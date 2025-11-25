Válogatottak találkozója: Dajka László tudja, milyen érzés vb-n játszani

Anno a Grosics Gyula (Gellért Sándor) – Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály – Bozsik József, Zakariás József – Budai II László, Kocsis Sándor, Hidegkuti Nándor, Puskás Ferenc, Czibor Zoltán összeállítású magyar válogatott történelmi jelentőségű meccsen otthonában győzte le 6:3-ra Angliát. November 25-e immár 32 éve a magyar labdarúgás napja, az MLSZ ezen a napon minden évben megemlékezik a legendáiról, az Aranycsapatról, valamennyi válogatott labdarúgóról – nem volt ez másként ezúttal sem a Danubius Hotel Hungariában. Vági Márton főtitkár beszédében kiemelte, nem könnyű kilenc nappal az Írország elleni vb-selejtező után pozitívan előretekinteni, de a futballban az is a jó, hogy hétről hétre lehet bizonyítani. Mint mindig, a jelenlévők ezúttal is megemlékeztek az idén elhunyt játékostársakról, edzőkről, vezetőkről, és persze megnézték a 2025-ben szerzett férfi-, női, U21-es, valamint futsalválogatott gólokat, hogy aztán hosszú idő keresztül menjen a sztorizgatás, az emlékek felidézése.

„Nagyon jó, hogy ilyen összejövetelen találkozhatunk a régi csapattársakkal, egykori ellenfelekkel, és megtudhatjuk, kivel mi történt a legutóbbi találkozás óta – mondta az ebédet követően Dajka László, a Honvéd 24-szeres válogatott támadója, középpályása, aki tagja volt 1986-os mexikói világbajnokságon szereplő csapatnak (vb-re, ugye, azóta sem jutott ki a nemzeti együttes...), sőt mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett. – Júliusban bokaműtétem volt, tulajdonképpen most először mozdultam ki otthonról, szóval ezek a rendezvények azért is fontosak, mert abban a korban vagyunk már, amikor nem biztos, hogy jövőre is valamennyien itt leszünk. Hogy milyen volt a futballunk az idén? Sokkal elfogadottabb, jobb a megítélése a sportágnak, mint, mondjuk, tizenöt éve, de tény, ami Írország ellen történt, a labdarúgást kevésbé szeretőket is padlóra küldte. Túl kell tenni magunkat a történteken, még akkor is, ha velünk általában megtörténik, hogy az i-re nem sikerül feltenni a pontot. Mindig is tudtam, nem világverő válogatott a magyar, de fejlődik, egyre több futballista szerepel jegyzett bajnokságban, és olyan magyar sztár is van, mint Szoboszlai Dominik. Borzasztó élmény, és szomorúvá tesz, hogy nem játszhatunk vébépótselejtezőt, de muszáj továbblépni. Megemelem a kalapom Marco Rossi előtt, az irányítása mellett sokat fejlődött a magyar válogatott, még ha nem is értek mindennel egyet, amit a legutóbbi meccsen csinált. Amit letett az asztalra, az jó és dicséretes.”