Kilencéves emlék: Molnár Gábor gólt lőtt Dibusz Dénesnek

Szinte napra pontosan kilenc évvel ezelőtt, 2016. december 3-án megszerezte karrierje második NB I-es gólját Molnár Gábor. A manapság Kisvárdán, akkor 22 évesen Mezőkövesden szereplő támadó középpályás a Ferencváros elleni mérkőzésen csapata első találatát szerezte a borsodiak által 2–0-ra megnyert meccsen. Az FTC kapuját már akkor is Dibusz Dénes védte, aki vélhetően a csütörtöki, augusztus végéről elhalasztott Kisvárda–Ferencváros találkozón is a gólvonal előtt áll.

Érdemes egy kis időutazáson részt venni azáltal, hogy megvizsgáljuk, ki mindenki jutott szerephez a kilenc évvel ezelőtt lejátszott bajnokin: a Mezőkövesd edzője Pintér Attila volt, akinek az akkor 11 éves fia, Filip ma már Kisvárdán csapattársa Molnár Gábornak. A Ferencvárosban még aktív játékos volt a jelenlegi sportigazgató, Hajnal Tamás, továbbá Gera Zoltán, de játszott azon a meccsen Böde Dániel, Nagy Dominik, Busai Attila és Radó András is, míg a cserekapus Varga Ádám volt, aki jelenleg a listavezető DVSC-ben véd. A jobb memóriával megáldottak pedig a dél-koreai Rju Szung Vu vagy a német Florian Trinks nevére is emlékezhetnek. Ha mégsem, ne magukat hibáztassák…

„Hogyne emlékeznék arra a gólra, Dibusz Dénesnek lőttem egy kiugratást követően, azzal szereztük meg a vezetést – emlékezett lapunk kérésére Molnár Gábor, a kisvárdaiak futballistája, aki abban a bajnokságban az Üllői úton is bevette az FTC kapuját, amelyet akkor Holczer Ádám védett, a meccset pedig 3–1-re megnyerték a zöld-fehérek. – Úgy emlékszem, akkor könnyebb dolgom volt, az üres kapuba kellett betalálnom. Dibusz Dénessel már sokszor párbajoztam, nem könnyű neki gólt lőni, de nekem is sikerült, igaz, nem tegnap volt.”

A Kisvárda 31 éves játékosa 183 NB I-es fellépésnél tart, 36 gólt szerzett, ezek közül kettőt jelenlegi csapata színeiben az őszi szezonban. Mindkettő győztes találat volt, a Puskás Akadémia (2–1) ellen együttese második, a Győr ellen 0–2-ről születő 3–2-es siker alkalmával a harmadik gólt érte el. Utóbbit ráadásul a 90. percben, és mert tavaly az NB II-es idényben is több olyan meccse volt a rutinos futballistának, amikor a végén volt eredményes, kijelenthető, van érzéke a meccseket eldöntő találatokhoz.

„Kétségtelen, előfordult velem néhányszor hasonló, de nem hiszem, hogy ez különösebb képesség lenne – mondta Molnár Gábor, amikor szembesítettük a tényekkel. – A titok talán az, hogy a végén is ugyanúgy kell koncentrálni a befejezésekre, mint a mérkőzés más időszakában, de nyilván nagyobb élményt jelent és emlékezetesebb is a gól, ha a meccs vége felé szerzed. Még két további ilyen találatom lehetne az ősszel, hiszen a Debrecen és a Nyíregyháza elleni meccsen is a kapufát találtam el a szinte ugyanonnan elvégzett szabadrúgásból, nem sokkal a lefújás előtt. Remélem, ha most úgy alakul, az a néhány centi a javamra dönt.”

Molnár Gábor az Újpest FC elleni győztes (3–0) meccsen nyerte vissza helyét a kisvárdai kezdő tizenegyben, azt megelőzően éppen a Megyeri úton játszott bajnokin (1–0) történt vele hasonló, ám akkor sérülés miatt már a szünet előtt le kellett cserélni.

„Bízom benne, hogy most is ott lehetek a pályán, a Fradi ellen azért ennyi év után is különleges élmény játszani. Talán most sebezhetőbbek a zöld-fehérek, mint a korábbi években, de azt is tudjuk, idegenben még nem kaptak ki, így csütörtökön is ugyanolyan nehéz dolgunk lesz, mint a szokatlanul közeli újabb, vasárnapi egymás elleni bajnokin is.”

NS-TIPP: Bodnár Tibor Még ha sebezhetőbbnek is tűnik a Ferencváros, mint a korábbi években, idegenben olyan magabiztosan hozza a meccseit, mintha az Európa-ligában játszana… A Kisvárda hazai környezetben még nem nyert bajnokit a zöld-fehérek ellen, ez a sorozat várhatóan nem most szakad meg, ha vérrel-verejtékkel is, de a fővárosiak 2–1-re nyernek.

NB I

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!