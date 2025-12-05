Megszakította a DEAC az Atomerőmű győzelmi sorozatát a férfi kosárlabda NB I-ben
Bár az Atomerőmű 9–3-mal kezdett, simán elveszítette az első negyedet. A második játékrészben 20 ponttal is vezetett a DEAC, és innentől kézben tartotta a mérkőzést. Ugyan a hajrában benézett 10 ponton belülre a paksi csapat, de veszélyeztetni nem tudta a hazaiak sikerét, ezzel zsinórban három győzelem után kikapott. 86–75
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
11. FORDULÓ
DEAC–Atomerőmű SE 86–75 (28–16, 25–23, 20–19, 13–17)
Debrecen, 950 néző. V: Mészáros, Makrai, Németh P.
DEAC: TYUS 23/21, Mócsán 7/6, Wade 7/3, Kovács Á. 5, OSZTOJICS 12. Csere: SZUBOTICS 16/3, HŐGYE 11/9, Pongó M. 1, Gáspár 4, Flasár. Edző: Pethő Ákos
PAKS: Hicks 11, BLUIETT 19/15, Benke 6/3, Eilingsfeld 4/3, Révész 4. Csere: EDWIN 20/6, Krivacsevics 9, Géringer 2, Halmai. Edző: Alekszandar Joncsevszki
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–9. 7. p: 20–16. 10. p.: 28–16. 12. p.: 34–19. 16. p.: 44–26. 20. p.: 53–39. 25. p.: 65–42. 29. p.: 73–58. 36. p.: 79–69. 39. p.: 81–73
MESTERMÉRLEG
Pethő Ákos: – Kezdettől fogva nagy energiával kosárlabdáztunk, főleg támadásban. Szépen járattuk a labdát és sok pontot szereztünk leindításból, így jelentős előnyre tettünk szert. A mérkőzés végén a Paks kockáztatott, ami hol kifizetődött, hol nem – de az igazsághoz hozzátartozik, hogy kissé belefáradtunk a saját magunk által diktált tempóba. Ezzel együtt is észnél voltunk a hajrában, ezáltal rendkívül fontos sikert arattunk.
Alekszandar Joncsevszki: – Rosszul kezdtünk, a DEAC viszont kiválóan. A hazaiak kiváló hatékonysággal tizenegy triplát értékesítettek a mérkőzés első felében – erre nehéz felkészülni. Az első félidő végét többé-kevésbé megfelelően zártuk, azonban a fordulás után ismét elengedtük a debrecenieket. Néhány játékosunk talán nem annyi energiát tett a találkozóba, mint kellett volna. Magunkban kell keresnünk a hibákat, és kijavítani azokat.
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Alba Fehérvár–MVM-OSE Lions
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Sopron KC–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák
19.30: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)
Vasárnap
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
10
|10
|–
|942–759
|1.000
|20
|2. Szombathely
9
|8
|1
|812–701
|0.944
|17
|3. Sopron
10
|6
|4
|830–818
|0.800
|16
|4. Fehérvár
9
|5
|4
|849–819
|0.778
|14
|5. Debrecen
11
|6
|5
|863–939
|0.773
|17
|6. Paks
10
|5
|5
|889–858
|0.750
|15
|7. Kaposvár
10
|5
|5
|900–894
|0.750
|15
|8. Honvéd
10
|5
|5
|815–815
|0.750
|15
|9. Zalaegerszeg
10
|4
|6
|854–880
|0.700
|14
|10. Kecskemét
10
|4
|6
|795–832
|0.700
|14
|11. Körmend
10
|4
|6
|897–944
|0.700
|14
|12. Oroszlány
9
|3
|6
|735–765
|0.667
|12
|13. Szeged
10
|3
|7
|747–840
|0.650
|13
|14. Pécs
10
|1
|9
|801–865
|0.550
|11
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.