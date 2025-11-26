Nemzeti Sportrádió

ICEHL: hiába vezetett, kikapott Bécsben a Fehérvár

K-SZ. B.K-SZ. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.26. 21:38
null
Fotó: Hydro Fehérvár AV19/FB
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 osztrák hokiliga ICEHL Fehérvár AV19
A Hydro Fehérvár AV19 3–1-re kikapott a Vienna Capitals otthonában az osztrák jégkorongliga szerdai játéknapján.

Laposan a jég fölött elsuhanó korong talált utat a Vienna kapujába a Volán elleni meccs első harmadának végén – Bartalis István vállalkozott távolról, Erdély Csanád pedig hatékonyan zavart Evan Cowley előtt, az osztrákok kapusa így tehetetlen volt a lövéssel szemben. Csakhogy még az első játékrész legvégén Mitch Hults szép egyéni megmozdulással (a rövid felsőbe lőtt Horváth Dominik fölött) egyenlített.

A második harmad közepén aztán Kevin Constantine – a Volán korábbi edzője – csapata gyakorlatilag lemásolta ellenfele gólját, Simon Bourque tüzelt majdnem pontosan ugyanonnan, mint korábban Bartalis, a kapus előterében takaró pedig ezúttal nem Erdély, hanem Armin Preiser volt. A harmadik húsz percben aztán egy újabb kiállítás megpecsételte a fehérváriak sorsát, egy szerencsétlenül megpattanó góllal kialakult a 3–1-es végeredmény.

JÉGKORONG
ICEHL, ALAPSZAKASZ
VIENNA CAPITALS–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)
Bécs, 3890 néző. V: Hlavaty, Smetana, Gatol-Schafranek (mindhárman osztrákok), Váczi D.
VIENNA: COWLEY – Hackl, Nogier / C. Hults, BOURQUE 1 / Wolf, Lindner / Kirchschläger, Gazzola (1) – M. HULTS 1 (1), Vey, Lanzinger / Souch, Wallner (1), Franklin 1 / Zach-Kiesling, Kromp, Gregoire / Antonitsch, PREISER, Koschek (1). Edző: Kevin Constantine
FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – Andersen (1), Messner / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R. – Archibald, Bartalis I. 1, Kuralt / Erdély Cs., Hári J. (1), Cheek / Kulmala, Richards, TERBÓCS / Varga B., Németh K., Mihály Á. Edző: Ted Dent
Kapura lövések: 26–29. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/1
Kevin Constantine: – Nem játszottunk rosszul, hiába kerültünk hátrányba. Nagyon jó pillanatban jött az egyenlítésünk, lendületet adott a srácoknak. A második harmadban aztán vezetést szereztünk jó csapatmunkával, a harmadik találatunk után pedig kicsit fellélegezhettünk. Jó védekezés és jó kapusteljesítmény – elégedett vagyok. 
Ted Dent: – Az első harmadban jól játszottunk, vezetést is szereztünk, volt bennünk energia. Aztán a második és a harmadik játékrészben összeszedtünk néhány kiállítást, ami megtörte a lendületünket. A harmadik hazai gólj előtt még meccsben voltunk, azt éppen emberhátrányban kaptuk. Abban kell mindenképpen javulnunk, hogy a helyzeteinket hatékonyabban használjuk ki. 

 
1. Pustertal Wölfe201222470–49+2142
2. Olimpija Ljubljana211042594–65+2940
3. Klagenfurt201033464–51+1339
4. Graz20935369–49+2038
5. Villach191012664–54+1034
6. Bozen Südtirol191012673–50+2334
7. Salzburg20833660–48+1233
8. FTC21814859–67–830
9. Linz20731063–64–127
10. Fehérvár AV19227221144–69–2527
11. Vienna Capitals206221053–65–1224
12. Innsbruck212411451–90–3915
13. Vorarlberg212231439–82–4313
AZ ÁLLÁS 

 

 

Hydro Fehérvár AV19 osztrák hokiliga ICEHL Fehérvár AV19
Legfrissebb hírek

Hiába vezettek a fehérváriak, három góllal kikaptak a Villachtól az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.11.23. 20:26

A ligautolsó vendégeként nyert az FTC az osztrák bajnokságban

Jégkorong
2025.11.22. 22:16

Osztrák hokiliga: a Volán otthon, a Fradi idegenben győzött

Jégkorong
2025.11.21. 21:50

Először kapott ki a Volán Ted Denttel a kispadján

Jégkorong
2025.11.16. 18:59

A címvédőhöz utazik a Volán

Jégkorong
2025.11.16. 08:37

A Ferencváros legyőzte az első helyen álló Pustertal Wölfét

Jégkorong
2025.11.15. 21:08

FTC–Volán: a magyar jégkorong is profitálhat ezekből a rangadókból

Jégkorong
2025.11.15. 15:32

Bartalis István: Eddig szenvedtünk a góllövéssel, most viszont jókor jöttek

Jégkorong
2025.11.15. 10:56
Ezek is érdekelhetik