BL: Arsenal–Bayern München

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Arsenal (angol)–Bayern München (német) 1–1 (1–1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, Merino, Trossard (Madueke, 38.). Menedzser: Mikel Arteta

A kispadon: Kepa (k.), Setford (k.), Calafiori, Hincapié, White, Nörgaard, Nwaneri, Ödegaard, G. Martinelli

Bayern München: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, L. Karl, Gnabry – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

A kispadon: Ulreich (k.), Urbig (k.), Boey, R. Guerreiro, Ito, Kim Min Dzse, Bischof, Goretzka, Nicolas Jackson, W. Mike

Gólszerző: J. Timber (22.), ill. L. Karl (32.)

