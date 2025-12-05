ICEHL: harmadszor is megverte a Fradi a Pustertalt

BRAVÚRGYŐZELEM után várta a pénteki mérkőzését a Ferencváros – szerdán a címvédő Salzburgot verte meg Timo Saarikoski együttese 2–1-re. Szintén a Fradi mellett szólt, hogy – hiába kezdte nála sokkal jobban az idényt – még nem kapott ki egyszer sem a Pustertal Wölfe ellen, mindkétszer 3–2-es magyar sikerrel végződött a párharc. A múlt persze másodlagos, a lényegi dolgok a jégen dőlnek el, ezt pedig a jégkorongozóknál jobban senki sem tudja. Ennek szellemében a zöld-fehérek nekiugrottak ellenfelüknek, és már a második percben megszerezték a vezetést, noha egy teljes sornyi sérülttel álltak fel az olaszok ellen.

Mihalik Andrást élt első lehetőségével, a kapu előtt keresztbe korcsolyázva kapott korongot, egy ellentétes irányba mozgó védőn túljutott, majd visszalőtte a pakkot a bal alsóba. Nem sokkal később emberelőnybe is kerültek a ferencvárosiak ez azonban ijeszthette meg különösebben az ellenfelet, hiszen emberelőny-kihasználásban a Fradi az egyik leggyengébb az osztrák ligában. Persze akkor nem kell feltétlenül emberfór, ha egyenlő létszámnál ellentmondást nem tűrően játszik a csapat – márpedig a kilencedik percben újabb góllal megduplázta előnyét a Fradi. Néhány gyors passz után eljutott a korong a kapuval szemben üresen álló Jussi Tammelához, a finn csatár nem hibázott ziccerben, az olaszok kapusa tehetetlen volt lövésével szemben.

A két kapott gól aztán felpaprikázta a vendégeket, szüksége volt a fegyelmezett védekezésre a Fradinak, hogy az első dudaszóig ne kapjon gólt. A középső játékrészben ismét Mihalik András lőtt gólt először, de erre volt válasza az ellenfélnek, még Brady Shaw találatára is, de aztán a fiatal magyar csatár kétszer is megvillant emberelőnyben, hogy ne csak a meccset döntse el, hanem egyben csapata emberelőny-kihasználási statisztikáját javítsa. A DEAC-ból érkező fiatal magyar csatár vezérletével a Fradi ismét legyőzte a Pustertalt, ezúttal 7–3-ra.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz) 7–3 (2–0, 3–2, 2–1)

Tüskecsarnok, 1291 néző. V: Hlavaty, Smetana, Gatol-Schafranek, Moidl (mind osztrákok)

FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Hadobás / Tóth Gergely (1), LINDGREN (3) / Hudec, Horváth M. / Seregély Máté, Farkas B. – Shaw 2 (1), Mattyasovszky, Laskawy (1) / Green (1), Coulter 1 (1), Tammela 1 (1) / Mihalik A. 3, Nagy Krisztián (1), Galajda (1) / Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski

PUSTERTAL: Pasquale – Glira, Osmanski / Zanatta, Blum / Lauridsen, Di Tomaso / Almquist – Lobis, Bardreau 1, Bowlby (1) / Rueschhoff, Frycklund, Purdeller 1 (1) / Ierullo, Ticar, Lipon / Mantinger (1), Andergassen, DeLuca 1. Edző: Jason Jaspers

Kapura lövések: 33–44. Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 3/1. Fegyelmi büntetések: 10 perc fegyelmi (Daniel Glira)

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Black Wings Linz (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 3–5

Olimpija Ljubljana (szlovén)–VSV Villach (osztrák) 6–3

RB Salzburg (osztrák)–EC KAC (osztrák) 1–2

Vienna Capitals (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 4–1