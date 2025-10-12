Nemzeti Sportrádió

Románia a 95. percben szerzett góllal legyőzte a vb-selejtezőben eddig hibátlan Ausztriát

2025.10.12. 22:40
null
Román gólöröm a bukaresti mérkőzés legvégén (Fotó: AFP)
A 95. percben fejelt góllal Románia 1–0-ra legyőzte az eddig hibátlan Ausztriát a két csapat labdarúgó-világbajnoki selejtezőjén vasárnap Bukarestben, amivel az eddiginél szorosabbá vált a H-csoport állása. A másik mérkőzésén a már kiesett Ciprus 4–0-ra győzött San Marinóban.

Románia–Ausztria 1–0. A gól nélküli első félidő után osztrák helyzettel kezdődött a második: Marcel Sabitzer lövését Ionut Radu bravúrral védte. Odaát a 60. percben jött az addigi legnagyobb lehetőség, Valentin Mihaila lövése a kapufáról vágódott az alapvonalon túlra. Nem sokkal később Andrei Ratiu labdaszerzés után lapos lövéssel kínálta meg Alexander Schlagert, az osztrák kapus vetődve védett.

A hajrában inkább a románok ügyeltek a döntetlenre, de a meccs legvégén, a 95. percben egy sikeres labdakihozatal után szabadrúgáshoz jutottak, és a felívelés meghozta gyümölcsét: a kibontakozó akció csúcspontjaként Ianis Hagi jobb oldali beadásából Virgil Ghita befejelte a házigazdák győztes gólját.

San Marino–Ciprus 0–4. A ciprusiak már korábban elvesztették az esélyüket a továbbjutásra, azonban az egyelőre pont nélküli San Marino még versenyben van, köszönhetően annak, hogy – Romániához hasonlóan – megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában.

Az európai selejtező utolsó négy vb-kvótájáért zajló, tavasszal esedékes második körben – az első kör 12 csoportmásodikja mellett – fő szabályként a négy legjobb olyan NL-csoportgyőztes vehet részt, amelyik a vb-selejtezős csoportjában legfeljebb a harmadik helyig jut.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
H-CSOPORT, 7. FORDULÓ
San Marino–Ciprus 0–4 (Loizu 10., Andreu 59., Kasztanosz 67. – 11-esből, Kakuli 79.)
Románia–Ausztria 1–0 (Ghita 90+5.)

     
1. Ausztria

6

5

1

19–3

+16

15

2. Bosznia-Hercegovina

6

4

1

1

13–5

+8

13

3. Románia

6

3

1

2

11–6

+5

10

4. Ciprus

7

2

2

3

11–9

+2

8

5. San Marino

7

7

1–32

–31

0

 

Loizosz Loizu (balra) szerezte a ciprusiak vezető gólját (Fotó: Getty Images – a kép az osztrákok elleni szeptemberi meccsen készült)

 

