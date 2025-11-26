Nemzeti Sportrádió

BL: Olympiakosz–Real Madrid

2025.11.26. 20:50
Jól működik a Real Madrid triója elől... (Fotó: Getty Images)
Olympiakosz Bajnokok Ligája Real Madrid
Görögországban javítana az elmúlt hetek gyengélkedésén a Real Madrid, amely az eddig nyeretlen Olympiakosszal találkozik a Bajnokok Ligája-alapszakasz 5. fordulójának szerdai játéknapján. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) 1–3
Pireusz, Karaiszkákisz Stadion. Vezeti: Oliver (angol)
Olympiakosz: Colakisz – Rodinei, Recosz, Pirola, F. Ortega – Muzakitisz, D. García – Podence, Chiquinho (Taremi, 28.), G. Martins – El-Kabi. Vezetőedző: José Luis Mendilibar
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Mendy – Valverde, Tchouaméni, Camavinga – Güler, Mbappé, Vinícius. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Chiquinho (8.), ill. Mbappé (22., 24., 29.)

 

