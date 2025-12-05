Nemzeti Sportrádió

Márton Gréta: Végig azon gondolkodtam, hogy ha jön a labda, akkor muszáj lesz elvállalnom

• Rotterdam
2025.12.05. 20:32
Fotó: Árvai Károly
A magyar női kézilabda-válogatott péntek este 26–26-os döntetlent játszott Japán ellen és bejutott a legjobb nyolc közé a világbajnokságon Rotterdamban. A találkozó után az egyenlítő gólt szerző Márton Gréta értékelte a látottakat a Nemzeti Sportnak.


Milyen volt az az utolsó helyzet, amiből sikerült megszereznie a továbbjutást jelentő egyenlítő gólt?
– Nagyon éles szituáció volt az az utolsó. Végig azon gondolkodtam, hogy ha jön a labda, akkor muszáj lesz elvállalnom a lövést. Annyira fent voltak zavarni a japán védők, hogy nagyon megnehezítették a lányok dolgát a belső pozíciókon. Kovács Anett-tel beszéltük, hogy muszáj volt segítenünk nekik azzal, hogy bevisszük a labdát. Ilyenkor folyik egy pozitív belső beszéd bennem a meccs alatt, amivel felkészítem magam ezekre a pillanatokra.

– Nehéz volt Kametani Szakurának megtalálni a gyenge pontjait?
– Nagyon jó stílussal és borzasztóan jó százalékkal védett a japán kapus. Sajnáltam, hogy az első húsz-huszonöt percben hat gólig sem tudtunk eljutni, ahogyan egyébként ők sem. Egy világbajnokság során vannak hullámzó teljesítmények, bízom benne, hogy ez volt a holtpontunk és innen még fel tudunk támadni.

– Az első félidőben így is volt egy tizenhárom és fél percen át tartó kapott gól nélküli időszakunk, amire büszkék lehetünk és talán építeni is lehet.
– Igyekeztünk megnehezíteni a dolgukat, de a hét a hat elleni játékukkal meggyűlt a bajunk. Nagyon le kellett vinnünk a súlypontunkat, hogy követni tudjuk a labdajáratásukat. Mindig megtalálták a jó helyzetet, úgyhogy rettentően nehéz volt segítséget nyújtani a kapusainknak. Örülnünk kell az egy pontnak, mert talán nem volt benne, közben mégis, mert nagyot harcoltunk.

– Legutóbb 2013-ban járt a magyar női válogatott világbajnoki negyeddöntőben. Ez a siker nem tegnap volt, önnek milyen emlékei vannak abból az évből?
– Még az általános iskolába jártam, biztosan már kézilabdáztam és edzésekre jártam, de akkor még nem gondoltam volna, hogy egy történelmi siker részese lehetek ennyi év után. Büszke vagyok rá, hogy itt lehetek a lányokkal és viselhetem a címeres mezt.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
MAGYARORSZÁG–JAPÁN 26–26 (8–7)
Rotterdam, 485 néző. Vezette: Lemes, Sosa (uruguayiak)
MAGYARORSZÁG: Janurik – Falusi-Udvardi, VÁMOS P. 6, Papp N., TÓVIZI 3, Kuczora 2, MÁRTON G. 4. Csere: Szemerey (kapus), Klujber 2 (1), SIMON P. 5, Albek 1, Bordás R., KOVÁCS ANETT 3 . Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
JAPÁN: KAMETANI 1 – Akiyama 3, NAKAYAMA 3, AIZAWA 6 (3), Sahara 2, Sasaki 3, YOSHIDOME 6. Csere: Ueshima (kapus), Ohmatsuzawa 1, Matsuura, Gray 1, Kinjo. Szövetségi kapitány: Morten Soubak
Az eredmény alakulása. 9. p.: 1–4. 15. p.: 4–5. 27. p.: 8–5. 37. p.: 11–12. 43. p.: 13–15. 46. p.: 14–20. 52. p.: 18–21. 57. p.: 23–23
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/1, ill. 4/3

    
AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA
1. Dánia4

4

151–99+528
2. MAGYARORSZÁG4

3

1

118–97+217
3. Románia4

2

2

128–117+114
4. Japán4

1

1

2

99–114–153
5. Svájc4

1

3

94–119–252
6. Szenegál4

4

84–128–440

 

női kézilabda-vb 2025 Márton Gréta női kézi-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokság
