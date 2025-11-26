Nemzeti Sportrádió

BL: Arsenal–Bayern München

2025.11.26. 20:51
AFP
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában az Arsenal a Bayern Münchent fogadja – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Arsenal (angol)–Bayern München (német) 1–1 (1–1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly –  Eze, Zubimendi, Rice – Saka, Merino, Trossard (Madueke, 38.). Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Kepa (k.), Setford (k.), Calafiori, Hincapié, White, Nörgaard, Nwaneri, Ödegaard, G. Martinelli
Bayern München: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, L. Karl, Gnabry – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
A kispadon: Ulreich (k.), Urbig (k.), Boey, R. Guerreiro, Ito, Kim Min Dzse, Bischof, Goretzka, Nicolas Jackson, W. Mike
Gólszerző: J. Timber (22.), ill. L. Karl (32.)
 

 

Bayern München BL-alapszakasz Arsenal
