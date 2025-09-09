Nemzeti Sportrádió

Kétgólos előnyt szórakozott el Románia Cipruson; kulcsfontosságú győzelmet aratott Ausztria Boszniában

2025.09.09. 23:02
null
A románok otthon érezhették magukat Cipruson (Fotó: golazo.ro)
A román labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott Cipruson, míg Ausztria a bosnyákok vendégeként nyert 2–1-re a 2026-os világbajnokság H jelű selejtezőcsoportjában.

Már a második percben előnybe kerültek a románok Nicosiában, óriási védelmi hibát követően Denis Dragus vette be a hazai kaput. A török élvonalbeli Eyüpsporban légióskodó csatár a 18. percben is beköszönt, ezúttal Razvan Marin előrevágott labdájára startolt rá, majd a kapujából kirontó kapus fölött a hálóba nyeste a labdát. A ciprusiak válasza a 29. percben érkezett, Kasztanosz centerezését Loizisz Loizu váltotta gólra közvetlen közelről.

A fordulás után Mircea Lucescu együttese minden támadó jellegű akciót feladott, és ráült az eredményre, ez pedig megbosszulta magát: a 76. percben hazai akció végén Kakullisz fejelte a labdát a tizenegyespontra, ahonnan Halaramposz Haralampusz (nem elírás!) ágyúzott a kapu tetejébe. A végjátékban a győztes gólárt rohamoztak a ciprusiak, de a fordítás már nem jött össze – maradt a döntetlen, s ezzel az is eldőlt, hogy Románia egyenes ágon már nem juthat ki a világbajnokságra, igaz, NL-szereplésének köszönhetően nagy eséllyel ott lesz a pótselejtezőn. 2–2

SOCCER - FIFA WC quali, BIH vs AUT
Fotó: Imago Images

A gól nélküli első félidő után villámgyors gólváltást láthatott a zenicai közönség: a 49. percben Marcel Sabitzer szerezte meg a vezetést kapásból az osztrákoknak, majd kevesebb mint egy perccel később Edin Dzeko értékesítette Demirovic átadását. A második félidő derekán a csereként beálló Arnautovic lövése a védők lábán elakadva került Konrad Laimer elé, aki nem hibázta el a ziccert. A találkozó végjátékában Patrick Wimmer megkapta a második sárga lapját, de ez már nem osztott, nem szorzott – nyugati szomszédunk nagy lépést tett a közvetlen kijutás felé, mert noha ugyanannyi pontot gyűjtött, mint Bosznia-Hercegovina, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott nála. 1–2

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
H-csoport
Ciprus–Románia 2–2 (Loizu 29., Haralampusz 76., ill. Dragus 2., 18.)
Bosznia-Hercegovina–Ausztria 1–2 (Dzeko 50., ill. Sabitzer 49., Laimer 65.)
Kiállítva: Wimmer (Ausztria, 90+4.)

     
H-CSOPORT

M

GyDVL-KGkP
1. Bosznia-Hercegovina54111–3+812
2. Ausztria449–2+712
3. Románia521210–6+47
4. Ciprus51135–7–24
5. San Marino551–18–170

 

 

