Az FTC januári ellenfelei közül csak az egyik nyert; a Celtic kikapott a hibátlan Midtjyllandtól az El-ben
A hibátlan Midtjylland az első félidő utolsó harmadában eldöntötte a Celtic elleni mérkőzést. A 33. percben Martic Erlic fejelt a vendégkapuba, kevesebb mint két percen belül Mikel Gogorza lőtte ki 13 méterről a kapu bal oldalát, míg Franculino 15 méterről tekert a jobb alsóba a 41. perc elején. A skótok erejéből csak a szépítésre futotta, miután Hatate Reo tizenegyesből betalált a hajrájában (3–1).
A forduló előtt nullapontos Utrecht Miguel Rodríguez góljával előnybe került a szünet után, majd a 66. percben Borja Sainz lőtte be a kipattanót, ezzel egyenlített a Porto. A gól után Vaszilisz Barkasz ment, hogy kiszedje a hálóból a labdát, ekkor Gabri Veiga hátulról meglökte, ezt követően pedig a kapus tett egy fejelő mozdulatot. A vendégek középpályása eljátszott a nagy halált, Barkasz pedig piros lapot kapott, de a hollandok emberhátrányban is kihúzták a meccset újabb kapott gól nélkül (1–1).
A 7. játéknapon az FTC majd a Panathinaikoszt fogadja, a görögök tizenegyest hibáztak a még nyeretlen Malmö otthonában, de idegenben is kiharcolták a győzelmet (0–1). Az utolsó fordulóban a Ferencváros a Nottingham Forest otthonában lép pályára. Az angol csapat ezúttal a Sturm Graz vendége volt, és nem tudott betalálni, annak ellenére, hogy tizenegyeshez is jutott a 35. percben. Morgan Gibbs-White büntetőjét kivédte Oliver Christensen – ez volt a nem túl magas színvonalú mérkőzés legnagyobb gólszerzési kísérlete (0–0).
Már nem nyeretlen a Crvena zvezda, amely Marko Arnautovic tizenegyesgóljával megverte a Lille-t (1–0), és a Salzburg sem, amely a Go Ahead Eaglest győzte le (2–0). A 80 percen át emberhátrányban futballozó FCSB kikapott a Basel otthonában, a hazaiaknál Xherdan Shaqiri kétszer volt eredményes, valamint egy gólpasszt adott (3–1). A Celta Vigo az első félidőben három gólt szerezve nyert Horvátországban, így elvette a Dinamo Zagreb veretlenségét (0–3), míg a veretlen Freiburg fordított a Nice ellen (1–3), amely így továbbra is nullapontos .
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland) 2–0 (Vertessen 59., Terzics 80.)
Basel (svájci)–FCSB (román) 3–1 (Shaqiri 19., 73. – az elsőt 11-esből, I. Szalah 89., ill. Olaru 57.)
Kiállítva: Tarnovavu (12., FCSB)
Midtjylland (dán)–Celtic (skót) 3–1 (Erlic 33., Gogorza 35., Franculino 41., ill. Hatate 81. – 11-esből)
Utrecht (holland)–Porto (portugál) 1–1 (M. Rodríguez 48., ill. B. Sainz 66.)
Kiállítva: Barkasz (66., Utrecht)
Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) 1–0 (Arnautovic 85. – 11-esből)
Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol) 0–3 (P. Durán 4., 44., S. Domínguez 28. – öngól)
Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög) 0–1 (Djuricsics 85.)
Nice (francia)–Freiburg (német) 1–3 (Kevin 25., ill. Manzambi 29., Grifo 39. – 11-esből, Scherhant 42.)
Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) 0–0
KÉSŐBB
21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)
21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)
21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)
21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Midtjylland
|4
|4
|–
|–
|11–3
|+8
|12
|2. Freiburg
|4
|3
|1
|–
|8–3
|+5
|10
|3. Celta Vigo
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|4. Braga
|3
|3
|–
|–
|5–0
|+5
|9
|5. Lyon
|3
|3
|–
|–
|5–0
|+5
|9
|6. Viktoria Plzen
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|7. FERENCVÁROS
|3
|2
|1
|–
|5–3
|+2
|7
|8. Dinamo Zagreb
|4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|9. Porto
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|10. Brann Bergen
|3
|2
|–
|1
|5–2
|+3
|6
|11. Aston Villa
|3
|2
|–
|1
|4–2
|+2
|6
|12. Panathinaikosz
|4
|2
|–
|2
|7–6
|+1
|6
|13. Basel
|4
|2
|–
|2
|6–5
|+1
|6
|14. Young Boys
|3
|2
|–
|1
|6–6
|0
|6
|15. Lille
|4
|2
|–
|2
|6–6
|0
|6
|16. Fenerbahce
|3
|2
|–
|1
|4–4
|0
|6
|17. Go Ahead Eagles
|4
|2
|–
|2
|4–5
|–1
|6
|18. Real Betis
|3
|1
|2
|–
|4–2
|+2
|5
|19. Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6–5
|+1
|5
|20. Bologna
|3
|1
|1
|1
|3–3
|0
|4
|21. Genk
|3
|1
|1
|1
|1–1
|0
|4
|22. PAOK
|3
|1
|1
|1
|5–6
|–1
|4
|23. Crvena zvezda
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|24. Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|25. Celtic
|4
|1
|1
|2
|4–7
|–3
|4
|26. Roma
|3
|1
|–
|2
|3–4
|–1
|3
|27. Feyenoord
|3
|1
|–
|2
|3–4
|–1
|3
|28. Ludogorec
|3
|1
|–
|2
|4–6
|–2
|3
|29. Salzburg
|4
|1
|–
|3
|4–6
|–2
|3
|30. Stuttgart
|3
|1
|–
|2
|2–4
|–2
|3
|31. FCSB
|4
|1
|–
|3
|3–7
|–4
|3
|32. Utrecht
|4
|–
|1
|3
|1–5
|–4
|1
|33. Malmö
|4
|–
|1
|3
|2–7
|–5
|1
|34. Maccabi Tel-Aviv
|3
|–
|1
|2
|1–6
|–5
|1
|35. Nice
|4
|–
|–
|4
|4–9
|–5
|0
|36. Rangers
|3
|–
|–
|3
|1–6
|–5
|0