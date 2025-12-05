Révész Attila: A Ferencváros nemzetközi szinten védekezik

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője:

– Nagyon kevésen múlt a pontszerzés – de egész pontosan min is?

– Nagyon jól megoldottuk az ellenfél támadóinak semlegesítését, ennek ellenére Varga Barnabásnak az első félidőben volt egy nagy helyzete. Minden a terveink szerint működött, az első félidő taktikus csatát hozott, szünet után pedig abban bíztunk, hogy mozgósítani tudjuk az energiánkat. A tervünk az volt, hogy a végén próbálunk meg kockáztatni, de azért a Ferencváros más szintet képvisel, mint a többi csapat.

– Ennek ellenére összejöhetett volna az egyenlítés, de az a kapufa, amelyik az Újpest ellen segített, most kifelé „dobta” a labdát. Ez is döntő volt?

– Nem feltétlenül a szerencsefaktorban kell keresnünk a vereségünk okát, hanem abban, hogy a Ferencváros nemzetközi szinten védekezik, hátvédjeik szorításában nehéz úgy befejezni az akciókat, ahogy szerettük volna. Erre a legjobb példa a végén Marko Matanovics fejese volt, más csapatok ellen könnyebben célba vehette volna az üres sarkot egy ilyen szituációból.

– Mit szólt a meccset eldöntő gólhoz?

– Érdekes, hogy a Ferencváros kölcsönjátékosa, Szabó Szilárd hozta össze a tizenegyest, amit a mi korábbi futballistánk, Ötvös Bence értékesített. Fiatal játékosunk sajnos hibázott, ahelyett, hogy fejjel próbált volna menteni, magasra emelte a lábát. Az ilyesmi benne van a futballban, nem bántjuk érte, megpróbálunk mi is okulni a látottakból a vasárnapi újabb mérkőzésünkig.

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője:

– Ilyen nehéz mérkőzésre számított?

– Igen, a meccs előtt is elmondtam, hogy az ellenfél különösen hazai pályán erős, úgyhogy maximálisan boldogok lehetünk a három ponttal. Beleadtunk mindent, elégedett vagyok a játékosok küzdeni akarásával.

– Mivel nehezítette meg leginkább csapata dolgát a Kisvárda?

– El kell ismerni, nagyon szervezett volt az ellenfél védekezése, kiváló vezetőedzőjének is köszönhető mindez. Az első félidőben azért Varga Barnabásnak így is volt két nagy lehetősége, ezekből születhetett volna gól is, de összességében tudtuk jól, hogy ilyen mérkőzésre számíthatunk.

– Miként élte meg a gólt követő utolsó negyedórát, amikor nehéz perceket okozott csapatának a Kisvárda?

– Nyilván nem szerettünk volna ennyire behátrálni a vezetésünk megszerzését követően, amikor négy vagy öt szögletet is elvégezhetett az ellenfél sorozatban, ezt valahogy meg kellett úsznunk. Örülök neki, hogy csütörtöki napon nemcsak a nemzetközi porondon, hanem a bajnokságban is eredményesek voltunk. Nagyon nehéz periódus van mögöttünk a Fenerbahce, a Puskás Akadémia és a Kisvárda ellen játszott idegenbeli mérkőzésekkel, vasárnap végre hazai pályán futballozhatunk, és biztos vagyok benne, hogy akkor is ilyen nehéz dolgunk lesz.