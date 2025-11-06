A Romától is kikapott a Rangers, idegenben nem tudott nyerni a Fenerbahce az El-ben
Legközelebb, november 27-én Isztambulban lesz jelenése az FTC-nek. Ellenfele, a Fenerbahce csütörtökön gól nélküli döntetlennel hangolt arra a mérkőzésre a kapufáig jutó Viktoria Plzen otthonában (0–0).
Egyáltalán nincs jó formában a Rangers (amely december 11-én a Ferencvároshoz látogat), az eddigi mérlege az idényben hét győzelem, hét döntetlen és nyolc vereség, ráadásul az El-ben még pontot sem szerzett – és ez a Roma elleni meccs után sem változott meg. A 13. percben Matías Soulé fejelt közelről a kapuba, majd 23 perccel később Lorenzo Pellegrini lőtte ki 14 méterről a bal alsót, és az olaszoknak még kapufájuk volt, így magabiztosan nyertek Glasgow-ban (0–2).
Az eddig hibátlan Braga négy gólt kapott a Genktől, és mivel erre csak három találattal tudott válaszolni, a belgák hazavitték a három pontot (3–4). A Lyonnak is odalett a százszázalékos mérlege, a francia csapat a Real Betistől kapott ki (2–0). A Stuttgart a hajrában csikarta ki a győzelmet a Feyenoord ellen (2–0), az Aston Villa megverte a nyeretlen Maccabi Tel-Avivot (2–0), a PAOK kiütötte a szinte az egész mérkőzést emberhátrányban lejátszó Young Boyst (4–0). A Bologna az első félidő közepén emberhátrányba került, gólt viszont nem kapott, igaz, nem is szerzett a Brann Bergen ellen (0–0).
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 2–0 (Maatsen 45+1., Malen 59. – 11-esből)
Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég) 0–0
Kiállítva: Likojiannisz (23., Bologna)
Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török) 0–0
PAOK (görög)–Young Boys (svájci) 4–0 (Bianco 54., Jakumakisz 67., Konsztanteliasz 72., Baba 76.)
Kiállítva: Gigovic (5., Young Boys)
Rangers (skót)–Roma (olasz) 0–2 (Soulé 13., Pellegrini 36.)
Real Betis (spanyol)–Lyon (francia) 2–0 (Ezzalzuli 30., Antony 35.)
Braga (portugál)–Genk (belga) 3–4 (Zalazar 30., 71., Lagerbielke 86., ill. Heymans 45+2., Sor 48., O Hjon Gju 59., Medina 72.)
VfB Stuttgart (német)–Feyenoord (holland) 2–0 (El-Hanusz 84., Undav 90+1.)
FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) 3–1 (Kanikovszki 32., Cadu 53., L. Joseph 87., ill. Son 78.)
Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland) 2–0 (Vertessen 59., Terzics 80.)
Basel (svájci)–FCSB (román) 3–1 (Shaqiri 19., 73. – az elsőt 11-esből, I. Szalah 89., ill. Olaru 57.)
Kiállítva: Tarnovavu (12., FCSB)
Midtjylland (dán)–Celtic (skót) 3–1 (Erlic 33., Gogorza 35., Franculino 41., ill. Hatate 81. – 11-esből)
Utrecht (holland)–Porto (portugál) 1–1 (M. Rodríguez 48., ill. B. Sainz 66.)
Kiállítva: Barkasz (66., Utrecht)
Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) 1–0 (Arnautovic 85. – 11-esből)
Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol) 0–3 (P. Durán 4., 44., S. Domínguez 28. – öngól)
Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög) 0–1 (Djuricsics 85.)
Nice (francia)–Freiburg (német) 1–3 (Kevin 25., ill. Manzambi 29., Grifo 39. – 11-esből, Scherhant 42.)
Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) 0–0
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Midtjylland
|4
|4
|–
|–
|11–3
|+8
|12
|2. Freiburg
|4
|3
|1
|–
|8–3
|+5
|10
|3. FERENCVÁROS
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|4. Celta Vigo
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|5. Braga
|4
|3
|–
|1
|8–4
|+4
|9
|6. Aston Villa
|4
|3
|–
|1
|6–2
|+4
|9
|7. Lyon
|4
|3
|–
|1
|5–2
|+3
|9
|8. Viktoria Plzen
|4
|2
|2
|–
|6–2
|+4
|8
|9. Real Betis
|4
|2
|2
|–
|6–2
|+4
|8
|10. PAOK
|4
|2
|1
|1
|9–6
|+3
|7
|11. Brann Bergen
|4
|2
|1
|1
|5–2
|+3
|7
|12. Dinamo Zagreb
|4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|13. Genk
|4
|2
|1
|1
|5–4
|+1
|7
|14. Porto
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|15. Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|16. Panathinaikosz
|4
|2
|–
|2
|7–6
|+1
|6
|17. Basel
|4
|2
|–
|2
|6–5
|+1
|6
|18. Roma
|4
|2
|–
|2
|5–4
|+1
|6
|19. Lille
|4
|2
|–
|2
|6–6
|0
|6
|20. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|4–4
|0
|6
|21. Go Ahead Eagles
|4
|2
|–
|2
|4–5
|–1
|6
|22. Young Boys
|4
|2
|–
|2
|6–10
|–4
|6
|23. Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6–5
|+1
|5
|24. Bologna
|4
|1
|2
|1
|3–3
|0
|5
|25. Crvena zvezda
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|26. Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|27. Celtic
|4
|1
|1
|2
|4–7
|–3
|4
|28. Salzburg
|4
|1
|–
|3
|4–6
|–2
|3
|29. Feyenoord
|4
|1
|–
|3
|3–6
|–3
|3
|30. Ludogorec
|4
|1
|–
|3
|5–9
|–4
|3
|31. FCSB
|4
|1
|–
|3
|3–7
|–4
|3
|32. Utrecht
|4
|–
|1
|3
|1–5
|–4
|1
|33. Malmö
|4
|–
|1
|3
|2–7
|–5
|1
|34. Maccabi Tel-Aviv
|4
|–
|1
|3
|1–8
|–7
|1
|35. Nice
|4
|–
|–
|4
|4–9
|–5
|0
|36. Rangers
|4
|–
|–
|4
|1–8
|–7
|0