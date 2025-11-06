A Romától is kikapott a Rangers, idegenben nem tudott nyerni a Fenerbahce az El-ben

Legközelebb, november 27-én Isztambulban lesz jelenése az FTC-nek. Ellenfele, a Fenerbahce csütörtökön gól nélküli döntetlennel hangolt arra a mérkőzésre a kapufáig jutó Viktoria Plzen otthonában (0–0).

Egyáltalán nincs jó formában a Rangers (amely december 11-én a Ferencvároshoz látogat), az eddigi mérlege az idényben hét győzelem, hét döntetlen és nyolc vereség, ráadásul az El-ben még pontot sem szerzett – és ez a Roma elleni meccs után sem változott meg. A 13. percben Matías Soulé fejelt közelről a kapuba, majd 23 perccel később Lorenzo Pellegrini lőtte ki 14 méterről a bal alsót, és az olaszoknak még kapufájuk volt, így magabiztosan nyertek Glasgow-ban (0–2).

Az eddig hibátlan Braga négy gólt kapott a Genktől, és mivel erre csak három találattal tudott válaszolni, a belgák hazavitték a három pontot (3–4). A Lyonnak is odalett a százszázalékos mérlege, a francia csapat a Real Betistől kapott ki (2–0). A Stuttgart a hajrában csikarta ki a győzelmet a Feyenoord ellen (2–0), az Aston Villa megverte a nyeretlen Maccabi Tel-Avivot (2–0), a PAOK kiütötte a szinte az egész mérkőzést emberhátrányban lejátszó Young Boyst (4–0). A Bologna az első félidő közepén emberhátrányba került, gólt viszont nem kapott, igaz, nem is szerzett a Brann Bergen ellen (0–0).