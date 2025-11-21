Mi legyen Marco Rossi sorsa az elbukott vb-selejtező után? – Szavazzon!

Nemzeti Sportrádió

2025.11.21.
Fotó: Szabó Miklós
A magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokságon sem lesz ott, miután hazai pályán 3–2-es vereséget szenvedett Írországtól a selejtezősorozat utolsó összecsapásán. Marco Rossi sorsát illetően rögtön a meccs után megindultak a találgatások, jóllehet a szövetségi kapitányt 2030-ig érvényes szerződés köti a válogatotthoz. Menjen vagy maradjon? Nehéz kérdés, ezért olvasóinkat arra kérjük, szavazatukkal fejezzék ki véleményüket, mi legyen a mester sorsa az elbukott vb-selejtezők után.

