Mi legyen Marco Rossi sorsa az elbukott vb-selejtező után? – Szavazzon!
A magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokságon sem lesz ott, miután hazai pályán 3–2-es vereséget szenvedett Írországtól a selejtezősorozat utolsó összecsapásán. Marco Rossi sorsát illetően rögtön a meccs után megindultak a találgatások, jóllehet a szövetségi kapitányt 2030-ig érvényes szerződés köti a válogatotthoz. Menjen vagy maradjon? Nehéz kérdés, ezért olvasóinkat arra kérjük, szavazatukkal fejezzék ki véleményüket, mi legyen a mester sorsa az elbukott vb-selejtezők után.
SZAVAZÁS
Mi legyen Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa az elbukott világbajnoki-selejtező után?
KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!
U-tólagos kesergés – Somogyi Zsolt jegyzete
Magyar válogatott
2025.11.19. 23:01
