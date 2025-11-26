ICEHL: hiába vezetett, kikapott Bécsben a Fehérvár

Laposan a jég fölött elsuhanó korong talált utat a Vienna kapujába a Volán elleni meccs első harmadának végén – Bartalis István vállalkozott távolról, Erdély Csanád pedig hatékonyan zavart Evan Cowley előtt, az osztrákok kapusa így tehetetlen volt a lövéssel szemben. Csakhogy még az első játékrész legvégén Mitch Hults szép egyéni megmozdulással (a rövid felsőbe lőtt Horváth Dominik fölött) egyenlített.

A második harmad közepén aztán Kevin Constantine – a Volán korábbi edzője – csapata gyakorlatilag lemásolta ellenfele gólját, Simon Bourque tüzelt majdnem pontosan ugyanonnan, mint korábban Bartalis, a kapus előterében takaró pedig ezúttal nem Erdély, hanem Armin Preiser volt. A harmadik húsz percben aztán egy újabb kiállítás megpecsételte a fehérváriak sorsát, egy szerencsétlenül megpattanó góllal kialakult a 3–1-es végeredmény.

JÉGKORONG

ICEHL, ALAPSZAKASZ

VIENNA CAPITALS–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Bécs, 3890 néző. V: Hlavaty, Smetana, Gatol-Schafranek (mindhárman osztrákok), Váczi D.

VIENNA: COWLEY – Hackl, Nogier / C. Hults, BOURQUE 1 / Wolf, Lindner / Kirchschläger, Gazzola (1) – M. HULTS 1 (1), Vey, Lanzinger / Souch, Wallner (1), Franklin 1 / Zach-Kiesling, Kromp, Gregoire / Antonitsch, PREISER, Koschek (1). Edző: Kevin Constantine

FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – Andersen (1), Messner / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R. – Archibald, Bartalis I. 1, Kuralt / Erdély Cs., Hári J. (1), Cheek / Kulmala, Richards, TERBÓCS / Varga B., Németh K., Mihály Á. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 26–29. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/1

Kevin Constantine: – Nem játszottunk rosszul, hiába kerültünk hátrányba. Nagyon jó pillanatban jött az egyenlítésünk, lendületet adott a srácoknak. A második harmadban aztán vezetést szereztünk jó csapatmunkával, a harmadik találatunk után pedig kicsit fellélegezhettünk. Jó védekezés és jó kapusteljesítmény – elégedett vagyok.

Ted Dent: – Az első harmadban jól játszottunk, vezetést is szereztünk, volt bennünk energia. Aztán a második és a harmadik játékrészben összeszedtünk néhány kiállítást, ami megtörte a lendületünket. A harmadik hazai gólj előtt még meccsben voltunk, azt éppen emberhátrányban kaptuk. Abban kell mindenképpen javulnunk, hogy a helyzeteinket hatékonyabban használjuk ki.