BL-döntő: háromnapos UEFA-bejárást tartottak a Puskás Arénában

2025.12.05. 14:06
Fotó: mlsz.hu
UEFA Puskás Aréna BL-döntő
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szakemberei háromnapos bejárást tartottak a Puskás Arénában, illetve a kapcsolódó budapesti helyszíneken a május 30-i Bajnokok Ligája-döntő kapcsán.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolója szerint az UEFA 17 szakterületének mintegy negyven munkatársát fogadták a Puskás Aréna, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és az MLSZ illetékesei a rendezvény negyedik munkalátogatásán.

A BL-döntő rendezése számos alkalmi kitelepülést is igényel, mivel a világ legnézettebb klubfutballmérkőzésével összefüggésben Budapesten sok egyéb rendezvényre is sor kerül a májusi időszakban.

Az UEFA szakemberei a május 9-i Mol Magyar Kupa-döntőt követően lényegében átveszik a stadion kulcsait, s a területet előkészítik a BL-fináléra és a kísérőeseményekre. Ezek között kiemelt figyelmet kaphat az a kispályás futballesemény, amelyen korábbi labdarúgók vesznek majd részt. A részleteket még az idén közzéteszi az UEFA.

Nagy hangsúlyt kapott a háromnapos bejárás során a televíziós közvetítés előkészítése is. A jogtulajdonos mellett további mintegy 30-40 közvetítő csatornát várnak majd a helyszínre.

A látogatás érintette a szállodák és kiszolgálólétesítmények mellett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is, amelynek „csúcsra járatása” és olajozott működése kulcskérdés lehet a BL-döntő esetében is.

A beszámoló felidézte, hogy korábban európai Szuperkupa-mérkőzést, Európa-bajnoki meccseket, illetve 2023-ban Európa-liga-döntőt rendeztek a 2019-ben átadott magyar nemzeti stadionban.

 

