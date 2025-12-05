Tenisz: Udvardy Panna a negyeddöntőben búcsúzott Quitóban

A WTA honlapja szerint a világranglista 95. helyezettje a pénteki negyeddöntőben a második szett végén ugyan négy mérkőzéslabdát hárított, de 1 óra 44 perces mérkőzésen, 6:4, 7:5-re kikapott a görög Deszpina Papamihailtól (170.).

A vasárnap Buenos Airesben tornagyőztes Udvardy, aki ott lehet a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján, hét nyertes mérkőzés után maradt alul, és várhatóan a 90. helyre jön fel a WTA-rangsorban.

CHALLENGER QUITO (115 ezer dollár, salak)

Papamihail (görög)–Udvardy P. 6:4, 7:5