Tenisz: Udvardy Panna a negyeddöntőben búcsúzott Quitóban

2025.12.05. 20:38
Fotó: Getty Images
Címkék
Quito női tenisz Udvardy Panna
A negyedik helyen kiemelt Udvardy Panna búcsúzott a Quitóban zajló, 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású salakpályás női challenger-tenisztornától.

A WTA honlapja szerint a világranglista 95. helyezettje a pénteki negyeddöntőben a második szett végén ugyan négy mérkőzéslabdát hárított, de 1 óra 44 perces mérkőzésen, 6:4, 7:5-re kikapott a görög Deszpina Papamihailtól (170.).

A vasárnap Buenos Airesben tornagyőztes Udvardy, aki ott lehet a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján, hét nyertes mérkőzés után maradt alul, és várhatóan a 90. helyre jön fel a WTA-rangsorban.

CHALLENGER QUITO (115 ezer dollár, salak)
Papamihail (görög)–Udvardy P. 6:4, 7:5

 

Quito női tenisz Udvardy Panna
