Férfi vízilabda BL: ötméteresekkel kapott ki az FTC a Bresciától

A Ferencváros kabalaállata, a Fradi-sas osztogatta a sálakat a leghangosabb szurkolóknak a Komjádi uszodában, mielőtt a szokásos fényjátékkal köszöntötték a játékosokat – majdnem telt ház fogadta a férfi vízilabdacsapatot utolsó 2025-ös mérkőzésükön, a Bajnokok Ligája első csoportkörében az olasz Brescia ellen. Az már a két héttel ezelőtti nagyváradi vendégjáték alkalmával, a CSM Oradea ellen aratott 17–5-ös győzelemmel eldőlt, hogy Nyéki Balázs együttese biztosan ott lesz a második csoportkörben a legjobb nyolc között, a keddi mérkőzés tétje inkább a hab volt a tornán a naptári évet tekintve – vagyis, hogy a Brescia elleni újabb sikerrel a csoportelsőséget is megszerzi-e a C-jelű kvartettben, és hibátlan marad-e az őszi idényben. Valamint, hogy megőrzi-e a Komjádi uszodában a veretlenségét több mint három és fél évet követően is, ugyanis még 2022 februárjában a Barceloneta nyert 17–7-re az FTC ellen, azóta más csapat nem. A Brescia és a Ferencváros mérkőzése a két csapat október végi olaszországi csoportmeccsén 21–17-es vendégsikert hozott.

Azt nem lehet mondani, hogy a csapatok egymásnak estek volna, vagy elkapkodták volna az első támadásaikat – a végletekig kijátszották azokat, de az utolsó lövéseknél mindkét oldalon a blokk, vagy a kapus járt sikerrel sokáig, egy alkalommal Vogel Soma egy kézzel szedte le Jacopo Alesiani távoli ejtését. „Kell a gól” – buzdított az FTC tábora, hogy az ő csapata szerezze meg az első találatot a találkozón, amely majdnem hat percig nem akart megszületni, ekkor Jansik Szilárd a rosszkéz oldalról óriási birkózás után beküzdötte a labdát Tommaso Baggi kapujába.

Az első negyedre ennyi is volt a gólokból, a második felvonásban többször az emberelőnyökből „éltek” a csapatok – többnyire az olaszokat küldték ki a támadásokból a játékvezetők, de azért a túloldalon ők is megkapták a fórokat. Vámos Márton és Sztilianosz Argiropulosz is szép gólokat lőttek, Edoardo Di Somma találatával 4–2-nél, majd Varga Vince bombájával 5–3-nál is kettővel vezetett a Bajnokok Ligája-címvédő népligeti együttes. Ezután viszont megakadtak a hazai támadások: Vincenzo Dolce második góljával a Brescia egyenlített, és bár nem sokkal később Vámos Márton kiválóan adta centerbe a labdát Miguel de Torónak, aki bepaskolta, a félidőig fennmaradó másfél percben egy 3–0-s sorozatot produkáltak a vendég olaszok, így némi meglepetésre a Brescia kétgólos előnyből várhatta a folytatást (6–8).

Lévai Márton védéssel mutatkozott be a harmadik negyed elején, a következő támadásnál viszont Mario del Basso hatalmas kapufás gólt zúdított, már hárommal mentek az olaszok. A zöld-fehérek támadásai jó ideig továbbra sem jártak sikerrel, blokkoltak a vendégek, Baggi hárított, vagy mellément a lövés. Majdnem nyolcpercnyi hazai gólcsend után Manhercz Krisztián állította meg a negatív spirált, átlövése bekúszott Baggi hónalja alatt, Di Somma rosszkéz oldali rakétáját pedig nincs kapus, aki védte volna, és bár egy újabb előnyt Ante Viskovic kihasznált, így tett Vámos Márton is négy másodperccel a negyed vége előtt: így mínusz eggyel várhatta a Ferencváros a záró szakaszt, és ez azért nem volt mindegy…

Vogel Soma kifújta magát a harmadik negyed alatt, két óriásit is védett a negyedik elején, de miután hazai oldalon kimaradt a fór, a túloldalon nem: Vlado Popadics is kétgólos lett Dolce, Viskovic és az eddigre kipontozódó Del Basso mellett. Három perccel a vége előtt Manhercz nagyon fontos emberelőnyt használt ki, majd kontra faultot ítéltek a Brescia ellen – az egyébként remeklő Baggi összehozott egy ötméterest, amit Argiropulosz bedobott. Popadic harmadik találatával megint a Brescia vezetett, ám Dusan Mandics óriási labdát kapott Manhercztől, aki nem hibázott közelről. Emberfelettit védekezett Nyéki Balázs együttese, majd a labdát szerző, megúszni készülő Di Sommát visszahúzta Popadic, aki így szintén kiállt. Az emberelőny azonban ezúttal is lehetőség maradt…

Jöhettek tehát az ötméteresek. Manhercz és Vámos viszont rontott, így hiába Mandics jó ötméterese, az olasz lövők eközben nem hagytak esélyt Vogelnek. Nagy sorozatok szakadtak meg ezzel, de az FTC továbbjutását ez már nem befolyásolja.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

Csoportkör, 5. forduló, C-csoport

FTC-Telekom Waterpolo–Brescia (olasz) 13–16 (1–0, 5–8, 3–2, 3–2, 1–4) – ötméteresekkel

