Vb 2026: közel kétmillió jegy talált gazdára az első két körben

2025.11.26. 21:56
Fotó: Getty Images
FIFA foci vb 2026 jegyértékesítés Gianni Infantino
Közel kétmillió belépő kelt el a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítésének első két szakaszában.

Kétszáztizenkét országból közel kétmillióan vásároltak belépőket a 2026-os amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű tornára. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közleménye kiemelte: a három rendező országból volt a legnagyobb kereslet, őket követte Anglia, Németország, Brazília, Kolumbia, Spanyolország, Argentína és Franciaország.

„Gratulálunk mindenkinek, aki már megszerezte a jegyét. A többieknek december 11-én, csütörtökön, néhány nappal a washingtoni csoportsorsolás után újabb lehetősége lesz a vásárlásra” – mondta Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

A csoportsorolást jövő pénteken rendezik. A jegyértékesítés következő szakaszában – amelyre január 13-ig van mód regisztrálni – lesz először mód speciálisan csoportmérkőzésekre, illetve csapatokra vásárolni belépőket. Háztartásonként legfeljebb négy jegy vásárolható mérkőzésenként, és összesen 40 belépő a teljes tornára.

 

