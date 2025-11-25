Cristiano Ronaldo megúszta, nem marad le vb-meccsről az írek ellen kapott piros lapja miatt

A FIFA kedden három meccsre tiltotta el a portugál csatárt, azonban kettőt felfüggesztett belőle, egyet pedig CR már letöltött az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn.

A portugálok november 13-án 2–0-ra kikaptak Írországban, Cristiano Ronaldo az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videobírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet. A 40 éves futballistát a 226. mérkőzésén állították ki először a válogatottban.

Az első találgatások arról szóltak, hogy akár három mérkőzést is ki kell majd hagynia, így lemarad a jövő évi világbajnokság első két csoportmeccséről.

A portugálok legnagyobb sztárjuk nélkül 9–1-re verték meg az örményeket, s a magyar érdekeltségű csoport első helyezettjeként kijutottak a világbajnokságra.