Úszás: Kovács Botond duplázott a rövid pályás ifi ob harmadik napján

Pénteken is sűrű volt a délutáni döntők programja a Szegeden zajló rövid pályás úszó országos bajnokság harmadik napján. Ezúttal nyolc egyéni versenyszámban – azonbelül három külön korosztályban – hirdettek bajnokot, s emellet két váltófináléval zárult a menetrend.

A legidősebbek, az ifjúságiak között

az EYOF-ezüstérmes Kovács Botond villantotta a legnagyobbat, aki előbb 200 mellen, majd 400 vegyesen diadalmaskodott.

Az ifjúsági fiúk másik két pénteki döntőjében Kakuk Koppány (200 gyors) és Bagi Zoltán (50 pillangó) győzött. Az ifi lányoknál nem volt duplázó ezen a napon: 200 gyorson Orbán Boróka, 200 mellen Virág Ágnes, 50 pillangón MiszlaiMira, míg 400 vegyesen Nagy Napsugár nyert.

A serdülők között Pápai Olivér (200 gyors), Szabó Marcell (200 mell), Takács Botond (50 pillangó) és Nemes Ármin (400 vegyes), illetve Kokas Fanni (200 gyors), Zámbori Hanna (200 mell), Szabó Kincső (50 pillangó) és Barta Bianka (400 vegyes) szerezte meg a bajnoki címeket.

Mindeközben a gyermekkorosztályban

Sárkány Zétény volt a nap sztárja, aki duplázott 200 gyorson és 400 vegyesen

(utóbbiban ráadásul korosztályos magyar csúccsal). Emellett Bergendi Gellért (200 mell), Mátékovits Anna (400 vegyes), Fábián Zsófia (200 gyors), Kovács Nóra (200 mell) is begyűjtött egy-egy elsőséget.

A program végén szereplő 4x100-as gyorsváltókban a fiúknál a Győr, a lányoknál az FTC zárt az élen.

A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

(Kiemelt képen: Kovács Botond Fotó: Derencsényi István/MÚSZ)