Gyorskorcsolya-vk: Kim Min Szok 18. lett 1500 méteren

2025.12.05. 22:27
Fotó: Getty Images
A tavaly júliusban honosított Kim Min Szok pénteken 18. helyen végzett 1500 méteren a gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának harmadik, hollandiai állomásán.

A Heerenveenben zajló viadalon a dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes versenyző – a nemzetközi szövetség eredményközlő oldala szerint – 1:46.21 perccel ért célba a legjobbakat felvonultató A divízió húszfős mezőnyében, így csupán egy-egy kínai és japán riválisát tudta megelőzni. A legjobb időt ezúttal is a szám kétszeres világbajnoka, az amerikai Jordan Stolz érte el 1:42.55 perces új pályacsúccsal.

A 26 éves Kim, aki az előző hónapban a két tengerentúli vk-n kilencedik és huszadik helyen végzett ebben a számban, a 17. pozíciójával továbbra is kvótaszerző helyen áll, ugyanis a négyállomásos sorozat után a vk-pontverseny első 21 helyezettje szerez indulási jogot a februári milánói játékokra, további heten pedig időeredmény alapján jutnak ki.

Ugyanezen a távon a második vonalat jelentő B divízióban 1:49.14 perccel 28. lett a 35 fős mezőnyben Nagy Konrád, míg a nők 1000 méteres versenyében Mercs Abigél 1:21.08 perces idejével egyetlen ellenfelét sem tudta megelőzni, így 32. helyen zárt.

 

