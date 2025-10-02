El: otthon kapott ki a Lille-től a Roma, simán megverte a Malmőt a Plzen

A Fenerbahce hazai pályán esélyesebbnek számított, mint a francia bajnokságban botladozó Nice, a Domenico Tedesco irányította isztambuliak ezt a pályán is megmutatták, hiszen Kerem Aktürkoglu 25 perc alatt duplázni tudott, előbb egy gyors támadás végén, aztán egy szépen kijátszott akcióból talált be. A szünet előtt viszont éledezett a Nice is, amely Kevin büntetőjével zárkózott. A szépítés után viszont a Fener nem engedte kibontakozni a vendégeket, a törökök rengeteg helyzetet dolgoztak ki, s bár ezekből nem tudtak újabb gólt szerezni, így is otthon tartották a három pontot. 2–1

Hiába remekel eddig az olasz élvonalban a Gian Piero Gasperini vezette AS Roma, a két bajnoki vereségből érkező Lille meglepte vendéglátóját és Hákon Haraldsson találatával már a 6. percben vezetett – igaz, ehhez nagyban hozzájárult a római védők bizonytalankodása a Lille kirúgása után. Tíz perccel a szünet előtt mégis egyenlíthettek volna az olaszok, de Neil El-Ajnaui helyzeténél Berke Özer kapus és a Aissa Mandi közösen menteni tudtak. Ugyan többször jutott el az ellenfél kapujáig a Roma, fordulás után Olivier Giroud is könnyedén megduplázhatta volna a Lille előnyét. A Roma ezt követően becsülettel küzdött az egyenlítésért, a hajrában pedig tizenegyeshez jutott egy kezezés után. Artem Dovbik először pocsékul rúgott tizenegyesét védte Özer kapus, de a játékvezető újrarúgatta a büntetőt, amit az ukrán csatár hasonlóan gyengén lőtt a bal alsó felé, így Özer másodszor is védett. A Roma ezzel nagy lehetőséget szalasztott el, ugyanis a hátralévő rövid időben már nem tudott egyenlíteni és kikapott otthon a Lille-től. 0–1

A skót bajnok Celticet meglepte a portugál Braga, amely Ricardo Horta mesteri, közel 30 méterről szerzett átlövésgóljával szerzett vezetést (VIDEÓ ITT). Az első félidőben az ellenfél kapujára veszélyt alig jelentő skótok a második elején Kelechi Iheanacho révén ugyan bevették a Braga kapuját, de a nigériai védő kezét is érintette a labda, ezért érvénytelenítették a gólt. Ez pedig sokba került a hazaiaknak, hiszen a hajrában a nem sokkal korábban becserélt Gabri Martínez megnyerte a meccset a Bragának. 0–2

Kirobbanó formában érkezett a legutóbbi négy meccsén veretlen Freiburg az új idényben egyelőre hullámzóan teljesítő Bolognához, amely a németek kapusának, Lukasz Skorupskinak a hathatós közreműködésével került előnybe, amikor Riccardo Orsolini csapott le a kapusról kipattanó labdára lesipuskás módjára a 29. percben. A hátrány viszont felpörgette a németeket, akik próbáltak nyomást helyezni a kapura, de az egyenlítés csak az 57. percben, Junior Adamu kezezés után megítélt tizenegyesével jött össze a Freiburgnak, amely viszont az állást nem tudta megfordítani, maradt az 1–1.

Az FTC elleni múlt heti döntetlen után kiválóan alakult a Plzen első félideje otthon a Malmö ellen, ugyanis a csehek a játékrész hajrájában Matej Vydra és Rafiu Durosinmi révén gól-, Lasse Johnsen kiállítása miatt pedig emberelőnybe is kerültek, ráadásul a svédeknél Pontus Jansson és Anders Christiansen is megsérült. Fordulás után Vydra második gólpasszát jegyezte, amikor Karel Spácilt szolgálta ki, de néhány perccel később létszámban „egyenlített” a Malmö, amikor Merhasz Doszki talpalta le ellenfelét piros lapot érően. Ezután ugyan mindkét csapatnak voltak lehetőségei, de újabb gól már nem született, a Plzen magabiztosan verte a Malmőt.

A román FCSB-nek sem alakult jól a bukaresti meccse a Young Boys ellen, ugyanis a svájciak Joel Monteiro két góljával léptek el. A bukarestiek a fordulás után sem tudtak érdemben változtatni játékukon, mindössze egy kaput eltaláló lövésig jutottak, így esélyük sem volt a pontszerzésre. 0–2

Meglepte a Betist a rendkívül bátran játszó Ludogorec Razgradban, de a bolgárok semmire sem mentek kaput elkerülő lövéseikkel, ugyanis a spanyolok fél óra játék után szinte első valamirevaló lehetőségükből vezettek Giovani Lo Celso tűpontos, jobb alsóban kikötő átlövésével. A Ludogorecnek szerencséje sem volt, ugyanis a második félidőben egy jobb oldali Betis-beadás után a hosszún érkező Junior Firpo ugyan nem találta el jól a labdát, de az egy bolgár védőről így is a kapuban kötött ki, kialakítva ezzel a kétgólos vendégsikert.

A görög Panathinaikosz csak szűk egy óra után tudta gólra váltani nagy mezőnyfölényét a holland Go Ahead Eagles ellen, amikor a hazaiak hetedik kaput eltaláló lövéséből Karol Swiderski volt eredményes. Más kérdés, hogy a vendégek remekül éltek lehetőségeikkel, kevés helyzetük közül viszont Milan Smit egyet a 75., egyet pedig a 82. percben is gólra váltott (mindkettőt bal oldali beadás után), megfordítva az állást és megnyerve a meccset a vendégeknek. 1–2

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Roma (olasz)–Lille OSC (francia) 0–1 (Haraldsson 6.)

Bologna (olasz)–Freiburg (német) 1–1 (Orsolini 29., ill. Adamu 57. – 11-esből)

Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland) 1–0 (Magnusson 41.)

Fenerbahce (török)–Nice (francia) 2–1 (Aktürkoglu 3., 25., ill. Kevin 37. – 11-esből)

Viktoria Plzen (cseh)–Malmö (svéd) 3–0 (Vydra 34., Durosinmi 44., Spácil 53.)

Kiállítva: Doszki (58.), ill. Johnssen (39.)

Celtic (skót)–Braga (portugál) 0–2 (Horta 21., Gabri Martínez 85.)

Ludogorec (bolgár)–Betis (spanyol) 0–2 (Lo Celso 31., Son 53. – öngól)

FCSB (román)–Young Boys (svájci) 0–2 (Monteiro 11., 36.)

Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland) 1–2 (Swiderski 56., ill. Smit 75., 82.)

KÉSŐBB

21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Porto (portugál)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol)

21.00: Olympique Lyon (francia)–Salzburg (osztrák)

21.00, Topolya: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Basel (svájci)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rangers (skót)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)