Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo megúszta, nem marad le vb-meccsről az írek ellen kapott piros lapja miatt

Vágólapra másolva!
2025.11.25. 17:58
null
Cristiano Ronaldo már le is töltötte eltiltását (Fotó: Getty Images)
Címkék
Cristiano Ronaldo vb 2026 vb-selejtező portugál válogatott világbajnoki selejtező
Cristiano Ronaldónak csak egy válogatott mérkőzést kellett kihagynia eltiltás miatt a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) fegyelmi testületének keddi döntése értelmében.

A FIFA kedden három meccsre tiltotta el a portugál csatárt, azonban kettőt felfüggesztett belőle, egyet pedig CR már letöltött az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn.

A portugálok november 13-án 2–0-ra kikaptak Írországban, Cristiano Ronaldo az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videobírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet. A 40 éves futballistát a 226. mérkőzésén állították ki először a válogatottban.

Az első találgatások arról szóltak, hogy akár három mérkőzést is ki kell majd hagynia, így lemarad a jövő évi világbajnokság első két csoportmeccséről.

A portugálok legnagyobb sztárjuk nélkül 9–1-re verték meg az örményeket, s a magyar érdekeltségű csoport első helyezettjeként kijutottak a világbajnokságra.

Kapcsolódó tartalom

Az írek kapitánya befolyásolta a játékvezetőt? Ronaldo szerint igen

Heimir Hallgrímsson nem értett egyet: „Egyedül az ő cselekedete eredményezett piros lapot, nekem semmi közöm hozzá!”

IFFHS: Cristiano Ronaldo 13. piros lapja volt a csütörtöki

A 40 éves támadót eddig csak a klubcsapatában állították ki, válogatott mérkőzésen most először küldte le a pályáról a játékvezető.

Cristiano Ronaldót könyöklés miatt kiállították az írek ellen – videó

Az ötszörös aranylabdás a labdától távol ütötte meg Dara O'Shea-t.

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott, Írország legyőzte Portugáliát – semmi sem dőlt el a csoportunkban

A magyar válogatott akár még csoportelső is lehet.

 

 

Cristiano Ronaldo vb 2026 vb-selejtező portugál válogatott világbajnoki selejtező
Legfrissebb hírek

Elkészült a labdarúgó-vb kalapbeosztása! – jövő pénteken jöhet a sorsolás

Foci vb 2026
3 órája

Hatalmas gólt ollózott Cristiano Ronaldo – videó

Minden más foci
2025.11.23. 20:52

Az UEFA elnézést kért a skót szurkolóktól

Foci vb 2026
2025.11.22. 13:04

Irapuato? Saltillo! A mexikói világbajnokság egyik legnagyobb vesztese Portugália volt

Minden más foci
2025.11.21. 17:08

Rooney szerint túlzott volt az írek ünneplése a Puskás Arénában, Roy Keane másképp látja

Foci vb 2026
2025.11.21. 10:58

Gattuso szeretné, ha leállna az olasz bajnokság a vb-pótselejtező előtt

Foci vb 2026
2025.11.21. 10:54

Önsajnálat helyett – Deák Zsigmond publicisztikája

Magyar válogatott
2025.11.20. 23:49

Pavel Nedved szerint az írek most vannak a legjobb formájukban – reakciók a vb-pótselejtezők sorsolása után

Foci vb 2026
2025.11.20. 16:53
Ezek is érdekelhetik