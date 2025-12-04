„Ez csak kézilabda, nem háború” – üzente a román kéziválogatott magyar játékosa

„Ugyanilyen fontos a románoknak is – mondta Kerekes Éva a Magyar Nemzetnek a szerda esti találkozó után a párharcot övező fokozott figyelemre vonatkozó kérdésre. – Nagyon sajnálom, hogy a szituáció ezt követeli meg. Nem hiszem, hogy szükség lenne ekkora konfliktusra két ország között. Szerintem ez nevetséges. Fáj a szívem, mert középen állok ebben a helyzetben. Nagyon utálom, amikor azt látom, hogy az emberek egymásra fújnak, egymással verekednek, veszekednek.

Szerintem békében kellene élnünk egymással, mert az a legjobb. Ez csak kézilabda, nem háború, mindegy, mi történt ezelőtt több mint száz évvel.

Örülök, hogy a lelátón legalább sportszerű volt a helyzet.”

A Gloria Bistrita balszélsője – aki négy kísérletből egyszer talált be a mieinknek – hozzátette, a Székelyudvarhely melletti Zetelakán született, magyar az anyanyelve, a családja is magyar, a román nyelvet később tanulta meg, viszont mindig is a román válogatottnak volt a tagja.