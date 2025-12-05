Egy aranycsatánk biztosan lesz a teqball-vb-n

Pénteken négy kategória egyenes kieséses küzdelmeivel folytatódott Székelyudvarhelyen a 8. teqball-világbajnokság.

A Rákóczi Centerben – ahol a női egyéni és páros mérkőzéseket rendezték - Izsák Anna magabiztosan lépett tovább a nyolcaddöntőből, majd a negyeddöntőben szoros csatában múlta felül lengyel ellenfelét. Az elődöntőben azonban már nem tudta tartani a lépést a thaiföldi Jutatip Kuntatonggal szemben, így bronzéremmel zárt. A vasárnapi döntőben Kuntatong a román színekben induló, marosvásárhelyi Barabási Kingával találkozik.

A női párosoknál viszont magyar döntősnek örülhetünk: Péchy Petra és Vicsek Nóra végig magabiztos játékkal jutott el a fináléig. A negyeddöntőben és az elődöntőben is két szettben nyertek, így vasárnap aranyért játszhatnak a thaiföldi Jutatip Kuntatong–Suphawadi Wongkhamchan kettős ellen – vagyis érkezik a visszavágási esély a 2023-as vb-döntőben elszenvedett vereségért.

„Viszonylag kevés mérkőzéssel a lábunkban jutottunk el a döntőig, szerencsére a szombati vegyes párosban még lesz lehetőségem pótolni a meccshiányt. Szerintem a papírforma alakult ki a fináléra, amit nagyon várunk” – értékelt Péchy Petra.

Vicsek Nóra is bizakodóan nyilatkozott: „Ezúttal kicsit kedvezőbb lett a sorsolás, két „brazilos” vb-elődöntő után idén a libanoniak ellen harcolhattunk a döntős részvételért, és mondhatom, hogy igencsak magabiztos játékkal jutottunk tovább. Nagyon készülünk a végjátékra, két éve sajnos kikaptunk a thaiföldiektől a döntőben, és most csak egy cél lebeg a szemünk előtt: visszavágni nekik.”

Az udvarhelyi sportcsarnokban közben a férfi egyéni és páros mérkőzésekre került sor. Csábi Milán két magabiztos győzelem után jutott el az elődöntőig, ahol a címvédő Györgydeák Apor ellen nagyot küzdött, de a döntő szettben alulmaradt. Csábi így bronzérmes, Györgydeák pedig a szerb Nicola Mitróval játszik a vasárnapi döntőben.

A napot a férfi párosok elődöntői zárták: Bányik Csaba és Katz Balázs az első két mérkőzését magabiztosan hozta, ám a szerb Nicola Mitro–Bogdan Marojevics duó ellen már nem találta az ellenszert. A szerbek a fináléban a címvédő thaiföldiek ellen csatáznak, a magyar páros a dobogó alsó fokára állhat fel.

Szombaton csak egy helyszínen zajlanak a küzdelmek: miközben a sportcsarnokot a vasárnapi finálékra készítik elő, a Rákóczi Centerben a vegyes párosok döntik el az utolsó két döntős hely sorsát. A magyar színeket a Péchy Petra, Blázsovics Ádám kettős képviseli.

TEQBALL

8. világbajnokság, Székelyudvarhely

A vasárnapi döntő programja

17.30, női egyéni: Barabási Kinga–Jutatip Kuntatong (thaiföldi)

18 óra, női páros: Péchy, Vicsek–Jutatip Kuntatong, Suphawadi Wongkhamchan (thaiföldi)

18.30, férfi egyéni: Györgydeák Apor–Nicola Mitro (szerb)

19 óra, férfi páros: Nicola Mitro, Bogdan Marojevics (szerb)–Sorrasak Thaosiri-Jirati Chanliang (thaiföldi)