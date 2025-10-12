Románia a 95. percben szerzett góllal legyőzte a vb-selejtezőben eddig hibátlan Ausztriát

Románia–Ausztria 1–0. A gól nélküli első félidő után osztrák helyzettel kezdődött a második: Marcel Sabitzer lövését Ionut Radu bravúrral védte. Odaát a 60. percben jött az addigi legnagyobb lehetőség, Valentin Mihaila lövése a kapufáról vágódott az alapvonalon túlra. Nem sokkal később Andrei Ratiu labdaszerzés után lapos lövéssel kínálta meg Alexander Schlagert, az osztrák kapus vetődve védett.
A hajrában inkább a románok ügyeltek a döntetlenre, de a meccs legvégén, a 95. percben egy sikeres labdakihozatal után szabadrúgáshoz jutottak, és a felívelés meghozta gyümölcsét: a kibontakozó akció csúcspontjaként Ianis Hagi jobb oldali beadásából Virgil Ghita befejelte a házigazdák győztes gólját.
San Marino–Ciprus 0–4. A ciprusiak már korábban elvesztették az esélyüket a továbbjutásra, azonban az egyelőre pont nélküli San Marino még versenyben van, köszönhetően annak, hogy – Romániához hasonlóan – megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában.
Az európai selejtező utolsó négy vb-kvótájáért zajló, tavasszal esedékes második körben – az első kör 12 csoportmásodikja mellett – fő szabályként a négy legjobb olyan NL-csoportgyőztes vehet részt, amelyik a vb-selejtezős csoportjában legfeljebb a harmadik helyig jut.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
H-CSOPORT, 7. FORDULÓ
San Marino–Ciprus 0–4 (Loizu 10., Andreu 59., Kasztanosz 67. – 11-esből, Kakuli 79.)
Románia–Ausztria 1–0 (Ghita 90+5.)
|1. Ausztria
6
5
–
1
19–3
+16
15
|2. Bosznia-Hercegovina
6
4
1
1
13–5
+8
13
|3. Románia
6
3
1
2
11–6
+5
10
|4. Ciprus
7
2
2
3
11–9
+2
8
|5. San Marino
7
–
–
7
1–32
–31
0