az európai pótselejtező négy csapata, az interkontinentális pótselejtező két csapata

(MTI)