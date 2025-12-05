Megszakította a DEAC az Atomerőmű győzelmi sorozatát a férfi kosárlabda NB I-ben

Bár az Atomerőmű 9–3-mal kezdett, simán elveszítette az első negyedet. A második játékrészben 20 ponttal is vezetett a DEAC, és innentől kézben tartotta a mérkőzést. Ugyan a hajrában benézett 10 ponton belülre a paksi csapat, de veszélyeztetni nem tudta a hazaiak sikerét, ezzel zsinórban három győzelem után kikapott. 86–75

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

11. FORDULÓ

DEAC–Atomerőmű SE 86–75 (28–16, 25–23, 20–19, 13–17)

Debrecen, 950 néző. V: Mészáros, Makrai, Németh P.

DEAC: TYUS 23/21, Mócsán 7/6, Wade 7/3, Kovács Á. 5, OSZTOJICS 12. Csere: SZUBOTICS 16/3, HŐGYE 11/9, Pongó M. 1, Gáspár 4, Flasár. Edző: Pethő Ákos

PAKS: Hicks 11, BLUIETT 19/15, Benke 6/3, Eilingsfeld 4/3, Révész 4. Csere: EDWIN 20/6, Krivacsevics 9, Géringer 2, Halmai. Edző: Alekszandar Joncsevszki

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–9. 7. p: 20–16. 10. p.: 28–16. 12. p.: 34–19. 16. p.: 44–26. 20. p.: 53–39. 25. p.: 65–42. 29. p.: 73–58. 36. p.: 79–69. 39. p.: 81–73

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Kezdettől fogva nagy energiával kosárlabdáztunk, főleg támadásban. Szépen járattuk a labdát és sok pontot szereztünk leindításból, így jelentős előnyre tettünk szert. A mérkőzés végén a Paks kockáztatott, ami hol kifizetődött, hol nem – de az igazsághoz hozzátartozik, hogy kissé belefáradtunk a saját magunk által diktált tempóba. Ezzel együtt is észnél voltunk a hajrában, ezáltal rendkívül fontos sikert arattunk.

Alekszandar Joncsevszki: – Rosszul kezdtünk, a DEAC viszont kiválóan. A hazaiak kiváló hatékonysággal tizenegy triplát értékesítettek a mérkőzés első felében – erre nehéz felkészülni. Az első félidő végét többé-kevésbé megfelelően zártuk, azonban a fordulás után ismét elengedtük a debrecenieket. Néhány játékosunk talán nem annyi energiát tett a találkozóba, mint kellett volna. Magunkban kell keresnünk a hibákat, és kijavítani azokat.

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Alba Fehérvár–MVM-OSE Lions

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Sopron KC–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák

19.30: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 10 10 – 942–759 1.000 20 2. Szombathely 9 8 1 812–701 0.944 17 3. Sopron 10 6 4 830–818 0.800 16 4. Fehérvár 9 5 4 849–819 0.778 14 5. Debrecen 11 6 5 863–939 0.773 17 6. Paks 10 5 5 889–858 0.750 15 7. Kaposvár 10 5 5 900–894 0.750 15 8. Honvéd 10 5 5 815–815 0.750 15 9. Zalaegerszeg 10 4 6 854–880 0.700 14 10. Kecskemét 10 4 6 795–832 0.700 14 11. Körmend 10 4 6 897–944 0.700 14 12. Oroszlány 9 3 6 735–765 0.667 12 13. Szeged 10 3 7 747–840 0.650 13 14. Pécs 10 1 9 801–865 0.550 11

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.