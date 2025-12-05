Nemzeti Sportrádió

Úszás: Kovács Botond duplázott a rövid pályás ifi ob harmadik napján

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.12.05. 20:48
null
Címkék
úszás utánpótlás utánpótlássport Kovács Botond
Kovács Botond vitte a prímet a szegedi a rövid pályás korosztályos úszó ob harmadik napján, miután az ifjúságiak között két egyéni számban, 400 m vegyesen és 200 m mellen is győzött. A gyermekorosztályban Sárkány Zétény nyert két aranyat.

Pénteken is sűrű volt a délutáni döntők programja a Szegeden zajló rövid pályás úszó országos bajnokság harmadik napján. Ezúttal nyolc egyéni versenyszámban – azonbelül három külön korosztályban – hirdettek bajnokot, s emellet két váltófináléval zárult a menetrend.

A legidősebbek, az ifjúságiak között

az EYOF-ezüstérmes Kovács Botond villantotta a legnagyobbat, aki előbb 200 mellen, majd 400 vegyesen diadalmaskodott.

villantotta a legnagyobbat, aki előbb 200 mellen, majd 400 vegyesen diadalmaskodott.

Az ifjúsági fiúk másik két pénteki döntőjében Kakuk Koppány (200 gyors) és Bagi Zoltán (50 pillangó) győzött. Az ifi lányoknál nem volt duplázó ezen a napon: 200 gyorson Orbán Boróka, 200 mellen Virág Ágnes, 50 pillangón MiszlaiMira, míg 400 vegyesen Nagy Napsugár nyert.

A serdülők között Pápai Olivér (200 gyors), Szabó Marcell (200 mell), Takács Botond (50 pillangó) és Nemes Ármin (400 vegyes), illetve Kokas Fanni (200 gyors), Zámbori Hanna (200 mell), Szabó Kincső (50 pillangó) és Barta Bianka (400 vegyes) szerezte meg a bajnoki címeket.

Mindeközben a gyermekkorosztályban

Sárkány Zétény volt a nap sztárja, aki duplázott 200 gyorson és 400 vegyesen

volt a nap sztárja, aki duplázott 200 gyorson és 400 vegyesen

(utóbbiban ráadásul korosztályos magyar csúccsal). Emellett Bergendi Gellért (200 mell), Mátékovits Anna (400 vegyes), Fábián Zsófia (200 gyors), Kovács Nóra (200 mell) is begyűjtött egy-egy elsőséget. 

A program végén szereplő 4x100-as gyorsváltókban a fiúknál a Győr, a lányoknál az FTC zárt az élen.

A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

(Kiemelt képen: Kovács Botond Fotó: Derencsényi István/MÚSZ)

úszás utánpótlás utánpótlássport Kovács Botond
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kun Attila: A hangsúly az egyénen van!

Utánpótlássport
3 órája

Kosárlabda: Szücs Gréta elbírja a nagyobb terheket is az NB I-ben

Utánpótlássport
4 órája

Rövid pályás úszó Eb: Sárkány a harmadik, Ábrahám az ötödik legjobb idővel jutott tovább

Úszás
10 órája

Úszás: Betlehem Dávid visszalépett a lublini Eb-től

Úszás
12 órája

Erdei Zsolt: Minden gyereknek az fáj a legjobban, ha nem jöhet edzésre

Utánpótlássport
14 órája

Úszás: Kós Hubert nyerte a 200 vegyest a US Openen

Úszás
16 órája

Dr. Gál Andrea: Megdöbbentő, mikről nem tudnak az edzők

Utánpótlássport
Tegnap, 21:06

Úszás: Kertész Boróka és Antal Dávid vitte a prímet az utánpótlás ob-n

Utánpótlássport
Tegnap, 20:13
Ezek is érdekelhetik