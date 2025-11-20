Vb 2026: az interkontinentális pótselejtező programja

Ázsiából és Afrikából a rájátszás győztese, Irak és a Kongói DK, Dél-Amerikából a selejtezőcsoport hetedik helyén záró Bolívia, a vb-rendező CONCACAF-térségből az utolsó selejtezősorozat csoportkörének két legjobb csoportmásodikja, Jamaica és Suriname, Óceániából a harmadik selejtezőkör döntőse, Új-Kaledónia vehet részt a 2026 márciusának végén rendezendő négymeccses pótselejtezőn.

A vb teszteseményeként szolgáló mexikói tornán két elődöntőt és két döntőt rendeznek. Az aktuális FIFA-világranglista alapján a két legerősebb résztvevőt, a Kongói DK-t és Irakot kiemelték, a további négyet párba sorsolták; utóbbi két mérkőzés győztese bejut a döntőbe, ahol valamelyik kiemelttel találkozik. A döntők két nyertese kijut a világbajnokságra.

INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐ

2026. MÁRCIUS

1. ÁG

ELŐDÖNTŐ

Új-Kaledónia–Jamaica

DÖNTŐ

Kongói DK–Új-Kaledónia/Jamaica

2. ÁG

ELŐDÖNTŐ

Bolívia–Suriname

DÖNTŐ

Irak–Bolívia/Suriname

A RÉSZTVEVŐK

Kiemeltek: Irak, Kongói DK

Nem kiemeltek: Bolívia, Jamaica, Suriname, Új-Kaledónia