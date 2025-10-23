Hiába támadta végig a meccset a Roma, kikapott odahaza a Plzentől

Az Atalantával nem is olyan rég még El-győzelmet ünneplő Gian Piero Gasperini vezette AS Roma az előzetes várakozásoknak megfelelően komoly fölényben játszott a Viktoria Plzen ellen, ehhez képest az első félidő derekán szinte a semmiből kapott két gólt. A 20. percben Prince Kwabena Adu a balszélen szelidítette meg a kapus által előrebikázott labdát, majd az ötös sarkáig szólózva a kimozduló Szvilar fölött a kapu bal oldalába nyesett. Két perccel később Cheick Souaré 25 méterről laposan, de nagy erővel lőtte ki a bal alsó sarkot. A hazaiak Paulo Dybala tizenegyesével válaszoltak a szünet után, de akcióból nem tudták bevenni Martin Jedlicka kapuját – a csehek így továbbra is veretlenül állnak az alapszakasz legjobb nyolc csapata között, akárcsak első fordulóbeli ellenfelük, a Ferencváros.

Nagyon hamar bekezdett a Nice ellen a Celta Vigo, a galíciai publikum már második percben talpon volt, miután Iago Aspas 23 méterről bombázott ballal a bal felső sarokba. A franciák Mohamed-Ali Cho góljával egyenlítettek bő negyed órával később, de a 38. percben a csapatkapitány, Jonathan Clauss kiállítása nehéz helyzetbe hozta őket. A fordulás után a győtes gólért támadtak a vigóiak, s a 75. percben sikerrel is jártak, miután Borja Iglesias lövésébe Kojo Peprah Oppong tette bele a lábát – öngóllal tartotta otthon a pontokat a Celta.

A Sturm Graz negyedóra játék után bődületes távoli góllal került előnybe a Celtic vendégeként, de a második félidő derekán három perc alatt két gólt is szereztek a skótok, megfordítva a mérkőzést. Nem sokkal ezután Tochi Chukwuani piros lapot is kapott, az osztrákok pedig nem is erőltették a támadásokat – első alapszakaszbeli győzelmével rájátszást érő helyre ugrott a Celtic.

Valósággal átgázolt ellenfelén a Lille-ben vendégeskedő PAOK a mérkőzés első félidejében, a görög együttes háromgólos előnnyel fordulhatott a szünetben. A franciák a második játékrész derekán két góllal zárkóztak, majd ugyan Andrija Zsivkovics kihagyott egy tizenegyest a 71. percben, három perccel később ismét akcióból már betalált, így ismét két gól volt közve. Nem sokkal később Hamza Igamane beverte saját második, csapata harmadik gólját, így izgalmasnak ígérkezett a végjáték. A dráma nem is maradt el: az eredetileg hatperces ráadás nyolcadik percében a Lille első gólját jegyző Benjamin André ismét betalált, de a gólt érvénytelenítette a VAR – az egyenlítés így elmaradt, így a meccs legvégén megfogyatkozó szaloniki együttes mindhárom ponttal a zsebében távozott Franciaországból.

Karol Swiderski góljával még a Panathinaikosz vezetett Rotterdamban, de a Feyenoord még a szünetben kiegyenlített Givairo Read révén. A folytatásban további két gólt szereztek a hollandok (Cyle Larin a 90. percben talált be), s végül mindhárom pontot otthon tartották.

Nem sok babér termett Topolyán a Maccabi Tel-Avivnak, az izraeli együttes nem tudta kihasználni a helyzeteit – nem úgy a Midtjylland, amely Franculino duplájával és Philip Billing góljával behúzta a meccset és hibátlan mérleggel áll a tabella élén.

Nem borult a papírforma Freiburgban – az első félidőt végignyomták a németek, s míg Szuzuki Juito akcióból, addig Vincenzo Grifo szabadrúgásból talált be. A fordulás után visszavettek a tempóból a hazaiak, de az Utrecht támadósora nem állt a helyzet magaslatán, így kapott gól nélkül győzött az előzetesen is esélyesebbnek tartott német csapat.

Két tizenegyes döntött Nottinghamben: a napokban edzőt váltó Forest (a hétvégén menesztett Ange Postecoglou helyére Sean Dyche érkezett) Morgan Gibbs-White és Igor Jesus büntetőivel bizonyult jobbnak a Bednarek révén csupán lesgólig jutó Portónál.

Nem volt hiány a gólokban Bernben sem, ahol Petar Sztanics révén még a Ludogorec vezetett, de a bolgár találatra hárommal válaszolt a Young Boys. Ivan Jordanov a ráadásban még szerzett egy bombagólt, de ez már nem osztott, nem szorzott – a svájciaké lett a három pont.

Mindkét gól az adott játékrész ráadásában esett Malmőben: a svédek Oscar Lewicki révén kerültek előnybe még a szünet előtt, míg a Dinamo Zagreb a hatperces hosszabbítás legvégén Cardoso Varela góljával mentett pontot.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög) 3–1 (Read 45+2., Moussa 55., Larin 90., ill. Swiderski 18.)

Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh) 1–2 (Dybala 54. – 11-esből, ill. Adu 20., Souaré 22.)

Lille (francia)–PAOK (görög) 3–4 (André 57., Igamane 68., 78., ill. Meité 18., Zsivkovics 23., Konsztanteliasz 42.)

Kiállítva: Kedziora (PAOK, 90+9.)

Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák) 2–1 (Scales 61., Nygen 64., ill. Horvat 15.)

Kiállítva: Chukwuani (Sturm, 70.)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán) 0–3 (Franculino 43., 84., Billing 71.)

Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár) 3–2 (Raveloson 45., Fassnacht 53., Bedia 63. – 11-esből, ill. Sztanics 26., Jordanov 90+2.)

Freiburg (német)–Utrecht (holland) 2–0 (Szuzuki 20., Grifo 45.)

Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál) 2–0 (Gibbs-White 19., Igor Jesus 77. – mindketten 11-esből)

Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia) 2–1 (Aspas 2., Oppong 75. – öngól, ill. Cho 16.)

Kiállítva: Clauss (Nice, 38.)

Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát) 1–1 (Lewicki 45.+1., ill. Cardoso Varela 90+6.)

Korábban

FC Salzburg (osztrák)–Ferencvárosi TC 2–3 (Baidoo 13., Vertessen 72., ill. Varga B. 50., Zachariassen 56., Yusuf 58.)

Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német) 1–0 (Aktürkoglu 34. – 11-esből)

Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb) 2–0 (F. Navarro 22., Dorgeles 72.)

Olympique Lyon (francia)–Basel (svájci) 2–0 (Tolisso 3., A. Moreira 90.)

FCSB (román)–Bologna (olasz) 1–2 (Birligea 54., ill. Odgaard 9., Dallinga 12.)

Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol) 2–1 (Suray 45., Deijl 61., ill. Guessand 4.)

Genk (belga)–Real Betis (spanyol) 0–0

Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót) 3–0 (Kornvig 40., Sörensen 55., Holm 79.)