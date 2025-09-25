Nyert az El-ben az Aston Villa, a Porto, a Stuttgart és az FTC jövő heti ellenfele is

John McGinn 20 méterről kilőtte a bal alsót, így került előnybe az Aston Villa a 13. percben, majd a második félidő közepén tovább nőhetett volna a különbség, ám Ollie Watkins elhibázta a tizenegyesét. A birminghami csapat így is megverte a Santiago Castro révén csak kapufáig jutó Bolognát (1–0).

A Panathinaikosz 19 perc után három góllal vezetett, majd ugyan hamar szépített a Young Boys, a 68. percben visszaállt a különbség, amikor Anasz Zaruri megszerezte saját maga harmadik, csapata negyedik találatát (1–4). A Salzburg lesgólig, a Porto kapufáig jutott, s úgy tűnt, gól nem születik, ám a 93. percben William Gomes eldöntötte az összecsapást a portugálok javára, amikor 23 méterről a jobb alsóba tekert. (0–1). Szintén egy gól született Hollandiában, a Lyon Tanner Tessmann távoli találatával verte meg az Utrechtet (0–1).

A Rangers a 41. percben emberhátrányba került Mohamed Diomande rossz becsúszása után – ez már a glasgow-i csapat harmadik piros lapja volt az idényben –, majd a szünet előtt majdnem a gólok számát tekintve is előnybe került a Genk, ám O Hjon Gju a 45+7. percben kihagyta a tizenegyesét. A 24 éves dél-koreai csatár a második félidőben javította a hibáját, kihasználta a ziccerét – később még lesgólt is lőtt –, így nyert a belga csapat, amely jövő csütörtökön (21 óra) a Ferencvárost fogadja (0–1).

A Stuttgart a szünet után szerzett vezetést, Alexander Nübel remek kiugratását követően Badredin Buanani ziccerben átemelte a kapust, majd a 68. percben Bilal el-Hanusz lőtt 17 méterről a bal alsóba. A hajrában Borja Iglesias szépített, de egyenlíteni már nem tudott a Celta Vigo (2–1).

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Aston Villa (angol)–Bologna (olasz) 1–0 (McGinn 13.)

Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög) 1–4 (Janko 25., ill. Swiderski 10., Zaruri 13., 19., 68.)

Salzburg (osztrák)–Porto (portugál) 0–1 (William Gomes 90+3.)

Utrecht (holland)–Lyon (francia) 0–1 (Tessmann 75.)

Rangers (skót)–Genk (belga) 0–1 (O Hjon Gju 55.)

Kiállítva: M. Diomande (41., Rangers)

VfB Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol) 2–1 (Buanani 51., El-Hanusz 68., ill. B. Iglesias 86.)

FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) 1–1 (Pesics 90+4., ill. Durosinmi 16.)

Kiállítva: Makreckis (38., FTC)

Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román) 0–1 (Miculescu 13.)

Lille (francia)–Brann Bergen (norvég) 2–1 (Igaman 54., Giroud 80., ill. S. Magnússon 60.)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák) 2–0 (O. Christensen 7. – öngól, Diao 89.)

PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 0–0

Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót) 1–1 (Arnautovic 65., ill. Iheanacho 56.)

Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török) 3–1 (Beljo 21., 51., Bakrar 90+5., ill. Szymanski 25.)

Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1–2 (Johnsen 78., ill. Sztanics 8. – 11-esből, Bile 23.)

Nice (francia)–Roma (olasz) 1–2 (Moffi 77. – 11-esből, ill. Ndicka 52., Mancini 55.)

Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol) 2–2 (Bakambu 15., Antony 85., ill. Igor Jesus 18., 23.)

Braga (portugál)–Feyenoord (holland) 1–0 (F. Navarro 79.)

Freiburg (német)–Basel (svájci) 2–1 (Osterhage 31., M. Eggestein 57., ill. Otele 84.)