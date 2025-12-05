A Ferencváros jutott elsőként döntőbe a női vízilabda Magyar Kupában

Bár a bajnokságban mostanság a Ferencváros felé billen a mérleg az UVSE-vel szemben a női vízilabda ob I-ben – a múlt keddi rangadót Matajsz Márk együttese simán nyerte meg, ahogy az előző bajnoki döntőt is három meccsben –, Benczur Márton csapata az elmúlt két kupadöntőben felülmúlta a népligetieket. Az október 13-ai sorsoláson kiderült: ezúttal már az elődöntőben összecsapnak.

Az UVSE kapujában Golopencza Szonja brillírozott, majdnem mindent kivédett az első negyedben, de a túloldalon a labdaszerzések, blokkok mellett Neszmély Boglárka sem maradt adós a védésekkel. Kétszer került UVSE-játékos a ferencvárosi kapu előterébe, mindkettőből gól lett, előbb a nyáron az FTC-től átigazoló Fekete Flóra, majd Aubéli Tekla révén. A negyed végén Keszthelyi Rita lövése Tiba Panna blokkjáról pattant be, ám a de facto öngólt természetesen a korábbi UVSE-játékosnak írták be. Szilágyi Dorottya a második negyedben kétszer is egyenlített, mégsem fordultak egállal a csapatok: Hajdú Kata ejtett Neszmély kapujába nyolc tizedmásodperccel a dudaszó előtt.

Tiba góljával ismét az UVSE vezetett kettővel, de az FTC két emberelőnyt kihasználva, Vályi Vanda és Eleftheria Plevritu találataival ismét visszajött. Elképesztő jelenetek következtek: Szilágyi ellen ötméterest fújtak, Neszmély kivédte Tiba büntetőjét, labdát szerzett az FTC, de kontrát fújtak ellene, Hajdú Kata pedig félig üres kapuba lőtt. Mácsai Eszter góljával megint plusz kettő volt az UVSE-nek, ám Leimeter és Szilágyi találataival negyedszer is egyenlített az FTC. A harmadik negyed vége előtt Hajdú szabálytalankodott Beatriz Ortiz ellen, Gurisatti jó ötméteresével először vezetett az FTC – egy percen belül hármat lőtt.

A záró szakasz ráúszását másodszor is el kellett végezni, mert nem ereszkedett le a labdatartó kosár a medence közepén – Keszthelyi is összehozott egy ötméterest, Mácsai értékesítette, de a túloldalon Keszthelyi góllal javított, majd egy végletekig kijátszott támadás után megint ő szerzett gólt: már az FTC vezetett kettővel. Az utolsó negyedben rengeteget hárító Neszmély ellen is fújtak egy büntetőt, Hajdú volt eredményes, azonban Plevritu távoli bombája, majd Vályi találata eldöntötte a párharcot. A 2022-ben kupagyőztes FTC ezzel sorozatban negyedszer döntős, míg az elmúlt két év bajnokának ezúttal marad a bronzmérkőzés.

VÍZILABDA

BENU női Magyar Kupa, négyes döntő (Laky Károly Uszoda)

Elődöntő

FTC-Telekom Waterpolo–UVSE 12–9 (1–2, 2–2, 5–3, 4–2)

Laky uszoda, 350 néző. V: Sajben, Petik A.

FTC: NESZMÉLY – Gurisatti 1, Máté Zs., Ortiz, KESZTHELYI 3, Farkas T., Leimeter 1. Csere: VÁLYI V. 2, E. Plevritu 2, De Vries, SZILÁGYI D. 3, Hertzka, Szalkai. Edző: Matajsz Márk

UVSE: GOLOPENCZA SZ. – Fekete F. 1, HAJDÚ K. 3, Peresztegi-Nagy, AUBÉLI 2, Faragó K., Tiba 1. Csere: Baksa V., Mácsai 2, Ármai, Alaksza, Hetzl, Golopencza N. Edző: Benczur Márton

Emberelőny-kihasználás: 8/3, ill. 10/3. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2. Kipontozódott: Ármai (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Matajsz Márk: –Megilletődötten kezdtünk, az UVSE nagyon jól védekezett, de utána jöttek a gólok akcióból, lefordulásból. Sztárcsapatnak vagyunk kikiáltva, amivel nem értek egyet – nagyon jó játékosaink vannak, de ők is emberek, törékenyek, hibázhatnak. Kicsivel jobbak voltunk.

Benczur Márton: – Csak a legjobbakat tudom mondani a lányokról, büszke vagyok rájuk. Mindenben fejlődtünk az egymás elleni bajnoki óta, nagyszerű mérkőzést játszottunk, a harmadik negyedig jobbak is voltunk. Megyünk tovább, szeretnénk megszerezni a bronzérmet.

Később

20.00: BVSC-Manna ABC–Dunaújvárosi FVE