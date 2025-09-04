Nemzeti Sportrádió

EURÓPA-LIGA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

Vágólapra másolva!
2025.09.04. 11:50
null
Címkék
UEFA Európa-liga Ferencváros menetrend
A labdarúgó Európa-liga 2025–2026-os idényének csapatai, programja, kulcsdátumai.

A LEBONYOLÍTÁSRÓL

A 2025–2026-os idényben is 32 helyett 36 csapat szerepel a második legrangosabb európai klubsorozat főtábláján, a négycsapatos csoportokat egy nagy tabella váltja fel. Minden együttes nyolc mérkőzést játszik az alapszakaszban. Minden gárdához a négy kalapból két-két ellenfelet sorsoltak, mindegyikből az egyik ellen pályaválasztóként, a másikkal vendégként játszik. 

Nyolc fordulót rendeznek, mindegyik fordulóban 18 mérkőzés lesz, összesen tehát 144 meccset játszanak a 36-os főtáblán. A 36 csapatos tabella első nyolc helyezettje továbblép a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek annak rájátszásába jutnak (ahol oda-visszavágós párharcokat rendeznek a 16 közé kerülésért), míg a 25–36. helyen végző csapatok kiesnek.

1. FORDULÓ
2025. szeptember 24., szerda 
18.45: Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celtic (skót)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török)
21.00: Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Nice (francia)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Braga (portugál)–Feyenoord (holland)
21.00: Freiburg (német)–Basel (svájci)
2025. szeptember 25., csütörtök
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román)
18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég)
21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)
21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)
21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)
21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)
21.00: Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)

2. FORDULÓ
2025. október 2., csütörtök
18.45: Roma (olasz)–Lille (francia)
18.45: Bologna (olasz)–Freiburg (német)
18.45: Celtic (skót)–Braga (portugál)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Malmö (svéd)
18.45: Fenerbahce (török)–Nice (francia)
18.45: FCSB (román)–Young Boys (svájci)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Real Betis (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland)
21.00: Genk (belga)–FERENCVÁROS
21.00: Basel (svájci)–Stuttgart (német)
21.00: Porto (portugál)–Crvena Zvezda (szerb)
21.00: Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)
21.00: Lyon (francia)–Salzburg (osztrák)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rangers (skót)

3. FORDULÓ
2025. október 23., csütörtök
18.45: Salzburg (osztrák)–FERENCVÁROS
18.45: Fenerbahce (török)–Stuttgart (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)
18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)
18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)
18.45: Lyon (francia)–Basel (svájci)
18.45: Braga (portugál)–Crvena Zvezda (szerb)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)
21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán)
21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)
21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland)

4. FORDULÓ
2025. november 6., csütörtök
18.45: Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland)
18.45: Basel (svájci)–FCSB (román)
18.45: Midtjylland (dán)–Celtic (skót)
18.45: Utrecht (holland)–Porto (portugál)
18.45: Crvena Zvezda (szerb)–Lille (francia)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Nice (francia)–Freiburg (német)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol)
21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár)
21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)
21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)
21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)
21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)
21.00: Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)

5. FORDULÓ
2025. november 27., csütörtök
18.45: Fenerbahce (török)–FERENCVÁROS
18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann Bergen (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland)

6. FORDULÓ
2025. december 11., csütörtök
18.45: FERENCVÁROS–Rangers (skót)
18.45: Young Boys (svájci)–Lille (francia)
18.45: Midtjylland (dán)–Genk (belga)
18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)
18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)
18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena Zvezda (szerb)
18.45: Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)
21.00: Porto (portugál)–Malmö (svéd)
21.00: Basel (svájci)–Aston Villa (angol)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: Brann Bergen (norvég)–Fenerbahce (török)

7. FORDULÓ
2026. január 22., csütörtök
18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)
18.45: Young Boys (svájci)–Lyon (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Porto (portugál)
18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)
18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: Malmö (svéd)–Crvena Zvezda (szerb)
18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Midtjylland (dán)
21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)
21.00: Roma (olasz)–Stuttgart (német)
21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)
21.00: Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)
21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)
21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)

8. FORDULÓ
2026. január 29., csütörtök
21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROS
21.00: Aston Villa (angol)–Salzburg (osztrák)
21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland)
21.00: Porto (portugál)–Rangers (skót)
21.00: Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál)
21.00: Genk (belga)–Malmö (svéd)
21.00: Lille (francia)–Freiburg (német)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz)
21.00: Lyon (francia)–PAOK (görög)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz)
21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia)
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)
 

FERENCVÁROS KERETE AZ EURÓPA-LIGÁRA
Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*
Védők: Stefan Gartenmann, Cadu, Szalai Gábor, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás
Középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Tóth Alex, Júlio Romao, Madarász Ádám*
Támadók: Alekszandar Pesics, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Varga Barnabás, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Gólik Benjámin*
A *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek

 
A 2025–2026-OS EURÓPA-LIGA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

SELEJTEZŐ

 

 

1. forduló

június 17.

július 10., 17.

2. forduló

június 18.

július 24., 31.

3. forduló

július 21.

augusztus 7., 14.

Playoff

augusztus 4.

augusztus 21., 28.

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 29.

szept. 24.–jan. 29.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

január 30.

február 19., 26.

Nyolcaddöntő

február 27.

március 12., 19.

Negyeddöntő

február 27.

április 9., 16.

Elődöntő

február 27.

április 30., május 7.

Döntő

 

május 20., Isztambul, Besiktas-stadion

 

UEFA Európa-liga Ferencváros menetrend
Legfrissebb hírek

Eldőlt, mikor rendezik meg a Ferencváros–Paks rangadót

Labdarúgó NB I
3 órája

A DVTK, a Szpari és a ZTE volt az utolsó napok főszereplője a hazai piacon

Labdarúgó NB I
4 órája

KONFERENCIALIGA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

Európa-konferencialiga
6 órája

„Ne cigányozz és az XY homoszexuált is felejtsd el!” – Varga Barnabás és az MLSZ közleményben üzent a szurkolóknak

Magyar válogatott
8 órája

BAJNOKOK LIGÁJA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

Bajnokok Ligája
9 órája

Sima győzelemmel mutatkozott be New Yorkban a Ferencváros férfi vízilabdacsapata

Vízilabda
10 órája

Verhetők az írek, de azért ők is szagoltak már puskaport!

Magyar válogatott
Tegnap, 6:47

Kady a Fradiról: „A tiszteletnek kell elsőbbséget élveznie, de ott ez nem így volt...”

Bajnokok Ligája
2025.09.02. 09:16
Ezek is érdekelhetik