Önsajnálat helyett – Deák Zsigmond publicisztikája

Lépjünk tehát tovább, persze egyáltalán nem mindegy, hogy merre, miközben kötelező levonni a tanulságokat. A környező napokban-hetekben számosan elemezték-elemzik majd a történteket és keresik a receptet a gyógyulásra a kommentszekciók mélyétől a szakmai folyóiratokig, mi sem teszünk mást a Nemzeti Sport különböző platformjain. Azt még sehol sem láttam viszont, hogy Varga Barnabást tegyük meg bűnbaknak, pedig ha ő nem rúgja be azt a szépségdíjas gólját, amitől még mindig elalélok, s amivel másodszor is vezetést szereztünk, akkor valószínűleg nem állunk be annyira második félidő második felében, magunkra húzva az addig lefocizott íreket. Akik köszönték szépen, és kezdtek minket benyomni a kapunk elé, mint Dublinban, hogy aztán az utolsó pillanatokban megint elérjék a nekik kedvező eredményt. Olyan érzésem volt ott, a Puskás Arénában, mintha ugyanazt a filmet fűzték volna be, amit már egyszer láttam, és akkor sem tetszett. A fájdalmat fokozza, hogy mindkét meccsen ismertük a receptet, s nagyjából egy órán át meg is valósítottuk a benne leírtakat, maga a rivális szakvezetője és játékosai nyilatkozták, értetlenül álltak a hirtelen jött passzivitásunk előtt, persze nem bánták, hanem kihasználták. Egy mondatot talán megér az is, hogy a lehető legrosszabbkor veszett össze a legnagyobb szurkolói csoport és az MLSZ, mert ilyenkor minden kirakósnak a helyén kell lennie, hogy elérjük a nagy közös célt, amit így nem sikerült.

Ennek fényében kell megnézni, hogy Marco Rossi több mint hét éve a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, a mérkőzések számát tekintve már csak a legendás mester, Baróti Lajos áll előtte az örökrangsorban, a sorozatban lejátszott találkozókat nézve (neki 82 van) senki. Ráadásként nemrég hosszabbították meg a szerződését 2030-ig, a publikum minden meccsen a nevét skandálja (megy a „Marco! – Rossi!” felelgetés), a sajtó túlnyomó része teljesen jogosan támogatja, nehéz lenne tehát azt mondani, hogy az MLSZ, a szurkolók, a média részéről ne lenne meg a feltétlen bizalom iránta. Az, hogy ennek ellenére mindenféle kommentekre hivatkozva – eleve rejtély, miért fordíttatja le ezeket magának – rendszeresen megsértődik, vegyük be személyes érzékenységének, az olaszos mentalitásának. S lehet, az is olasz sajátosság (catenaccio…), hogy amikor egy meccsen elkezd szorítani a zokni, a cserékkel is ösztönzötten azonnal átmegyünk sündisznóállásba, csak éppen tüskék nélkül… Információim szerint a mester – akinek egyébként őszinte híve vagyok – nem mondta senkinek, hogy húzódjon vissza és adja át a kezdeményezést, ám ha a csatárok helyett védekező középpályásokat küld be, megy az magától is. Pedig egyértelmű, ami jól állt a hatvanas években vagy José Mourinho edzősködése alatt az Internazionalénak, s az itáliai futball alapvetése évtizedek óta, az nem áll jól nekünk. De másoknak sem, ha megnéztük például az osztrákokat, hogyan őrizték az utolsó vb-kvalifikációs meccsükön a nekik kedvező eredményt a bosnyákok ellen, akkor azt láthattuk, hogy aktívan, támadólag, minél többet birtokolva a labdát. Úgy, ahogy mi is játszottunk Írországgal szemben a két összecsapás jó részében, csak éppen akkor nem, amikor a legfontosabb dolgok eldőltek.

Apropó, Ausztria s velük a többi szomszédunk, vagyis a régiónk! A „sógorok” és a horvátok csoportelsőként kijutottak a világbajnokságra, a szlovákok, az ukránok és a románok pótselejteznek, csak a szlovénok és a szerbek jártak úgy, mint mi, ám utóbbiak legutóbb, 2022-ben ott voltak Katarban, előbbiek pedig 2010-ben szerepeltek a vb-n, senkinek sincs négy évtizedre rúgó hatalmas szünete, mint nekünk. Ami minimum 44 esztendő lesz, hacsak a FIFA a létszámemelés után be nem dobja a sűrűbb rendezést is. Ám amíg ez megtörténik, jövő kedden, november 25-én, a londoni 6:3 hetvenkettedik évfordulóján, a Magyar labdarúgás napján összeül az MLSZ elnöksége, hogy értékelje a magunk mögött hagyott időszakot, így a válogatott és a szövetségi kapitány teljesítményét is. Biztos van számos szakmai és emberi érv pró és kontra, jómagam úgy tudnám a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy ha Marco Rossi és a játékosok a legközelebbi találkozáskor is őszinte bizalommal és hittel tudnak egymás szemébe nézni, akkor lehet értelme a folytatásnak, avagy ez a további közös munka szükséges, de nem elégséges feltétele. Hit a mesterben és önmagunkban, s nem ártana a Fennvalóban is, különben előfordulhat, hogy a fiamnak lesz igaza, aki azt mondta, egyéb egyértelmű racionális ok híján azért veszítettünk, mert valószínűleg kevesebbet imádkoztunk, mint az írek.