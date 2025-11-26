ICEHL: hiába vezetett, kikapott Bécsben a Fehérvár
Laposan a jég fölött elsuhanó korong talált utat a Vienna kapujába a Volán elleni meccs első harmadának végén – Bartalis István vállalkozott távolról, Erdély Csanád pedig hatékonyan zavart Evan Cowley előtt, az osztrákok kapusa így tehetetlen volt a lövéssel szemben. Csakhogy még az első játékrész legvégén Mitch Hults szép egyéni megmozdulással (a rövid felsőbe lőtt Horváth Dominik fölött) egyenlített.
A második harmad közepén aztán Kevin Constantine – a Volán korábbi edzője – csapata gyakorlatilag lemásolta ellenfele gólját, Simon Bourque tüzelt majdnem pontosan ugyanonnan, mint korábban Bartalis, a kapus előterében takaró pedig ezúttal nem Erdély, hanem Armin Preiser volt. A harmadik húsz percben aztán egy újabb kiállítás megpecsételte a fehérváriak sorsát, egy szerencsétlenül megpattanó góllal kialakult a 3–1-es végeredmény.
JÉGKORONG
ICEHL, ALAPSZAKASZ
VIENNA CAPITALS–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)
Bécs, 3890 néző. V: Hlavaty, Smetana, Gatol-Schafranek (mindhárman osztrákok), Váczi D.
VIENNA: COWLEY – Hackl, Nogier / C. Hults, BOURQUE 1 / Wolf, Lindner / Kirchschläger, Gazzola (1) – M. HULTS 1 (1), Vey, Lanzinger / Souch, Wallner (1), Franklin 1 / Zach-Kiesling, Kromp, Gregoire / Antonitsch, PREISER, Koschek (1). Edző: Kevin Constantine
FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – Andersen (1), Messner / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R. – Archibald, Bartalis I. 1, Kuralt / Erdély Cs., Hári J. (1), Cheek / Kulmala, Richards, TERBÓCS / Varga B., Németh K., Mihály Á. Edző: Ted Dent
Kapura lövések: 26–29. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/1
Kevin Constantine: – Nem játszottunk rosszul, hiába kerültünk hátrányba. Nagyon jó pillanatban jött az egyenlítésünk, lendületet adott a srácoknak. A második harmadban aztán vezetést szereztünk jó csapatmunkával, a harmadik találatunk után pedig kicsit fellélegezhettünk. Jó védekezés és jó kapusteljesítmény – elégedett vagyok.
Ted Dent: – Az első harmadban jól játszottunk, vezetést is szereztünk, volt bennünk energia. Aztán a második és a harmadik játékrészben összeszedtünk néhány kiállítást, ami megtörte a lendületünket. A harmadik hazai gólj előtt még meccsben voltunk, azt éppen emberhátrányban kaptuk. Abban kell mindenképpen javulnunk, hogy a helyzeteinket hatékonyabban használjuk ki.
|1. Pustertal Wölfe
|20
|12
|2
|2
|4
|70–49
|+21
|42
|2. Olimpija Ljubljana
|21
|10
|4
|2
|5
|94–65
|+29
|40
|3. Klagenfurt
|20
|10
|3
|3
|4
|64–51
|+13
|39
|4. Graz
|20
|9
|3
|5
|3
|69–49
|+20
|38
|5. Villach
|19
|10
|1
|2
|6
|64–54
|+10
|34
|6. Bozen Südtirol
|19
|10
|1
|2
|6
|73–50
|+23
|34
|7. Salzburg
|20
|8
|3
|3
|6
|60–48
|+12
|33
|8. FTC
|21
|8
|1
|4
|8
|59–67
|–8
|30
|9. Linz
|20
|7
|3
|–
|10
|63–64
|–1
|27
|10. Fehérvár AV19
|22
|7
|2
|2
|11
|44–69
|–25
|27
|11. Vienna Capitals
|20
|6
|2
|2
|10
|53–65
|–12
|24
|12. Innsbruck
|21
|2
|4
|1
|14
|51–90
|–39
|15
|13. Vorarlberg
|21
|2
|2
|3
|14
|39–82
|–43
|13