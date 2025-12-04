Nemzeti Sportrádió

„Ez csak kézilabda, nem háború” – üzente a román kéziválogatott magyar játékosa

N. T.N. T.
Vágólapra másolva!
2025.12.04. 09:14
A szélső Kerekes Éva egy gólig jutott a magyar válogatott ellen a szerdai meccsen (Fotó: Imago)
Címkék
női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 román női kézilabda-válogatott női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokság Kerekes Éva
Egy magyar–román mérkőzés mindig különleges, legyen szó bármilyen sportágról. A női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében a magyar válogatott szerdán 34–29-re nyert Rotterdamban, ezzel nagy lépést tett a negyeddöntő felé, míg a románoknak erre már nincs esélyük. A találkozó után a románoknál játszó Kerekes Éva fakadt ki a két nemzet közötti gyűlölködés ellen.

 

Ugyanilyen fontos a románoknak is – mondta Kerekes Éva a Magyar Nemzetnek a szerda esti találkozó után a párharcot övező fokozott figyelemre vonatkozó kérdésre. – Nagyon sajnálom, hogy a szituáció ezt követeli meg. Nem hiszem, hogy szükség lenne ekkora konfliktusra két ország között. Szerintem ez nevetséges. Fáj a szívem, mert középen állok ebben a helyzetben. Nagyon utálom, amikor azt látom, hogy az emberek egymásra fújnak, egymással verekednek, veszekednek. 

Szerintem békében kellene élnünk egymással, mert az a legjobb. Ez csak kézilabda, nem háború, mindegy, mi történt ezelőtt több mint száz évvel.

 Örülök, hogy a lelátón legalább sportszerű volt a helyzet.”

A Gloria Bistrita balszélsője – aki négy kísérletből egyszer talált be a mieinknek – hozzátette, a Székelyudvarhely melletti Zetelakán született, magyar az anyanyelve, a családja is magyar, a román nyelvet később tanulta meg, viszont mindig is a román válogatottnak volt a tagja. 

Kapcsolódó tartalom

Tóvizi Petra: Szívünk-lelkünk benne volt a románok legyőzésében

Simon Petra: Mindig dupla motivációt jelent a románok ellen játszani és győzni; Kuczora Csenge: Ez tényleg csapatmunka volt!

Vámos Petra: Nagyot léptünk előre a céljaink felé

„Minden magyar embernek kicsit fontosabb egy románok elleni mérkőzés, mint az összes többi.”

Golovin Vlagyimir: Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk

Szövetségi kapitányunk szerint a románok legyőzését követően is csak az első lépcsőfoknál járunk, de remélhetőleg még sok van hátra a tornából.

Megvertük a románokat, nagy lépést tettünk a negyeddöntő felé a női kézi-vb-n

A középdöntő első fordulójában fontos győzelmet aratott a válogatottunk, egy lépésre a továbbjutás.

 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG 
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 34–29 (18–16)
Rotterdam, 550 néző. Vezette: Jovandics, Szekulics (szerbek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Falusi-Udvardi 3, KLUJBER 7 (2), VÁMOS P. 5, TÓVIZI 5, KUCZORA 4, Márton G. 3. Csere: JANURIK (kapus), Papp N., Simon P. 1, Faragó Lea 1, Bordás R. 1, Kovács Anett, Hársfalvi 1, ALBEK 3. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
ROMÁNIA: Dumanska – Seraficeanu 2, Rosu 4, OSTASE 5, Skrobic, BOICIUC 4, Dumitrascu 1. Csere: CURMENT (kapus), Laslo, GROZAV 7 (3), Vasiliu, Mihai 3, Popa 1, Necula, El-Gaoui 1, Kerekes 1. Szövetségi kapitány: Ovidiu Mihaila
Az eredmény alakulása. 9. perc: 6–5. 15. p.: 10–5. 20. p.: 13–7. 22. p.: 13–11. 27. p.: 17–13. 37. p.: 20–19. 45. p.: 25–22. 53. p.: 29–24. 57. p.: 30–28
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3
Ovidiu Mihaila: – Sajnos nem tudtunk előnyt kovácsolni Bianca Curment védéseiből, ha nem hibázunk ennyit, harmincöt-harminchat gólig meg sem álltunk volna. Még így is sokkal érettebbnek és összeszedettebbnek látom a csapatot, mint a világbajnokság előtt. A dán és a magyar az élmezőnybe tartozó válogatottak, jó felmérő volt, az ilyen erős ellenfelekkel vívott meccseken kijönnek a hibák.

1. Dánia

3

3

115–  76

+39 

6   

2. MAGYARORSZÁG

3

3

92–  71

+21 

6   

3. Románia

3

1

2

91–100

–9 

2   

4. Svájc

3

1

2

71–  83

–12 

2   

5. Japán

3

1

2

73–  88

–15 

2   

6. Szenegál

3

3

67–  91

–24 

0   

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 román női kézilabda-válogatott női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokság Kerekes Éva
Legfrissebb hírek

„Más sportágat űztek” – a Győr svéd szélsőjének lesújtó kritikája a norvégoktól kapott nagy pofon után

Kézilabda
19 perce

„Magyarország nem volt félelmetes csapat” – elszalasztott esélyről beszélnek a románok

Kézilabda
1 órája

A dánok Jörgensen és Scaglione vezérletével 14 góllal verték meg Szenegált a mieink csoportjában

Kézilabda
13 órája

Tóvizi Petra: Szívünk-lelkünk benne volt a románok legyőzésében

Kézilabda
14 órája

Vámos Petra: Nagyot léptünk előre a céljaink felé

Kézilabda
15 órája

Megvertük a románokat, nagy lépést tettünk a negyeddöntő felé a női kézi-vb-n

Kézilabda
16 órája

Golovin Vlagyimir: Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk

Kézilabda
16 órája

Női kézi-vb: Japán elkapta Svájcot a mieink középdöntős csoportjában

Kézilabda
18 órája
Ezek is érdekelhetik