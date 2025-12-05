Nemzeti Sportrádió

ICEHL: harmadszor is megverte a Fradi a Pustertalt

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
Vágólapra másolva!
2025.12.05. 22:03
null
Fotó: fradi.hu
Címkék
FTC-Telekom ICEHL Pustertal Wölfe
Fölényes sikert aratott a Ferencváros a nála sokkal jobban álló Pustertal ellen, Mihalik Andrásra nem volt ellenszere az olaszoknak, a fiatal magyar három gólt lőtt péntek este.

BRAVÚRGYŐZELEM után várta a pénteki mérkőzését a Ferencváros – szerdán a címvédő Salzburgot verte meg Timo Saarikoski együttese 2–1-re. Szintén a Fradi mellett szólt, hogy – hiába kezdte nála sokkal jobban az idényt – még nem kapott ki egyszer sem a Pustertal Wölfe ellen, mindkétszer 3–2-es magyar sikerrel végződött a párharc. A múlt persze másodlagos, a lényegi dolgok a jégen dőlnek el, ezt pedig a jégkorongozóknál jobban senki sem tudja. Ennek szellemében a zöld-fehérek nekiugrottak ellenfelüknek, és már a második percben megszerezték a vezetést, noha egy teljes sornyi sérülttel álltak fel az olaszok ellen.

Mihalik Andrást élt első lehetőségével, a kapu előtt keresztbe korcsolyázva kapott korongot, egy ellentétes irányba mozgó védőn túljutott, majd visszalőtte a pakkot a bal alsóba. Nem sokkal később emberelőnybe is kerültek a ferencvárosiak ez azonban ijeszthette meg különösebben az ellenfelet, hiszen emberelőny-kihasználásban a Fradi az egyik leggyengébb az osztrák ligában. Persze akkor nem kell feltétlenül emberfór, ha egyenlő létszámnál ellentmondást nem tűrően játszik a csapat – márpedig a kilencedik percben újabb góllal megduplázta előnyét a Fradi. Néhány gyors passz után eljutott a korong a kapuval szemben üresen álló Jussi Tammelához, a finn csatár nem hibázott ziccerben, az olaszok kapusa tehetetlen volt lövésével szemben.

A két kapott gól aztán felpaprikázta a vendégeket, szüksége volt a fegyelmezett védekezésre a Fradinak, hogy az első dudaszóig ne kapjon gólt. A középső játékrészben ismét Mihalik András lőtt gólt először, de erre volt válasza az ellenfélnek, még Brady Shaw találatára is, de aztán a fiatal magyar csatár kétszer is megvillant emberelőnyben, hogy ne csak a meccset döntse el, hanem egyben csapata emberelőny-kihasználási statisztikáját javítsa. A DEAC-ból érkező fiatal magyar csatár vezérletével a Fradi ismét legyőzte a Pustertalt, ezúttal 7–3-ra.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz) 7–3 (2–0, 3–2, 2–1)
Tüskecsarnok, 1291 néző. V: Hlavaty, Smetana, Gatol-Schafranek, Moidl (mind osztrákok)
FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Hadobás / Tóth Gergely (1), LINDGREN (3) / Hudec, Horváth M. / Seregély Máté, Farkas B. – Shaw 2 (1), Mattyasovszky, Laskawy (1) / Green (1), Coulter 1 (1), Tammela 1 (1) / Mihalik A. 3, Nagy Krisztián (1), Galajda (1) / Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski
PUSTERTAL: Pasquale – Glira, Osmanski / Zanatta, Blum / Lauridsen, Di Tomaso / Almquist – Lobis, Bardreau 1, Bowlby (1) / Rueschhoff, Frycklund, Purdeller 1 (1) / Ierullo, Ticar, Lipon / Mantinger (1), Andergassen, DeLuca 1. Edző: Jason Jaspers
Kapura lövések: 33–44. Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 3/1. Fegyelmi büntetések: 10 perc fegyelmi (Daniel Glira)

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
Black Wings Linz (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 3–5
Olimpija Ljubljana (szlovén)–VSV Villach (osztrák) 6–3
RB Salzburg (osztrák)–EC KAC (osztrák) 1–2
Vienna Capitals (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 4–1

AZ ICEHL ÁLLÁSA  MGYHGYHVVL–KGk 
1. Klagenfurt251433586–64+2251 
2. Graz241335381–54+2750 
3. Olimpija Ljubljana2612527109–76+3348 
4. Pustertal Wölfe251332785–68+1747 
5. Bozen Südtirol241312885–62+2343 
6. Villach241113980–75+538 
7. FTC251015970–79–937 
8. Salzburg24933968–57+1136 
9. Fehérvár AV19249221153–71–1833 
10. Linz25751381–86–531 
11. Vienna Capitals247231259–73–1428 
12. Innsbruck253421665–107–4219 
13. Vorarlberg254231652–102–5019 

 

 

FTC-Telekom ICEHL Pustertal Wölfe
Legfrissebb hírek

Az FTC és a Fehérvár is szoros meccset húzott be az osztrák jégkorongligában

Jégkorong
2025.12.03. 21:33

Osztrák jégkorongliga: amerikai csatárral erősített a Fehérvár

Jégkorong
2025.12.02. 18:41

Osztrák hokiliga: egy pontot szerzett az FTC Ljubljanában

Jégkorong
2025.11.30. 20:35

Osztrák jégkorongliga: a Fehérvár 6–1-re nyert az FTC vendégeként

Jégkorong
2025.11.28. 21:14

Következik a második magyar rangadó az ICEHL-ben

Jégkorong
2025.11.28. 10:45

ICEHL: hiába vezetett, kikapott Bécsben a Fehérvár

Jégkorong
2025.11.26. 21:38

Hiába vezettek a fehérváriak, három góllal kikaptak a Villachtól az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.11.23. 20:26

A ligautolsó vendégeként nyert az FTC az osztrák bajnokságban

Jégkorong
2025.11.22. 22:16
Ezek is érdekelhetik