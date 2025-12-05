Férfi kézi NB I: legyőzte a PLER-t a Tatabánya; idegenben nyert a Gyöngyös

A Tatabánya mezőnyjátékosa szerzett gólt, Ignacio Plaza Jiménez öt, Terjék Roland négy találattal, Székely Márton 15 védéssel vette ki részét a PLER elleni sikerből.

A Gyöngyös három góllal győzött az újonc Budai Farkasok otthonában, Alen Skledar 15 védéssel zárt a hevesieknél. A házigazdáknál a korábbi válogatott Juhász Ádám kilenc alkalommal talált a hálóba.



KÉZILABDA

FÉRFI NB I

MOL TATABÁNYA KC–PLER-BUDAPEST 28–22 (15–12)

Tatabánya, 1927 néző. V: Fekete T., Hajdu T.

TATABÁNYA: SZÉKELY – TERJÉK 4 (1), Mosindi 3, Havran 1, PLAZA 5, Zsitnyikov 2, Lemos 1. Csere: Damatrin 3, Krakovszki B. 2 (1), Sztraka 3, Papp T. 1, Éles B. 1 (1), Rodríguez P. 2. Edző: Tóth Edmond

PLER: Kránitz – Tóth Á. 3 (1), Markez 2, Vuksic, Kemény 2, Fekete Á. 1, Groff 1. Csere: BŐSZ (kapus) 1, BARNA 5, Várszegi 1, Mikita, Dénes J., Kavin 2, Pordán 4, Bognár N., Ocvirk. Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–1. 17. p.: 7–7. 23. p.: 11–9. 34. p.: 18–12. 40. p.: 20–14. 47. p.: 24–16. 53. p.: 25–19. 56. p.: 27–21

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Mindent megtettünk a győzelemért, az idény vége felé pedig már nem várható csúcsforma egyik csapattól sem, valahogy meg kell nyerni ezeket a meccseket és kész. Odatette magát mindkét gárda, a kapusteljesítmény nálunk kicsit jobb volt, ezzel szereztünk előnyt, ami aztán végig kitartott. Az utolsó tizenöt percben talán nem kellett annyi energiát mozgósítani, ezért nem volt akkora intenzitás.

Lepsényi Sándor: – Megérdemelt győzelmet aratott a Tatabánya, mi úgy mentünk bele a meccsbe, hogy ha lesz esély, tegyünk meg mindent, de ha nem, akkor pályára küldöm azokat is, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Mindkét félidőben megszeppenve játszottunk a másodikban különösen, hiába próbálkoztunk bármivel, a hét-hat sem jött be, és gyakorlatilag az egész meccsen toltuk magunk előtt a gólkülönbséget.

BUDAI FARKASOK-RÉV–HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS 27–30 (12–16)

Budaörs, 206 néző. V: Nagy F., Túróczy

FARKASOK: Balogh T. – Csengeri 1, Kovács Á., Panic 2, BOSZKOSZ 5, Bene, Nurelden 3. Csere: Tóth N. (kapus), Szeitl L. 2, JUHÁSZ Á. 9 (4), Draskovics, Kristóf 1, Pintér 1, Hutvágner 3, Bendicsek. Edző: ifj. Kiss Szilárd

GYÖNGYÖS: SKLEDAR – VÉGH B. 4, Nagy Á. 3, Hegedűs 3, Ubornyák 3, Lang 2, Edwards 3. Csere: Marczika, A. Tomics (kapusok), Schäffer 4 (4), GRÁF 4, Dobi 2, Bálint B,. 2, Gyallai. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 6. perc: 0–3. 13. p.: 3–8. 20. p.: 8–9. 48. p.: 20–23. 53. p.: 23–25

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 7/4, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Ifj. Kiss Szilárd: – Kettős érzésem van a mérkőzéssel kapcsolatban. Támadásban nagyon hiányzott Marino Maric, védekezésben pedig nem voltunk elég agresszívak, de rosszul is kezdtük a mérkőzést, mert heteseket hagytunk ki, és nem voltunk elég élesek.

Bíró Balázs: – Kavarognak bennem az érzelmek, fontos volt a mérkőzés, sokkal kevesebbet hibáztunk, mint a múlt héten. Nekem az a véleményem, hogy az élcsapatok után a Farkasok játssza a legjobb kézilabdát, nagy dolognak tartom, hogy ilyen csapattól vittük el a pontokat.