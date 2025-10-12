Románia a 95. percben szerzett góllal legyőzte a vb-selejtezőben eddig hibátlan Ausztriát

Románia–Ausztria 1–0. A gól nélküli első félidő után osztrák helyzettel kezdődött a második: Marcel Sabitzer lövését Ionut Radu bravúrral védte. Odaát a 60. percben jött az addigi legnagyobb lehetőség, Valentin Mihaila lövése a kapufáról vágódott az alapvonalon túlra. Nem sokkal később Andrei Ratiu labdaszerzés után lapos lövéssel kínálta meg Alexander Schlagert, az osztrák kapus vetődve védett.

A hajrában inkább a románok ügyeltek a döntetlenre, de a meccs legvégén, a 95. percben egy sikeres labdakihozatal után szabadrúgáshoz jutottak, és a felívelés meghozta gyümölcsét: a kibontakozó akció csúcspontjaként Ianis Hagi jobb oldali beadásából Virgil Ghita befejelte a házigazdák győztes gólját.

San Marino–Ciprus 0–4. A ciprusiak már korábban elvesztették az esélyüket a továbbjutásra, azonban az egyelőre pont nélküli San Marino még versenyben van, köszönhetően annak, hogy – Romániához hasonlóan – megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában.

Az európai selejtező utolsó négy vb-kvótájáért zajló, tavasszal esedékes második körben – az első kör 12 csoportmásodikja mellett – fő szabályként a négy legjobb olyan NL-csoportgyőztes vehet részt, amelyik a vb-selejtezős csoportjában legfeljebb a harmadik helyig jut.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

H-CSOPORT, 7. FORDULÓ

San Marino–Ciprus 0–4 (Loizu 10., Andreu 59., Kasztanosz 67. – 11-esből, Kakuli 79.)

Románia–Ausztria 1–0 (Ghita 90+5.)

1. Ausztria 6 5 – 1 19–3 +16 15 2. Bosznia-Hercegovina 6 4 1 1 13–5 +8 13 3. Románia 6 3 1 2 11–6 +5 10 4. Ciprus 7 2 2 3 11–9 +2 8 5. San Marino 7 – – 7 1–32 –31 0