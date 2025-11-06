Karnyújtásnyira a továbbjutás: a Ferencváros zsinórban harmadik El-mérkőzését is megnyerte

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző. Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov
Gólszerző: Kanikovszki (31.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Két kulcsjátékosa nélkül kezdett a Ferencváros a Ludogorec ellen: Tóth Alex és Varga Barnabás is a kispadon kapott helyet, előbbi sérülés, utóbbi a sorozatterhelés okozta fáradtság (vagy inkább a pihentetés) miatt szusszant ezen az estén, de a magyar bajnok kezdőcsapatára így sem lehetett panasz, minőségben jobbnak tűnt bolgár riválisánál.
Ehhez képest a hetedik percben kis híján az 50 vendégszurkoló örülhetett.
Korszerű ellentámadás végén a brazil Erick Marcus tekerte a labdát kis híján Dibusz Dénes kapujának jobb oldalába, hajszálon múlott a gól, a kezdés kísértetiesen hasonlított a két csapat legutóbbi, augusztusi összecsapására. A nyári Bajnokok Ligája-selejtezőn is veszélyesebben kezdett a Ludogorec, több helyzetet alakított ki az FTC kapuja előtt, ám a magyar együttes nyert, 3–0-val küldve haza az elmúlt esztendőkből ismert ellenfelét. Az akkor duplázó Varga Barnabást elöl ezúttal Alekszandar Pesicsnek és Yusuf Bamidelének kellett helyettesítenie, a szerb és a nigériai támadó többször is egymást kereste a labdával, s jól tették, mert fél óra elteltével már egyértelműen kirajzolódott a Ferencváros fölénye. A zöld-fehérek többet birtokolták a labdát, több veszélyes akciót vezettek, többször próbálkoztak kapura lövéssel, fejessel, és többet is futottak ellenfelüknél. Az is látható volt, hogy ha van erénye a Ludogorecnek, akkor az a gyorsaság, amire a találkozó előtt Robbie Keane is felhívta futballistái figyelmét. A zöld-fehérek uralták tehát a mezőnyt, ugyanakkor látható volt az is, ha a vendégek megiramodtak, akkor a ferencvárosiak rögvest próbálták a támadókat – akár szabálytalanság árán is – megállítani.
A 31. percben jött a gól: a mezőny legalacsonyabb tagja, Gabi Kanikovszki a levegőből, mesteri mozdulattal vágta a labdát a léc alá. Lélektanilag fontos találat volt ez, s bár a szünet előtti percekben Yusuf Bamidele is betalált, a VAR les miatt érvénytelenítette a gólt.
A sárga lapos Naby Keita helyére a szünetben Tóth Alex érkezett, a hadrend azonban nem változott, az FTC továbbra is két csatárral próbált meg betörni a Ludogorec kapuja elé, a gólt azonban védő szerezte, az előrehúzódó Cadu vágta a labdát a hálóba. Különös gól volt, a bolgár védők ügyetlenkedtek, majd Yusuf rossz labdakezelése is kellett, de a lényeg az volt, hogy növelte előnyét a magyar bajnok.
A Ferencváros van annyira rutinos a nemzetközi porondon, hogy ilyen helyzetből, ilyen ellenféllel szemben ne veszítse el az irányítást. Noha a második hazai gólt követő percekben Dibusz Dénesnek is résen kellett lennie – rövid időn belük kétszer is nagyot védett –, a vezetőedzőnek ideiglenesen kinevezett Todor Zsivondov mindenesetre érezhette, hogy valamit változtatnia kell. A cserékkel sikerült is felpörgetnie együttesét, s a hajrában jött a szépítés: Son óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba; a spanyol játékos első Európa-liga-találata emlékezetesre sikerült, alighanem ott lesz a forduló legszebbjei között.
A meccs vége így különös izgalmakat tartogatott, hol a Ludogorec, hol a Ferencváros támadott, Cebrail Makreckis egyedül vezethette a labdát a kapusra, ám a ziccer kimaradt. A középpályán Tóth Alex remekül mozgott, könnyedén felvette a játék ritmusát, fontos labdaszerzésekkel és a tőle megszokott lendületes beindulásokkal futballozott, kellettek is ezek, ugyanis a hajrá valóban izgalmasan alakult, noha nem úgy tűnt, a hűvös őszi estén végül meleg pillanatok is akadnak Dibusz kapuja előtt. Az utolsó percekre Varga Barnabás és Lenny Joseph is pályára érkezett, hátha le tudják zárni az összecsapást – és ez is történt! A szép góllal végképp eldöntötte a három pont sorsát a Ferencváros, újabb fontos győzelmet aratva az Európa-ligában, s négy fordulót követően tíz ponttal áll a tabellán. 3–1
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Midtjylland
|4
|4
|–
|–
|11–3
|+8
|12
|2. Freiburg
|4
|3
|1
|–
|8–3
|+5
|10
|3. FERENCVÁROS
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|4. Celta Vigo
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|5. Braga
|4
|3
|–
|1
|8–4
|+4
|9
|6. Aston Villa
|4
|3
|–
|1
|6–2
|+4
|9
|7. Lyon
|4
|3
|–
|1
|5–2
|+3
|9
|8. Viktoria Plzen
|4
|2
|2
|–
|6–2
|+4
|8
|9. Real Betis
|4
|2
|2
|–
|6–2
|+4
|8
|10. PAOK
|4
|2
|1
|1
|9–6
|+3
|7
|11. Brann Bergen
|4
|2
|1
|1
|5–2
|+3
|7
|12. Dinamo Zagreb
|4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|13. Genk
|4
|2
|1
|1
|5–4
|+1
|7
|14. Porto
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|15. Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|16. Panathinaikosz
|4
|2
|–
|2
|7–6
|+1
|6
|17. Basel
|4
|2
|–
|2
|6–5
|+1
|6
|18. Roma
|4
|2
|–
|2
|5–4
|+1
|6
|19. Lille
|4
|2
|–
|2
|6–6
|0
|6
|20. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|4–4
|0
|6
|21. Go Ahead Eagles
|4
|2
|–
|2
|4–5
|–1
|6
|22. Young Boys
|4
|2
|–
|2
|6–10
|–4
|6
|23. Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6–5
|+1
|5
|24. Bologna
|4
|1
|2
|1
|3–3
|0
|5
|25. Crvena zvezda
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|26. Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|27. Celtic
|4
|1
|1
|2
|4–7
|–3
|4
|28. Salzburg
|4
|1
|–
|3
|4–6
|–2
|3
|29. Feyenoord
|4
|1
|–
|3
|3–6
|–3
|3
|30. Ludogorec
|4
|1
|–
|3
|5–9
|–4
|3
|31. FCSB
|4
|1
|–
|3
|3–7
|–4
|3
|32. Utrecht
|4
|–
|1
|3
|1–5
|–4
|1
|33. Malmö
|4
|–
|1
|3
|2–7
|–5
|1
|34. Maccabi Tel-Aviv
|4
|–
|1
|3
|1–8
|–7
|1
|35. Nice
|4
|–
|–
|4
|4–9
|–5
|0
|36. Rangers
|4
|–
|–
|4
|1–8
|–7
|0