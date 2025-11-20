Vb 2026: az interkontinentális pótselejtező programja
Ázsiából és Afrikából a rájátszás győztese, Irak és a Kongói DK, Dél-Amerikából a selejtezőcsoport hetedik helyén záró Bolívia, a vb-rendező CONCACAF-térségből az utolsó selejtezősorozat csoportkörének két legjobb csoportmásodikja, Jamaica és Suriname, Óceániából a harmadik selejtezőkör döntőse, Új-Kaledónia vehet részt a 2026 márciusának végén rendezendő négymeccses pótselejtezőn.
A vb teszteseményeként szolgáló mexikói tornán két elődöntőt és két döntőt rendeznek. Az aktuális FIFA-világranglista alapján a két legerősebb résztvevőt, a Kongói DK-t és Irakot kiemelték, a további négyet párba sorsolták; utóbbi két mérkőzés győztese bejut a döntőbe, ahol valamelyik kiemelttel találkozik. A döntők két nyertese kijut a világbajnokságra.
INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐ
2026. MÁRCIUS
1. ÁG
ELŐDÖNTŐ
Új-Kaledónia–Jamaica
DÖNTŐ
Kongói DK–Új-Kaledónia/Jamaica
2. ÁG
ELŐDÖNTŐ
Bolívia–Suriname
DÖNTŐ
Irak–Bolívia/Suriname
A RÉSZTVEVŐK
Kiemeltek: Irak, Kongói DK
Nem kiemeltek: Bolívia, Jamaica, Suriname, Új-Kaledónia