Karnyújtásnyira a továbbjutás: a Ferencváros zsinórban harmadik El-mérkőzését is megnyerte

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–1 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző. Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek

FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane

Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov

Gólszerző: Kanikovszki (31.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Két kulcsjátékosa nélkül kezdett a Ferencváros a Ludogorec ellen: Tóth Alex és Varga Barnabás is a kispadon kapott helyet, előbbi sérülés, utóbbi a sorozatterhelés okozta fáradtság (vagy inkább a pihentetés) miatt szusszant ezen az estén, de a magyar bajnok kezdőcsapatára így sem lehetett panasz, minőségben jobbnak tűnt bolgár riválisánál.

Ehhez képest a hetedik percben kis híján az 50 vendégszurkoló örülhetett.

Korszerű ellentámadás végén a brazil Erick Marcus tekerte a labdát kis híján Dibusz Dénes kapujának jobb oldalába, hajszálon múlott a gól, a kezdés kísértetiesen hasonlított a két csapat legutóbbi, augusztusi összecsapására. A nyári Bajnokok Ligája-selejtezőn is veszélyesebben kezdett a Ludogorec, több helyzetet alakított ki az FTC kapuja előtt, ám a magyar együttes nyert, 3–0-val küldve haza az elmúlt esztendőkből ismert ellenfelét. Az akkor duplázó Varga Barnabást elöl ezúttal Alekszandar Pesicsnek és Yusuf Bamidelének kellett helyettesítenie, a szerb és a nigériai támadó többször is egymást kereste a labdával, s jól tették, mert fél óra elteltével már egyértelműen kirajzolódott a Ferencváros fölénye. A zöld-fehérek többet birtokolták a labdát, több veszélyes akciót vezettek, többször próbálkoztak kapura lövéssel, fejessel, és többet is futottak ellenfelüknél. Az is látható volt, hogy ha van erénye a Ludogorecnek, akkor az a gyorsaság, amire a találkozó előtt Robbie Keane is felhívta futballistái figyelmét. A zöld-fehérek uralták tehát a mezőnyt, ugyanakkor látható volt az is, ha a vendégek megiramodtak, akkor a ferencvárosiak rögvest próbálták a támadókat – akár szabálytalanság árán is – megállítani.

A 31. percben jött a gól: a mezőny legalacsonyabb tagja, Gabi Kanikovszki a levegőből, mesteri mozdulattal vágta a labdát a léc alá. Lélektanilag fontos találat volt ez, s bár a szünet előtti percekben Yusuf Bamidele is betalált, a VAR les miatt érvénytelenítette a gólt.

A sárga lapos Naby Keita helyére a szünetben Tóth Alex érkezett, a hadrend azonban nem változott, az FTC továbbra is két csatárral próbált meg betörni a Ludogorec kapuja elé, a gólt azonban védő szerezte, az előrehúzódó Cadu vágta a labdát a hálóba. Különös gól volt, a bolgár védők ügyetlenkedtek, majd Yusuf rossz labdakezelése is kellett, de a lényeg az volt, hogy növelte előnyét a magyar bajnok.

A Ferencváros van annyira rutinos a nemzetközi porondon, hogy ilyen helyzetből, ilyen ellenféllel szemben ne veszítse el az irányítást. Noha a második hazai gólt követő percekben Dibusz Dénesnek is résen kellett lennie – rövid időn belük kétszer is nagyot védett –, a vezetőedzőnek ideiglenesen kinevezett Todor Zsivondov mindenesetre érezhette, hogy valamit változtatnia kell. A cserékkel sikerült is felpörgetnie együttesét, s a hajrában jött a szépítés: Son óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba; a spanyol játékos első Európa-liga-találata emlékezetesre sikerült, alighanem ott lesz a forduló legszebbjei között.

A meccs vége így különös izgalmakat tartogatott, hol a Ludogorec, hol a Ferencváros támadott, Cebrail Makreckis egyedül vezethette a labdát a kapusra, ám a ziccer kimaradt. A középpályán Tóth Alex remekül mozgott, könnyedén felvette a játék ritmusát, fontos labdaszerzésekkel és a tőle megszokott lendületes beindulásokkal futballozott, kellettek is ezek, ugyanis a hajrá valóban izgalmasan alakult, noha nem úgy tűnt, a hűvös őszi estén végül meleg pillanatok is akadnak Dibusz kapuja előtt. Az utolsó percekre Varga Barnabás és Lenny Joseph is pályára érkezett, hátha le tudják zárni az összecsapást – és ez is történt! A szép góllal végképp eldöntötte a három pont sorsát a Ferencváros, újabb fontos győzelmet aratva az Európa-ligában, s négy fordulót követően tíz ponttal áll a tabellán. 3–1

