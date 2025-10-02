Nemzeti Sportrádió

El: otthon kapott ki a Lille-től a Roma, simán megverte a Malmőt a Plzen

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.02. 20:43
null
Hákon Haraldsson korai góljával nyert a tizenegyest is hibázó AS Roma vendégeként a Lille (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lille Betis Go Ahead Eagles Fenerbahce Plzen FCSB Panathinaikosz Bologna Utrecht Braga Young Boys Nice Ludogorec Celtic Brann Bergen Európa-liga Malmö Freiburg AS Roma
Hazai pályán 1–0-ra kikapott a büntetőt is hibázó AS Roma a 6. percben betaláló Lille-től az Európa-liga alapszakaszának 2. fordulójában. A játéknap korai mérkőzései közül a Fenerbahce a Nice-t múlta felül otthon, az FTC-vel múlt héten ikszelő Plzen simán megverte a Malmőt, míg a Freiburg döntetlent játszott Bolognában.

A Fenerbahce hazai pályán esélyesebbnek számított, mint a francia bajnokságban botladozó Nice, a Domenico Tedesco irányította isztambuliak ezt a pályán is megmutatták, hiszen Kerem Aktürkoglu 25 perc alatt duplázni tudott, előbb egy gyors támadás végén, aztán egy szépen kijátszott akcióból talált be. A szünet előtt viszont éledezett a Nice is, amely Kevin büntetőjével zárkózott. A szépítés után viszont a Fener nem engedte kibontakozni a vendégeket, a törökök rengeteg helyzetet dolgoztak ki, s bár ezekből nem tudtak újabb gólt szerezni, így is otthon tartották a három pontot. 2–1

Hiába remekel eddig az olasz élvonalban a Gian Piero Gasperini vezette AS Roma, a két bajnoki vereségből érkező Lille meglepte vendéglátóját és Hákon Haraldsson találatával már a 6. percben vezetett – igaz, ehhez nagyban hozzájárult a római védők bizonytalankodása a Lille kirúgása után. Tíz perccel a szünet előtt mégis egyenlíthettek volna az olaszok, de Neil El-Ajnaui helyzeténél Berke Özer kapus és a Aissa Mandi közösen menteni tudtak. Ugyan többször jutott el az ellenfél kapujáig a Roma, fordulás után Olivier Giroud is könnyedén megduplázhatta volna a Lille előnyét. A Roma ezt követően becsülettel küzdött az egyenlítésért, a hajrában pedig tizenegyeshez jutott egy kezezés után. Artem Dovbik először pocsékul rúgott tizenegyesét védte Özer kapus, de a játékvezető újrarúgatta a büntetőt, amit az ukrán csatár hasonlóan gyengén lőtt a bal alsó felé, így Özer másodszor is védett. A Roma ezzel nagy lehetőséget szalasztott el, ugyanis a hátralévő rövid időben már nem tudott egyenlíteni és kikapott otthon a Lille-től. 0–1

A skót bajnok Celticet meglepte a portugál Braga, amely Ricardo Horta mesteri, közel 30 méterről szerzett átlövésgóljával szerzett vezetést (VIDEÓ ITT). Az első félidőben az ellenfél kapujára veszélyt alig jelentő skótok a második elején Kelechi Iheanacho révén ugyan bevették a Braga kapuját, de a nigériai védő kezét is érintette a labda, ezért érvénytelenítették a gólt. Ez pedig sokba került a hazaiaknak, hiszen a hajrában a nem sokkal korábban becserélt Gabri Martínez megnyerte a meccset a Bragának. 0–2

Kirobbanó formában érkezett a legutóbbi négy meccsén veretlen Freiburg az új idényben egyelőre hullámzóan teljesítő Bolognához, amely a németek kapusának, Lukasz Skorupskinak a hathatós közreműködésével került előnybe, amikor Riccardo Orsolini csapott le a kapusról kipattanó labdára lesipuskás módjára a 29. percben. A hátrány viszont felpörgette a németeket, akik próbáltak nyomást helyezni a kapura, de az egyenlítés csak az 57. percben, Junior Adamu kezezés után megítélt tizenegyesével jött össze a Freiburgnak, amely viszont az állást nem tudta megfordítani, maradt az 1–1.

Az FTC elleni múlt heti döntetlen után kiválóan alakult a Plzen első félideje otthon a Malmö ellen, ugyanis a csehek a játékrész hajrájában Matej Vydra és Rafiu Durosinmi révén gól-, Lasse Johnsen kiállítása miatt pedig emberelőnybe is kerültek, ráadásul a svédeknél Pontus Jansson és Anders Christiansen is megsérült. Fordulás után Vydra második gólpasszát jegyezte, amikor Karel Spácilt szolgálta ki, de néhány perccel később létszámban „egyenlített” a Malmö, amikor Merhasz Doszki talpalta le ellenfelét piros lapot érően. Ezután ugyan mindkét csapatnak voltak lehetőségei, de újabb gól már nem született, a Plzen magabiztosan verte a Malmőt.

