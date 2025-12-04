„Ez csak kézilabda, nem háború” – üzente a román kéziválogatott magyar játékosa
„Ugyanilyen fontos a románoknak is – mondta Kerekes Éva a Magyar Nemzetnek a szerda esti találkozó után a párharcot övező fokozott figyelemre vonatkozó kérdésre. – Nagyon sajnálom, hogy a szituáció ezt követeli meg. Nem hiszem, hogy szükség lenne ekkora konfliktusra két ország között. Szerintem ez nevetséges. Fáj a szívem, mert középen állok ebben a helyzetben. Nagyon utálom, amikor azt látom, hogy az emberek egymásra fújnak, egymással verekednek, veszekednek.
Szerintem békében kellene élnünk egymással, mert az a legjobb. Ez csak kézilabda, nem háború, mindegy, mi történt ezelőtt több mint száz évvel.
Örülök, hogy a lelátón legalább sportszerű volt a helyzet.”
A Gloria Bistrita balszélsője – aki négy kísérletből egyszer talált be a mieinknek – hozzátette, a Székelyudvarhely melletti Zetelakán született, magyar az anyanyelve, a családja is magyar, a román nyelvet később tanulta meg, viszont mindig is a román válogatottnak volt a tagja.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 34–29 (18–16)
Rotterdam, 550 néző. Vezette: Jovandics, Szekulics (szerbek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Falusi-Udvardi 3, KLUJBER 7 (2), VÁMOS P. 5, TÓVIZI 5, KUCZORA 4, Márton G. 3. Csere: JANURIK (kapus), Papp N., Simon P. 1, Faragó Lea 1, Bordás R. 1, Kovács Anett, Hársfalvi 1, ALBEK 3. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
ROMÁNIA: Dumanska – Seraficeanu 2, Rosu 4, OSTASE 5, Skrobic, BOICIUC 4, Dumitrascu 1. Csere: CURMENT (kapus), Laslo, GROZAV 7 (3), Vasiliu, Mihai 3, Popa 1, Necula, El-Gaoui 1, Kerekes 1. Szövetségi kapitány: Ovidiu Mihaila
Az eredmény alakulása. 9. perc: 6–5. 15. p.: 10–5. 20. p.: 13–7. 22. p.: 13–11. 27. p.: 17–13. 37. p.: 20–19. 45. p.: 25–22. 53. p.: 29–24. 57. p.: 30–28
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3
Ovidiu Mihaila: – Sajnos nem tudtunk előnyt kovácsolni Bianca Curment védéseiből, ha nem hibázunk ennyit, harmincöt-harminchat gólig meg sem álltunk volna. Még így is sokkal érettebbnek és összeszedettebbnek látom a csapatot, mint a világbajnokság előtt. A dán és a magyar az élmezőnybe tartozó válogatottak, jó felmérő volt, az ilyen erős ellenfelekkel vívott meccseken kijönnek a hibák.
|1. Dánia
3
3
–
–
115– 76
+39
6
|2. MAGYARORSZÁG
3
3
–
–
92– 71
+21
6
|3. Románia
3
1
–
2
91–100
–9
2
|4. Svájc
3
1
–
2
71– 83
–12
2
|5. Japán
3
1
–
2
73– 88
–15
2
|6. Szenegál
3
–
–
3
67– 91
–24
0