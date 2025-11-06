Az FTC januári ellenfelei közül csak az egyik nyert; a Celtic kikapott a hibátlan Midtjyllandtól az El-ben

A hibátlan Midtjylland az első félidő utolsó harmadában eldöntötte a Celtic elleni mérkőzést. A 33. percben Martic Erlic fejelt a vendégkapuba, kevesebb mint két percen belül Mikel Gogorza lőtte ki 13 méterről a kapu bal oldalát, míg Franculino 15 méterről tekert a jobb alsóba a 41. perc elején. A skótok erejéből csak a szépítésre futotta, miután Hatate Reo tizenegyesből betalált a hajrájában (3–1).

A forduló előtt nullapontos Utrecht Miguel Rodríguez góljával előnybe került a szünet után, majd a 66. percben Borja Sainz lőtte be a kipattanót, ezzel egyenlített a Porto. A gól után Vaszilisz Barkasz ment, hogy kiszedje a hálóból a labdát, ekkor Gabri Veiga hátulról meglökte, ezt követően pedig a kapus tett egy fejelő mozdulatot. A vendégek középpályása eljátszott a nagy halált, Barkasz pedig piros lapot kapott, de a hollandok emberhátrányban is kihúzták a meccset újabb kapott gól nélkül (1–1).

A 7. játéknapon az FTC majd a Panathinaikoszt fogadja, a görögök tizenegyest hibáztak a még nyeretlen Malmö otthonában, de idegenben is kiharcolták a győzelmet (0–1). Az utolsó fordulóban a Ferencváros a Nottingham Forest otthonában lép pályára. Az angol csapat ezúttal a Sturm Graz vendége volt, és nem tudott betalálni, annak ellenére, hogy tizenegyeshez is jutott a 35. percben. Morgan Gibbs-White büntetőjét kivédte Oliver Christensen – ez volt a nem túl magas színvonalú mérkőzés legnagyobb gólszerzési kísérlete (0–0).

Már nem nyeretlen a Crvena zvezda, amely Marko Arnautovic tizenegyesgóljával megverte a Lille-t (1–0), és a Salzburg sem, amely a Go Ahead Eaglest győzte le (2–0). A 80 percen át emberhátrányban futballozó FCSB kikapott a Basel otthonában, a hazaiaknál Xherdan Shaqiri kétszer volt eredményes, valamint egy gólpasszt adott (3–1). A Celta Vigo az első félidőben három gólt szerezve nyert Horvátországban, így elvette a Dinamo Zagreb veretlenségét (0–3), míg a veretlen Freiburg fordított a Nice ellen (1–3), amely így továbbra is nullapontos .

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland) 2–0 (Vertessen 59., Terzics 80.)

Basel (svájci)–FCSB (román) 3–1 (Shaqiri 19., 73. – az elsőt 11-esből, I. Szalah 89., ill. Olaru 57.)

Kiállítva: Tarnovavu (12., FCSB)

Midtjylland (dán)–Celtic (skót) 3–1 (Erlic 33., Gogorza 35., Franculino 41., ill. Hatate 81. – 11-esből)

Utrecht (holland)–Porto (portugál) 1–1 (M. Rodríguez 48., ill. B. Sainz 66.)

Kiállítva: Barkasz (66., Utrecht)

Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) 1–0 (Arnautovic 85. – 11-esből)

Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol) 0–3 (P. Durán 4., 44., S. Domínguez 28. – öngól)

Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög) 0–1 (Djuricsics 85.)

Nice (francia)–Freiburg (német) 1–3 (Kevin 25., ill. Manzambi 29., Grifo 39. – 11-esből, Scherhant 42.)

Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) 0–0

KÉSŐBB

21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)

21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)

21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)

21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)

21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)