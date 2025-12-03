Csaknem négy hónapos szünet után állhat újra a tabella élére csütörtök este a Ferencváros

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ (ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEK)

SZERDA

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–ETO FC

♦ A két csapat még sosem mérkőzött egymással az élvonalban.

♦ 2017 és 2024 között 12 összecsapásuk volt az NB II-ben, és ezekből a barcikaiak egyet sem tudtak megnyerni. A mérleg 7 ETO-győzelem és 5 döntetlen, 28–12-es gólkülönbség.

♦ A Kazincbarcika pályaválasztása mellett 2-szer ikszeltek, 4-szer a vendég zöld-fehérek diadalmaskodtak. Legutóbb 2024 májusában a Kolorcity Arénában a 16. percben már 2–0-ra vezettek a borsodiak, a már akkor Borbély Balázs vezetőedző által irányított győriek azonban Claudiu Bumba duplájával, valamint Szépe János góljával 3–2-re fordítottak. 2020 szeptemberében az ETO Priskin Tamás és Lipták Zoltán duplájával, valamint Berki István találatával 5–0-ra tudott nyerni a borsodi városban – ez a bajnoki párharc legfölényesebb diadala.

♦ 2009 márciusában a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkoztak, akkor a győriek idegenben 2–1-re, majd otthon 7–0-ra győztek.

♦ Az élvonal abszolút újoncaként utolsó helyen álló Kazincbarcika 3 egymást követő vereség után ugyan legutóbb ikszelt Mezőkövesden a Diósgyőrrel (1–1), négymeccses nyeretlensége azonban így is a leghosszabb ilyen széria most a mezőnyben.

♦ Kuttor Attila együttese úgy utolsó a tabellán, hogy a legkevesebb gólt érte el (14) és a legrosszabb a gólkülönbsége (–14) most az NB I-ben.

♦ Az ETO a ZTE elleni váratlan otthoni vereségét (0–1) az MTK hazai 3–0-s legyűrésével feledtette, bár hozzá kell tenni, hogy a 43. perctől emberelőnyben játszhatott. Ezzel feljött a 4. helyre, és már egy döntetlennel minimum csütörtök estig dobogós pozícióba kerül.

♦ A Barcika hazai mérlege 2 győzelem, 1 iksz, 4 vereség. Érdekesség, hogy mindkét sikerét fővárosi csapat ellen érte el (2–0 az Újpesttel, majd 3–1 az MTK-val szemben), az egyetlen döntetlent pedig legutóbb a megyei rivális DVTK-val játszotta (1–1).

♦ A győriek idegenben eggyel több pontot gyűjtöttek, mint házigazdaként (12, illetve 11), a vendégmérlegük 3–3–1. Egyetlen vereségüket Kisvárdán szenvedték el, azt is 2–0-s vezetésről.



CSÜTÖRTÖK

KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC

♦ 2018 óta 18-szor meccseltek az élvonalban és a ferencvárosiak fölénye tetemes: a párharc örökmérlege ugyanis 1 várdai győzelem, 4 döntetlen és 13 FTC-siker. A párosítás gólátlaga még a kettőt sem éri el (1.9), leginkább azért, mert a szabolcsiak a mérkőzéseik majdnem háromnegyedén, 13-on be sem tudtak találni a zöld-fehérek kapujába.

♦ A várdaiak csak egyszer, 2021. július 31-én tudták megverni az FTC-t, akkor a bajnokság nyitó fordulójában a portugál Joao Janeiro irányításával 2–1-re diadalmaskodtak a Groupama Arénában. Azóta 6-szor győztek a fővárosiak, 2-szer pedig ikszeltek egymással. Legutóbb, 2024 áprilisában 0–0-ra végeztek az Üllői úton, a zöld-fehérek mégsem bánkódtak emiatt, hiszen ez az eredmény is elég volt akkor nekik a 35. bajnoki címükhöz.

♦ A Kisvárda 2017 októberében még másodosztályú csapatként a Magyar Kupában saját közönsége előtt 1–0-ra legyőzte és kiejtette az FTC-t, az új Várkerti Stadionban azonban még nyeretlen a zöld-fehérekkel szemben: a mérleg 6 Ferencváros-siker és két 0–0-s döntetlen, a gólkülönbség 2–14. A rétköziektől hazai pályán csak 2020 februárjában Nemanja Obradovics, majd a legutóbbi kisvárdai mérkőzésükön, 2024 februárjában a jelenlegi csapatkapitány, Jasmin Mesanovic talált be Dibusz Dénes hálójába (1–3).

♦ A Kisvárda az ősz során a leghosszabb, 3 bajnokin át tartó (1 iksz, 2 vereség) nyeretlenségi sorozatát zárta le vasárnap az Újpest 3–0-s hazai legyőzésével. A bajnokságban ez már az 5. olyan meccse volt, amelyen nem kapott gólt – ez az ETO-val egálban a legtöbb most a mezőnyben.

♦ Felcsúton aratott 2–1-es győzelmével a Ferencváros visszavágott a Puskás Akadémiának a 4. fordulóban elszenvedett ugyanilyen különbségű vereségéért, és feljött a második helyre. Az FTC az előző 5 körben egyszer sem ikszelt, 3-szor győzött, 2-szer vesztett. Ha a csütörtöki kisvárdai mérkőzését megnyeri, akkor pontszámban beéri a Debrecent, sőt, jobb gólkülönbségével a tabella élére ugrik, ahol legutóbb még augusztus közepén, a 3. forduló után állt – igaz, az 5. fordulótól a riválisainál egy meccsel kevesebbet játszott.

♦ A Várda 4–1–2-es mérlegével az élmezőnyben foglal helyet a hazai táblázaton. Az előző 4 otthoni bajnoki mérkőzéséből 3-at megnyert és közben csak a Nyíregyháza vitt el pontot tőle (0–0).

♦ Az FTC 5 győzelemmel és 2 döntetlennel, veretlenül vezeti a vendégtabellát, a mezőnyből a legjobb a gólkülönbsége (+11) és a legkevesebb gólt kapta (5). Ősszel csak a fővárosi vendégeskedései alkalmával vesztett pontokat (1–1 az MTK és az Újpest otthonában), a vidéki fellépéseiről kivétel nélkül győztesen utazott haza. A fővároson kívül legutóbb március 30-án, Diósgyőrben nem tudott nyerni (1–1) – igaz, akkor a 24. perctől emberhátrányban játszott. Azóta a tavaszt is beszámítva vidéken zsinórban 9 győztes meccsnél jár.

A PROGRAM

December 3., szerda

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: Duna World). Vezeti: Csonka Bence

December 4., csütörtök

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)