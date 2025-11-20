Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: az interkontinentális pótselejtező programja

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.11.20. 15:23
null
Címkék
interkontinentális pótselejtező vb 2026 vb-selejtező
A legtöbb vb-kvótához jutó Európa kivételével mindegyik konföderáció egy, sőt a vb-rendező CONCACAF-térség kettő válogatottat is delegál a 2026. március végén rendezendő, s a vb teszteseményének számító négymeccses tornára, amelynek a végén két kvóta talál gazdára.

Ázsiából és Afrikából a rájátszás győztese, Irak és a Kongói DK, Dél-Amerikából a selejtezőcsoport hetedik helyén záró Bolívia, a vb-rendező CONCACAF-térségből az utolsó selejtezősorozat csoportkörének két legjobb csoportmásodikja, Jamaica és Suriname, Óceániából a harmadik selejtezőkör döntőse, Új-Kaledónia vehet részt a 2026 márciusának végén rendezendő négymeccses pótselejtezőn. 

A vb teszteseményeként szolgáló mexikói tornán két elődöntőt és két döntőt rendeznek. Az aktuális FIFA-világranglista alapján a két legerősebb résztvevőt, a Kongói DK-t és Irakot kiemelték, a további négyet párba sorsolták; utóbbi két mérkőzés győztese bejut a döntőbe, ahol valamelyik kiemelttel találkozik. A döntők két nyertese kijut a világbajnokságra.

INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐ
2026. MÁRCIUS
1. ÁG
ELŐDÖNTŐ
Új-Kaledónia–Jamaica 
DÖNTŐ
Kongói DK–Új-Kaledónia/Jamaica
2. ÁG
ELŐDÖNTŐ
Bolívia–Suriname
DÖNTŐ
Irak–Bolívia/Suriname

A RÉSZTVEVŐK
Kiemeltek: Irak, Kongói DK
Nem kiemeltek: Bolívia, Jamaica, Suriname, Új-Kaledónia

 

interkontinentális pótselejtező vb 2026 vb-selejtező
Legfrissebb hírek

Rooney szerint túlzott volt az írek ünneplése a Puskás Arénában, Roy Keane másképp látja

Foci vb 2026
2 órája

Gattuso szeretné, ha leállna az olasz bajnokság a vb-pótselejtező előtt

Foci vb 2026
2 órája

Önsajnálat helyett – Deák Zsigmond publicisztikája

Magyar válogatott
13 órája

Pavel Nedved szerint az írek most vannak a legjobb formájukban – reakciók a vb-pótselejtezők sorsolása után

Foci vb 2026
20 órája

Kisorsolták a vb-pótselejtezőket, Csehországba mennek az írek

Foci vb 2026
23 órája

Advocaat: Curacao kijutása a vb-re a legőrültebb dolog, amit elértem

Foci vb 2026
Tegnap, 12:36

Európa színe-java kijutott a vb-re, de azért meglepetés is akadt

Foci vb 2026
Tegnap, 7:08

Dupla Tízes: egy álommal kevesebb, de hogyan tovább? Folytatódik a Marco Rossi-éra?

Magyar válogatott
2025.11.19. 20:48
Ezek is érdekelhetik