EURÓPA-LIGA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

A LEBONYOLÍTÁSRÓL
A 2025–2026-os idényben is 32 helyett 36 csapat szerepel a második legrangosabb európai klubsorozat főtábláján, a négycsapatos csoportokat egy nagy tabella váltja fel. Minden együttes nyolc mérkőzést játszik az alapszakaszban. Minden gárdához a négy kalapból két-két ellenfelet sorsoltak, mindegyikből az egyik ellen pályaválasztóként, a másikkal vendégként játszik.
Nyolc fordulót rendeznek, mindegyik fordulóban 18 mérkőzés lesz, összesen tehát 144 meccset játszanak a 36-os főtáblán. A 36 csapatos tabella első nyolc helyezettje továbblép a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek annak rájátszásába jutnak (ahol oda-visszavágós párharcokat rendeznek a 16 közé kerülésért), míg a 25–36. helyen végző csapatok kiesnek.
1. FORDULÓ
2025. szeptember 24., szerda
18.45: Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celtic (skót)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török)
21.00: Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Nice (francia)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Braga (portugál)–Feyenoord (holland)
21.00: Freiburg (német)–Basel (svájci)
2025. szeptember 25., csütörtök
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román)
18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég)
21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)
21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)
21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)
21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)
21.00: Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)
2. FORDULÓ
2025. október 2., csütörtök
18.45: Roma (olasz)–Lille (francia)
18.45: Bologna (olasz)–Freiburg (német)
18.45: Celtic (skót)–Braga (portugál)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Malmö (svéd)
18.45: Fenerbahce (török)–Nice (francia)
18.45: FCSB (román)–Young Boys (svájci)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Real Betis (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland)
21.00: Genk (belga)–FERENCVÁROS
21.00: Basel (svájci)–Stuttgart (német)
21.00: Porto (portugál)–Crvena Zvezda (szerb)
21.00: Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)
21.00: Lyon (francia)–Salzburg (osztrák)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rangers (skót)
3. FORDULÓ
2025. október 23., csütörtök
18.45: Salzburg (osztrák)–FERENCVÁROS
18.45: Fenerbahce (török)–Stuttgart (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)
18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)
18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)
18.45: Lyon (francia)–Basel (svájci)
18.45: Braga (portugál)–Crvena Zvezda (szerb)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)
21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán)
21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)
21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland)
4. FORDULÓ
2025. november 6., csütörtök
18.45: Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland)
18.45: Basel (svájci)–FCSB (román)
18.45: Midtjylland (dán)–Celtic (skót)
18.45: Utrecht (holland)–Porto (portugál)
18.45: Crvena Zvezda (szerb)–Lille (francia)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Nice (francia)–Freiburg (német)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol)
21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár)
21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)
21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)
21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)
21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)
21.00: Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)
5. FORDULÓ
2025. november 27., csütörtök
18.45: Fenerbahce (török)–FERENCVÁROS
18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann Bergen (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland)
6. FORDULÓ
2025. december 11., csütörtök
18.45: FERENCVÁROS–Rangers (skót)
18.45: Young Boys (svájci)–Lille (francia)
18.45: Midtjylland (dán)–Genk (belga)
18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)
18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)
18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena Zvezda (szerb)
18.45: Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)
21.00: Porto (portugál)–Malmö (svéd)
21.00: Basel (svájci)–Aston Villa (angol)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: Brann Bergen (norvég)–Fenerbahce (török)
7. FORDULÓ
2026. január 22., csütörtök
18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)
18.45: Young Boys (svájci)–Lyon (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Porto (portugál)
18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)
18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: Malmö (svéd)–Crvena Zvezda (szerb)
18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Midtjylland (dán)
21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)
21.00: Roma (olasz)–Stuttgart (német)
21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)
21.00: Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)
21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)
21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)
8. FORDULÓ
2026. január 29., csütörtök
21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROS
21.00: Aston Villa (angol)–Salzburg (osztrák)
21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland)
21.00: Porto (portugál)–Rangers (skót)
21.00: Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál)
21.00: Genk (belga)–Malmö (svéd)
21.00: Lille (francia)–Freiburg (német)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz)
21.00: Lyon (francia)–PAOK (görög)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz)
21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia)
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)
FERENCVÁROS KERETE AZ EURÓPA-LIGÁRA
Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*
Védők: Stefan Gartenmann, Cadu, Szalai Gábor, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás
Középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Tóth Alex, Júlio Romao, Madarász Ádám*
Támadók: Alekszandar Pesics, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Varga Barnabás, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Gólik Benjámin*
A *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek
|A 2025–2026-OS EURÓPA-LIGA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|SELEJTEZŐ
|1. forduló
június 17.
július 10., 17.
|2. forduló
június 18.
július 24., 31.
|3. forduló
július 21.
augusztus 7., 14.
|Playoff
augusztus 4.
augusztus 21., 28.
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 29.
szept. 24.–jan. 29.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
január 30.
február 19., 26.
|Nyolcaddöntő
február 27.
március 12., 19.
|Negyeddöntő
február 27.
április 9., 16.
|Elődöntő
február 27.
április 30., május 7.
|Döntő
május 20., Isztambul, Besiktas-stadion