EURÓPA-LIGA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

A LEBONYOLÍTÁSRÓL

A 2025–2026-os idényben is 32 helyett 36 csapat szerepel a második legrangosabb európai klubsorozat főtábláján, a négycsapatos csoportokat egy nagy tabella váltja fel. Minden együttes nyolc mérkőzést játszik az alapszakaszban. Minden gárdához a négy kalapból két-két ellenfelet sorsoltak, mindegyikből az egyik ellen pályaválasztóként, a másikkal vendégként játszik.

Nyolc fordulót rendeznek, mindegyik fordulóban 18 mérkőzés lesz, összesen tehát 144 meccset játszanak a 36-os főtáblán. A 36 csapatos tabella első nyolc helyezettje továbblép a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek annak rájátszásába jutnak (ahol oda-visszavágós párharcokat rendeznek a 16 közé kerülésért), míg a 25–36. helyen végző csapatok kiesnek.

1. FORDULÓ

2025. szeptember 24., szerda

18.45: Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák)

18.45: PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celtic (skót)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török)

21.00: Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Nice (francia)–Roma (olasz)

21.00: Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol)

21.00: Braga (portugál)–Feyenoord (holland)

21.00: Freiburg (német)–Basel (svájci)

2025. szeptember 25., csütörtök

18.45: Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román)

18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég)

21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)

21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)

21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)

21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)

21.00: Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)

2. FORDULÓ

2025. október 2., csütörtök

18.45: Roma (olasz)–Lille (francia)

18.45: Bologna (olasz)–Freiburg (német)

18.45: Celtic (skót)–Braga (portugál)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Malmö (svéd)

18.45: Fenerbahce (török)–Nice (francia)

18.45: FCSB (román)–Young Boys (svájci)

18.45: Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Real Betis (spanyol)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland)

21.00: Genk (belga)–FERENCVÁROS

21.00: Basel (svájci)–Stuttgart (német)

21.00: Porto (portugál)–Crvena Zvezda (szerb)

21.00: Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)

21.00: Lyon (francia)–Salzburg (osztrák)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rangers (skót)

3. FORDULÓ

2025. október 23., csütörtök

18.45: Salzburg (osztrák)–FERENCVÁROS

18.45: Fenerbahce (török)–Stuttgart (német)

18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)

18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)

18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)

18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)

18.45: Lyon (francia)–Basel (svájci)

18.45: Braga (portugál)–Crvena Zvezda (szerb)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)

21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán)

21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)

21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland)

4. FORDULÓ

2025. november 6., csütörtök

18.45: Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland)

18.45: Basel (svájci)–FCSB (román)

18.45: Midtjylland (dán)–Celtic (skót)

18.45: Utrecht (holland)–Porto (portugál)

18.45: Crvena Zvezda (szerb)–Lille (francia)

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol)

18.45: Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög)

18.45: Nice (francia)–Freiburg (német)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol)

21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár)

21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)

21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)

21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)

21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)

21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)

21.00: Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)

5. FORDULÓ

2025. november 27., csütörtök

18.45: Fenerbahce (török)–FERENCVÁROS

18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)

18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)

18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)

18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)

18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)

18.45: PAOK (görög)–Brann Bergen (norvég)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)

21.00: Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Stuttgart (német)

21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)

21.00: Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland)

6. FORDULÓ

2025. december 11., csütörtök

18.45: FERENCVÁROS–Rangers (skót)

18.45: Young Boys (svájci)–Lille (francia)

18.45: Midtjylland (dán)–Genk (belga)

18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)

18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)

18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena Zvezda (szerb)

18.45: Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)

21.00: Porto (portugál)–Malmö (svéd)

21.00: Basel (svájci)–Aston Villa (angol)

21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)

21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)

21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)

21.00: Brann Bergen (norvég)–Fenerbahce (török)

7. FORDULÓ

2026. január 22., csütörtök

18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)

18.45: Young Boys (svájci)–Lyon (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Porto (portugál)

18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)

18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák)

18.45: Malmö (svéd)–Crvena Zvezda (szerb)

18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)

18.45: Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Midtjylland (dán)

21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)

21.00: Roma (olasz)–Stuttgart (német)

21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)

21.00: Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)

21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)

21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)

8. FORDULÓ

2026. január 29., csütörtök

21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROS

21.00: Aston Villa (angol)–Salzburg (osztrák)

21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland)

21.00: Porto (portugál)–Rangers (skót)

21.00: Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál)

21.00: Genk (belga)–Malmö (svéd)

21.00: Lille (francia)–Freiburg (német)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz)

21.00: Lyon (francia)–PAOK (görög)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz)

21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia)

21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann Bergen (norvég)

21.00: Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)



FERENCVÁROS KERETE AZ EURÓPA-LIGÁRA

Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*

Védők: Stefan Gartenmann, Cadu, Szalai Gábor, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás

Középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Tóth Alex, Júlio Romao, Madarász Ádám*

Támadók: Alekszandar Pesics, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Varga Barnabás, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Gólik Benjámin*

A *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek