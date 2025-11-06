Nemzeti Sportrádió

Az FTC januári ellenfelei közül csak az egyik nyert; a Celtic kikapott a hibátlan Midtjyllandtól az El-ben

2025.11.06. 21:04
A fehér mezes Nottingham Forest nem tudta bevenni a Sturm Graz kapuját (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában nyert először a Salzburg és a Crvena zvezda, szintén begyűjtötte a három pontot a Basel, a Celta Vigo, a Freiburg, a hibátlan Midtjylland és a Panathinaikosz.

A hibátlan Midtjylland az első félidő utolsó harmadában eldöntötte a Celtic elleni mérkőzést. A 33. percben Martic Erlic fejelt a vendégkapuba, kevesebb mint két percen belül Mikel Gogorza lőtte ki 13 méterről a kapu bal oldalát, míg Franculino 15 méterről tekert a jobb alsóba a 41. perc elején. A skótok erejéből csak a szépítésre futotta, miután Hatate Reo tizenegyesből betalált a hajrájában (3–1).

A forduló előtt nullapontos Utrecht Miguel Rodríguez góljával előnybe került a szünet után, majd a 66. percben Borja Sainz lőtte be a kipattanót, ezzel egyenlített a Porto. A gól után Vaszilisz Barkasz ment, hogy kiszedje a hálóból a labdát, ekkor Gabri Veiga hátulról meglökte, ezt követően pedig a kapus tett egy fejelő mozdulatot. A vendégek középpályása eljátszott a nagy halált, Barkasz pedig piros lapot kapott, de a hollandok emberhátrányban is kihúzták a meccset újabb kapott gól nélkül (1–1).

A 7. játéknapon az FTC majd a Panathinaikoszt fogadja, a görögök tizenegyest hibáztak a még nyeretlen Malmö otthonában, de idegenben is kiharcolták a győzelmet (0–1). Az utolsó fordulóban a Ferencváros a Nottingham Forest otthonában lép pályára. Az angol csapat ezúttal a Sturm Graz vendége volt, és nem tudott betalálni, annak ellenére, hogy tizenegyeshez is jutott a 35. percben. Morgan Gibbs-White büntetőjét kivédte Oliver Christensen – ez volt a nem túl magas színvonalú mérkőzés legnagyobb gólszerzési kísérlete (0–0).

Már nem nyeretlen a Crvena zvezda, amely Marko Arnautovic tizenegyesgóljával megverte a Lille-t (1–0), és a Salzburg sem, amely a Go Ahead Eaglest győzte le (2–0). A 80 percen át emberhátrányban futballozó FCSB kikapott a Basel otthonában, a hazaiaknál Xherdan Shaqiri kétszer volt eredményes, valamint egy gólpasszt adott (3–1). A Celta Vigo az első félidőben három gólt szerezve nyert Horvátországban, így elvette a Dinamo Zagreb veretlenségét (0–3), míg a veretlen Freiburg fordított a Nice ellen (1–3), amely így továbbra is nullapontos .

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland) 2–0 (Vertessen 59., Terzics 80.)
Basel (svájci)–FCSB (román) 3–1 (Shaqiri 19., 73. – az elsőt 11-esből, I. Szalah 89., ill. Olaru 57.)
Kiállítva: Tarnovavu (12., FCSB)
Midtjylland (dán)–Celtic (skót) 3–1 (Erlic 33., Gogorza 35., Franculino 41., ill. Hatate 81. – 11-esből)
Utrecht (holland)–Porto (portugál) 1–1 (M. Rodríguez 48., ill. B. Sainz 66.)
Kiállítva: Barkasz (66., Utrecht)
Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) 1–0 (Arnautovic 85. – 11-esből)
Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol) 0–3 (P. Durán 4., 44., S. Domínguez 28. – öngól)
Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög) 0–1 (Djuricsics 85.)
Nice (francia)–Freiburg (német) 1–3 (Kevin 25., ill. Manzambi 29., Grifo 39. – 11-esből, Scherhant 42.)
Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) 0–0
KÉSŐBB
21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)
21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)
21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)
21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Midtjylland4411–3+812
  2. Freiburg4318–3+510
  3. Celta Vigo4319–4+59
  4. Braga335–0+59
  5. Lyon335–0+59
  6. Viktoria Plzen3216–2+47
  7. FERENCVÁROS3215–3+27
  8. Dinamo Zagreb42117–6+17
  9. Porto42114–407
10. Brann Bergen3215–2+36
11. Aston Villa3214–2+26
12. Panathinaikosz4227–6+16
13. Basel4226–5+16
14. Young Boys3216–606
15. Lille4226–606
16. Fenerbahce3214–406
17. Go Ahead Eagles4224–5–16
18. Real Betis3124–2+25
19. Nottingham Forest41216–5+15
20. Bologna31113–304
21. Genk31111–104
22. PAOK31115–6–14
23. Crvena zvezda41123–5–24
24. Sturm Graz41123–5–24
25. Celtic41124–7–34
26. Roma3123–4–13
27. Feyenoord3123–4–13
28. Ludogorec3124–6–23
29. Salzburg4134–6–23
30. Stuttgart3122–4–23
31. FCSB4133–7–43
32. Utrecht4131–5–41
33. Malmö4132–7–51
34. Maccabi Tel-Aviv3121–6–51
35. Nice444–9–50
36. Rangers331–6–50

 

