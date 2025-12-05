Nemzeti Sportrádió

Megszakította a DEAC az Atomerőmű győzelmi sorozatát a férfi kosárlabda NB I-ben

2025.12.05. 20:36
Magabiztos győzelmet aratott a DEAC (Fotó: DEAC Kosárlabda/Facebook)
férfi kosárlabda NB I DEAC kosárlabda Atomerőmű SE
A férfi kosárlabda NB I alapszakaszának 11. fordulójában a DEAC 86–75-re megverte az Atomerőmű SE-t Debrecenben.

Bár az Atomerőmű 9–3-mal kezdett, simán elveszítette az első negyedet. A második játékrészben 20 ponttal is vezetett a DEAC, és innentől kézben tartotta a mérkőzést. Ugyan a hajrában benézett 10 ponton belülre a paksi csapat, de veszélyeztetni nem tudta a hazaiak sikerét, ezzel zsinórban három győzelem után kikapott. 86–75

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
11. FORDULÓ
DEAC–Atomerőmű SE 86–75 (28–16, 25–23, 20–19, 13–17)
Debrecen, 950 néző. V: Mészáros, Makrai, Németh P.
DEAC: TYUS 23/21, Mócsán 7/6, Wade 7/3, Kovács Á. 5, OSZTOJICS 12. Csere: SZUBOTICS 16/3, HŐGYE 11/9, Pongó M. 1, Gáspár 4, Flasár. Edző: Pethő Ákos
PAKS: Hicks 11, BLUIETT 19/15, Benke 6/3, Eilingsfeld 4/3, Révész 4. Csere: EDWIN 20/6, Krivacsevics 9, Géringer 2, Halmai. Edző: Alekszandar Joncsevszki
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–9. 7. p: 20–16. 10. p.: 28–16. 12. p.: 34–19. 16. p.: 44–26. 20. p.: 53–39. 25. p.: 65–42. 29. p.: 73–58. 36. p.: 79–69. 39. p.: 81–73
MESTERMÉRLEG
Pethő Ákos: Kezdettől fogva nagy energiával kosárlabdáztunk, főleg támadásban. Szépen járattuk a labdát és sok pontot szereztünk leindításból, így jelentős előnyre tettünk szert. A mérkőzés végén a Paks kockáztatott, ami hol kifizetődött, hol nem – de az igazsághoz hozzátartozik, hogy kissé belefáradtunk a saját magunk által diktált tempóba. Ezzel együtt is észnél voltunk a hajrában, ezáltal rendkívül fontos sikert arattunk.
Alekszandar Joncsevszki: – Rosszul kezdtünk, a DEAC viszont kiválóan. A hazaiak kiváló hatékonysággal tizenegy triplát értékesítettek a mérkőzés első felében – erre nehéz felkészülni. Az első félidő végét többé-kevésbé megfelelően zártuk, azonban a fordulás után ismét elengedtük a debrecenieket. Néhány játékosunk talán nem annyi energiát tett a találkozóba, mint kellett volna. Magunkban kell keresnünk a hibákat, és kijavítani azokat.

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Alba Fehérvár–MVM-OSE Lions 
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK 
18.00: Sopron KC–Kometa-KVGY Kaposvári KK 
18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák 
19.30: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)
Vasárnap
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

GyVL–KRelatívP
  1. Szolnok

10

10942–7591.00020
  2. Szombathely

9

81812–7010.94417
  3. Sopron

10

64830–8180.80016
  4. Fehérvár

9

54849–8190.77814
  5. Debrecen

11

65863–9390.77317
  6. Paks

10

55889–8580.75015
  7. Kaposvár

10

55900–8940.75015
  8. Honvéd

10

55815–8150.75015
  9. Zalaegerszeg

10

46854–8800.70014
10. Kecskemét

10

46795–8320.70014
11. Körmend

10

46897–9440.70014
12. Oroszlány

9

36735–7650.66712
13. Szeged

10

37747–8400.65013
14. Pécs

10

19801–8650.55011

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

