Németországé a 2029-es női labdarúgó Európa-bajnokság

2025.12.03. 18:03
Fotó: UEFA
Németország rendezheti meg a 2029-es női labdarúgó Európa-bajnokságot – jelentette be az UEFA.

 

Három pályázat maradt versenyben a végső döntés előtt, a németek mellett a dánok és a svédek közösen, a lengyelek pedig egyedül jelentkeztek.

Két további érdeklődő, Portugália és Olaszország korábban visszalépett, mert inkább 2030-as férfi világbajnokság, illetve a 2032-es férfi Európa-bajnokság szervezésére fordítja figyelmét.

„Mindegyik prezentáció és mindegyik pályázat nagyszerű volt, de csak egy győztes van” – mondta Aleksander Ceferin, az európai szövetség (UEFA) elnöke.

Németország 2001-ben volt már házigazda, illetve Nyugat-Németország 1989-ben. Mindkétszer a házigazdák válogatottja győzött.

A 2029-es eseményre a német pályázatban nyolc helyszínt jelöltek meg: Wolfsburgban, Lipcsében, Kölnben, Hannoverben, Düsseldorfban, Frankfurtban, Dortmundban és Münchenben rendezhetnek majd mérkőzéseket.

 

