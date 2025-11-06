Nemzeti Sportrádió

Karnyújtásnyira a továbbjutás: a Ferencváros zsinórban harmadik El-mérkőzését is megnyerte

2025.11.06. 22:54
Kanikovszki (36) fogadhatta a gratulációkat a Ferencváros első gólja után (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 3–1-re legyőzte a bolgár Ludogorecet. Kanikovszki góljával a 31. percben szerezték meg a vezetést a zöld-fehérek, majd az 53. percben Cadu góljával nőtt az előny. A hajrában szépítettek ugyan a bolgárok, de a Fradi megszerezte a harmadik gólját – sorozatban harmadik győzelmével a Ferencváros karnyújtásnyira került a továbbjutástól.

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző. Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov
Gólszerző: Kanikovszki (31.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)

Két kulcsjátékosa nélkül kezdett a Ferencváros a Ludogorec ellen: Tóth Alex és Varga Barnabás is a kispadon kapott helyet, előbbi sérülés, utóbbi a sorozatterhelés okozta fáradtság (vagy inkább a pihentetés) miatt szusszant ezen az estén, de a magyar bajnok kezdőcsapatára így sem lehetett panasz, minőségben jobbnak tűnt bolgár riválisánál.

Ehhez képest a hetedik percben kis híján az 50 vendégszurkoló örülhetett.

Korszerű ellentámadás végén a brazil Erick Marcus tekerte a labdát kis híján Dibusz Dénes kapujának jobb oldalába, hajszálon múlott a gól, a kezdés kísértetiesen hasonlított a két csapat legutóbbi, augusztusi összecsapására. A nyári Bajnokok Ligája-selejtezőn is veszélyesebben kezdett a Ludogorec, több helyzetet alakított ki az FTC kapuja előtt, ám a magyar együttes nyert, 3–0-val küldve haza az elmúlt esztendőkből ismert ellenfelét. Az akkor duplázó Varga Barnabást elöl ezúttal Alekszandar Pesicsnek és Yusuf Bamidelének kellett helyettesítenie, a szerb és a nigériai támadó többször is egymást kereste a labdával, s jól tették, mert fél óra elteltével már egyértelműen kirajzolódott a Ferencváros fölénye. A zöld-fehérek többet birtokolták a labdát, több veszélyes akciót vezettek, többször próbálkoztak kapura lövéssel, fejessel, és többet is futottak ellenfelüknél. Az is látható volt, hogy ha van erénye a Ludogorecnek, akkor az a gyorsaság, amire a találkozó előtt Robbie Keane is felhívta futballistái figyelmét. A zöld-fehérek uralták tehát a mezőnyt, ugyanakkor látható volt az is, ha a vendégek megiramodtak, akkor a ferencvárosiak rögvest próbálták a támadókat – akár szabálytalanság árán is – megállítani.

A 31. percben jött a gól: a mezőny legalacsonyabb tagja, Gabi Kanikovszki a levegőből, mesteri mozdulattal vágta a labdát a léc alá. Lélektanilag fontos találat volt ez, s bár a szünet előtti percekben Yusuf Bamidele is betalált, a VAR les miatt érvénytelenítette a gólt.

A sárga lapos Naby Keita helyére a szünetben Tóth Alex érkezett, a hadrend azonban nem változott, az FTC továbbra is két csatárral próbált meg betörni a Ludogorec kapuja elé, a gólt azonban védő szerezte, az előrehúzódó Cadu vágta a labdát a hálóba. Különös gól volt, a bolgár védők ügyetlenkedtek, majd Yusuf rossz labdakezelése is kellett, de a lényeg az volt, hogy növelte előnyét a magyar bajnok.

A Ferencváros van annyira rutinos a nemzetközi porondon, hogy ilyen helyzetből, ilyen ellenféllel szemben ne veszítse el az irányítást. Noha a második hazai gólt követő percekben Dibusz Dénesnek is résen kellett lennie – rövid időn belük kétszer is nagyot védett –, a vezetőedzőnek ideiglenesen kinevezett Todor Zsivondov mindenesetre érezhette, hogy valamit változtatnia kell. A cserékkel sikerült is felpörgetnie együttesét, s a hajrában jött a szépítés: Son óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba; a spanyol játékos első Európa-liga-találata emlékezetesre sikerült, alighanem ott lesz a forduló legszebbjei között.

A meccs vége így különös izgalmakat tartogatott, hol a Ludogorec, hol a Ferencváros támadott, Cebrail Makreckis egyedül vezethette a labdát a kapusra, ám a ziccer kimaradt. A középpályán Tóth Alex remekül mozgott, könnyedén felvette a játék ritmusát, fontos labdaszerzésekkel és a tőle megszokott lendületes beindulásokkal futballozott, kellettek is ezek, ugyanis a hajrá valóban izgalmasan alakult, noha nem úgy tűnt, a hűvös őszi estén végül meleg pillanatok is akadnak Dibusz kapuja előtt. Az utolsó percekre Varga Barnabás és Lenny Joseph is pályára érkezett, hátha le tudják zárni az összecsapást – és ez is történt! A szép góllal végképp eldöntötte a három pont sorsát a Ferencváros, újabb fontos győzelmet aratva az Európa-ligában, s négy fordulót követően tíz ponttal áll a tabellán. 3–1

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Midtjylland4411–3+812
  2. Freiburg4318–3+510
  3. FERENCVÁROS4318–4+410
  4. Celta Vigo4319–4+59
  5. Braga4318–4+49
  6. Aston Villa4316–2+49
  7. Lyon4315–2+39
  8. Viktoria Plzen4226–2+48
  9. Real Betis4226–2+48
10. PAOK42119–6+37
11. Brann Bergen42115–2+37
12. Dinamo Zagreb42117–6+17
13. Genk42115–4+17
14. Porto42114–407
15. Fenerbahce42114–407
16. Panathinaikosz4227–6+16
17. Basel4226–5+16
18. Roma4225–4+16
19. Lille4226–606
20. Stuttgart4224–406
21. Go Ahead Eagles4224–5–16
22. Young Boys4226–10–46
23. Nottingham Forest41216–5+15
24. Bologna41213–305
25. Crvena zvezda41123–5–24
26. Sturm Graz41123–5–24
27. Celtic41124–7–34
28. Salzburg4134–6–23
29. Feyenoord4133–6–33
30. Ludogorec4135–9–43
31. FCSB4133–7–43
32. Utrecht4131–5–41
33. Malmö4132–7–51
34. Maccabi Tel-Aviv4131–8–71
35. Nice444–9–50
36. Rangers441–8–70

 

 