A román FCSB-nek sem alakult jól a bukaresti meccse a Young Boys ellen, ugyanis a svájciak Joel Monteiro két góljával léptek el. A bukarestiek a fordulás után sem tudtak érdemben változtatni játékukon, mindössze egy kaput eltaláló lövésig jutottak, így esélyük sem volt a pontszerzésre. 0–2

Meglepte a Betist a rendkívül bátran játszó Ludogorec Razgradban, de a bolgárok semmire sem mentek  kaput elkerülő lövéseikkel, ugyanis a spanyolok fél óra játék után szinte első valamirevaló lehetőségükből vezettek Giovani Lo Celso tűpontos, jobb alsóban kikötő átlövésével. A Ludogorecnek szerencséje sem volt, ugyanis a második félidőben egy jobb oldali Betis-beadás után a hosszún érkező Junior Firpo ugyan nem találta el jól a labdát, de az egy bolgár védőről így is a kapuban kötött ki, kialakítva ezzel a kétgólos vendégsikert.

A görög Panathinaikosz csak szűk egy óra után tudta gólra váltani nagy mezőnyfölényét a holland Go Ahead Eagles ellen, amikor a hazaiak hetedik kaput eltaláló lövéséből Karol Swiderski volt eredményes. Más kérdés, hogy a vendégek remekül éltek lehetőségeikkel, kevés helyzetük közül viszont Milan Smit egyet a 75., egyet pedig a 82. percben is gólra váltott (mindkettőt bal oldali beadás után), megfordítva az állást és megnyerve a meccset a vendégeknek. 1–2

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Roma (olasz)–Lille OSC (francia) 0–1 (Haraldsson 6.)
Bologna (olasz)–Freiburg (német) 1–1 (Orsolini 29., ill. Adamu 57. – 11-esből)
Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland) 1–0 (Magnusson 41.)
Fenerbahce (török)–Nice (francia) 2–1 (Aktürkoglu 3., 25., ill. Kevin 37. – 11-esből)
Viktoria Plzen (cseh)–Malmö (svéd) 3–0 (Vydra 34., Durosinmi 44., Spácil 53.)
Kiállítva: Doszki (58.), ill. Johnssen (39.)
Celtic (skót)–Braga (portugál) 0–2 (Horta 21., Gabri Martínez 85.)
Ludogorec (bolgár)–Betis (spanyol) 0–2 (Lo Celso 31., Son 53. – öngól)
FCSB (román)–Young Boys (svájci) 0–2 (Monteiro 11., 36.)
Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland) 1–2 (Swiderski 56., ill. Smit 75., 82.)

KÉSŐBB
21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Porto (portugál)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol)
21.00: Olympique Lyon (francia)–Salzburg (osztrák)
21.00, Topolya: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Basel (svájci)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rangers (skót)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)

    
A CSOPORTKÖR ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
  1. Braga223–0+36
  2. Lille223–1+26
  3. Viktoria Plzen2114–1+34
  4. Real Betis  2114–2+24
  5. Freiburg2113–2+14
  6. Panathinaikosz2115–3+23
  7. Dinamo Zagreb113–1+23
  8. Midtjylland112–0+23
  9. Stuttgart112–1+13
10. Genk111–0+13
11. Lyon111–0+13
12. Porto111–0+13
13. Aston Villa111–0+13
14. Go Ahead Eagles2112–203
15. Roma2112–203
16. Brann Bergen2112–203
17. Young Boys2113–4–13
18. Fenerbahce2113–4–13
19. Ludogorec2112–3–13
20. FCSB2111–2–13
21. Nottingham Forest112–201
22. Crvena Zvezda111–101
23. FERENCVÁROS111–101
24. PAOK110–001
25. Maccabi Tel-Aviv110–001
26. Bologna2111–2–11
27. Celtic2111–3–21
28. Basel111–2–10
29. Celta Vigo111–2–10
30. Feyenoord110–1–10
31. Rangers110–1–10
32. Salzburg110–1–10
33. Nice222–4–20
34. Utrecht220–2–20
35. Sturm Graz110–2–20
36. Malmö221–5–40

 

 

Lille Betis Go Ahead Eagles Fenerbahce Plzen FCSB Panathinaikosz Bologna Utrecht Braga Young Boys Nice Ludogorec Celtic Brann Bergen Európa-liga Malmö Freiburg AS Roma
Legfrissebb hírek

El: Genk–Ferencvárosi TC

Európa-liga
1 órája

Nem lesz telt ház a Fradi belgiumi vendégjátékán

Európa-liga
9 órája

Szijjártó Péter: Négy konzul lesz jelen a Genk–Ferencváros helyszínén

Európa-liga
11 órája

Köteles László: Nem kontrákra kellene berendezkednie a Fradinak

Európa-liga
11 órája

Önbizalom – Somogyi Zsolt jegyzete

Európa-liga
23 órája

Férfi kosár Euroliga: magabiztos győzelemmel kezdett a címvédő Fenerbahce

Kosárlabda
23 órája

Robbie Keane a Plzen elleni második félidőre építene, és Genkben is fölényre törekszik

Európa-liga
Tegnap, 20:51

Thorsten Fink két játékost emelt ki a Ferencvárosból az Európa-liga-meccs előtt

Európa-liga
Tegnap, 15:19
Ezek is érdekelhetik